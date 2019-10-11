"Золотая эра" космоса Индии, - И.Дронина

08:37 11.10.2019

Разработку небольших и дешевых спутников ведут десятки частных компаний



Ирина Дронина

11.10.2019



Индия вступила в космическую гонку позже великих держав, но ей удалось добиться значительных успехов. Несмотря на массу проблем, связанных с разработкой и производством высокотехнологического оборудования, относительно низкой культурой этого производства, Нью‑Дели упорно и последовательно продолжает космические исследования. Индийское правительство осознает, зачем ему нужна космическая программа, и последовательно проводит ее в жизнь. Реализация этой программы помимо научной скорее всего имеет и определенную военную составляющую, позволяющую стране не только поддерживать ее претензии на статус великой державы, но и укрепить позиции в Южной Азии в рамках общего стремления к доминированию в регионе.

В свое время доктор Джеймс Мольц из департамента по вопросам национальной безопасности при Высший морской школе в Монтерее в Калифорнии писал, что "во многих государствах Азии мы сегодня наблюдаем увеличение бюджетов космических исследователей на двузначные числа". Он также отмечал, что, "такие страны, как Индия и Япония, никогда не имевшие военных космических программ, приходят в эту отрасль".



Космические программы Индии в основном имеют гражданский характер и направлены на развитие навигации, связи и разные научные исследования. Однако страна ведет и разработки двойного назначения, что позволит укрепить ее военные возможности в космосе. Еще несколько лет назад один из научных сотрудников Института оборонных исследований и анализа в Нью‑Дели заявил: "Мы разрабатываем региональную навигационную систему как для гражданских, так и для стратегических целей. Космические технологии будут иметь двойное применение". А разведывательное сообщество неоднократно указывало военную направленность космической деятельности Индии.



Сегодня почти 20 новых программ по разработке спутников, ориентированных на применение новейших технологических платформ и передовых двигательных установок, ведут различные индийские негосударственные компании, расширившие границы сферы деятельности, которой занимались исключительно правительственные учреждения и несколько избранных частных фирм с ограниченной ответственностью, сообщает Times of India. Эти предприятия занимаются поиском решений по созданию более экономичных космических аппаратов небольших размеров, обеспеченных устойчивой связью и способных нести увеличенную полезную нагрузку.

Согласно данным аналитической компании Tracxn, крупнейшей в мире исследовательской группы специалистов, занимающихся отслеживанием компаний с короткой историей операционной деятельности, или, как их теперь называют, стартапов, и помогающей предпринимателям делать выводы о будущем той или иной компании, финансирование частных предприятий, занимающихся новыми космическими технологиями, выросло в текущем году в три раза по сравнению с 2016 годом. За девять месяцев 2019 года было заключено пять сделок на сумму около 4 млн долл., а три года назад – всего одна на 1,4 млн долл.



Глобальные структуры выступают в качестве консультантов для таких стартующих фирм с непродолжительной историей деятельности, за которыми стоят молодые энтузиасты, являвшиеся частью такой команды профессионалов, как Team Indus, разрабатывающей, например, луноход, и студенческого направления по разработке спутников YouthSat индийской организации космических исследований ISRO, а также стремящиеся сделать космические операции более совершенными и дешевыми.



В компании Agnikul Cosmos, использующей 3D‑печать для изготовления ракет‑носителей низкоорбитальных спутников, считают, что повышенное внимание в стране к освоению космоса дало возможность для развития отечественных исследований, и сейчас Индия находится на одном уровне с крупнейшими державами в области космических технологий. Взаимодействию с частными игроками способствуют сильная академическая среда и открытость взаимодействия с ISRO. Agnikul Cosmos разрабатывает ракету‑носитель, которая сможет доставить до 100 кг на 700‑километровую низкую околоземную орбиту.

Ведутся работы по созданию беспилотных и в перспективе пилотируемых транслунарных полетов.



Еще одна подобная частная организация – Kawa Space, занимающаяся созданием критической инфраструктуры, необходимой для эксплуатации спутников, поддерживается Special Invest, Paytm’S Vijay Shekhar Sharma, AngelList India и др.

Одним из наиболее хорошо финансируемых предприятий в этом сегменте является Bellatrix Aerospace, разрабатывающее электрическую двигательную установку совместно с ISRO. 3 млн долл. было выделено компании такими известными фирмами, как IDFCParampara, GrowX Ventures, Bollywood star Deepika Padukone’s Ka Enterprises.

Поддержка новых частных производств контролируется со стороны инвестиционных компаний. В настоящее время более 30 компаний, работающих в области космических технологий, находятся в зоне их внимания. В Индии всегда были небольшие частные предприятия, поддерживающие космические программы страны, но полномасштабных стартапов, которыми занимаются вышеперечисленные компании, раньше не существовало. Примером того, что стартапы могут успешно развиваться на аэрокосмическом рынке, стала основанная в Америке компания SpaceX. СМИ неоднократно сообщали о беспокойстве частных космических компаний США, что успехи Индии в области космических технологий и создаваемые страной экономичные ракеты‑носители могут вытеснить их с рынка.



По оценкам индийских специалистов, в течение следующих 10 лет в космос ежегодно будут запускаться от 300 до 1200 различных спутников, а начиная с 2023 года количество малых спутников составит не менее 700 единиц.

Разрабатываемая нормативная база для отправки транспортных средств в космос будет способствовать созданию глобальных совместных предприятий. В парламенте страны обсуждается законопроект о космической деятельности, позволяющий привлекать государственный и частный сектора в аэрокосмическую промышленность. Ожидается, что законопроект будет принят в ближайшее время и поспособствует развитию и регулированию космической деятельности с поощрением участия неправительственных учреждений в этой области. Индийские эксперты полагают, что в ближайшем будущем их страна станет одним из лидеров по снижению затрат на запуск большого количества спутников и расширению доступа в космос, доставит человека на Луну и реализует другие проекты в околоземном и отдаленном комическом пространстве. Следующее десятилетие они называют золотой эрой для космоса.