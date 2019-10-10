Такие не тонут. Зять КазЕлбасы Т.Кулибаев оставил еще один спортивный пост - он больше не глава КазФедерации водного спорта

09:12 11.10.2019

Тимур Кулибаев покинул еще один пост

Глава казахстанского Национального олимпийского комитета больше не возглавляет федерацию водных видов спорта



НУР-СУЛТАН, 10 окт - Sputnik



На внеочередной конференции федерации водных видов спорта Казахстана Тимур Кулибаев сложил с полномочия президента организации. Об этом сообщает пресс-служба спортивной федерации.

Кулибаев объяснил свое решение необходимостью исключить конфликт интересов в связи с переизбранием на пост главы Национального олимпийского комитета Казахстана.

Новым президентом федерации водных видов спорта единогласно был избран Андрей Крюков, занимавший ранее пост генерального секретаря организации.

Кроме того, Крюков продолжительное время является членом исполнительного комитета Международной федерации плавания – FINA и ряда других международных организаций, отметили в пресс-службе фередации.

В своем выступлении Андрей Крюков поблагодарил Тимура Кулибаева за оказанное доверие и поддержку.

Генеральным секретарем на конференции избрали заслуженного тренера Казахстана Сергея Дроздова. Новый генсек федерации многие годы возглавлял мужскую национальную сборную по водному поло.

Глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев поздравил вновь избранных руководителей федерации, отметил их профессионализм и высокую компетентность.

"В целом федерацией водных видов спорта проведена большая, результативная работа. Запущены новые долгосрочные олимпийские проекты, и на сегодня водные виды являются одними из активных участников отечественного спортивного движения. Водные виды спорта во всемирном олимпийском движении сегодня занимают ведущие позиции. И я бы также хотел, чтобы и в казахстанском спорте, наши "водники" также занимали ведущие позиции", - подытожил Тимур Кулибаев.

Президент Национального олимпийского комитета пожелал успехов новым руководителям, спортсменам и тренерам федерации.

Ранее Тимур Кулибаев объявил об уходе с поста руководителя Казахстанской федерации бокса.