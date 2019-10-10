В Алматы планировались теракты в торговых центрах. Террорист Битимбаев сел на 10 лет

08:17 11.10.2019

Готовившего теракт посадили на 10 лет.



В Алматы вынесен приговор в отношении мужчины, готовившегося совершить теракт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

- Вступил в законную силу приговор Алмалинского районного уголовного суда Алматы об осуждении на 10 лет лишения свободы гражданина РК Битимбаева А.Ж. по фактам приготовления к акту терроризма, пропаганды терроризма, разжигания религиозной вражды и незаконного хранения огнестрельного оружия, - сказано в сообщении ведомства.

Осужденный попал в поле зрения КНБ как приверженец деструктивной религиозной идеологии и сторонник запрещенной в Казахстане международной террористической организации "ДАИШ".

В ходе проверки была получена информация о подготовке им терактов с использованием взрывчатки в местах массового скопления населения под влиянием агитации "ДАИШ" в Интернете.



- После совершения атаки он намеревался перебраться в Сирию для вступления в ряды зарубежных боевиков и продолжения террористической деятельности. Для срыва указанных замыслов Битимбаева в апреле текущего года в Алматы произведено его задержание силами КНБ с привлечением органов внутренних дел. При обыске у него изъяты огнестрельное и травматическое оружие, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, схемы трех торгово-развлекательных центров, маска и перчатки, - рассказали в КНБ.



Вина Битимбаева полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными и иными доказательствами.