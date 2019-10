КазКадры. Службу внешней разведки Казахстана "Сырбар" вновь подчинили КНБ РК. Масимов усиливает влияние

09:36 11.10.2019 Кадровые перестановки

Новые назначения в КНБ, Канцелярии первого президента, судебной системе, финансовых организациях



"Ак Орда", 8 октября



Распоряжением Главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки.



---



Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом помощника Елбасы

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today



Айдар Утенов назначен заведующим Секретариатом помощника Первого Президента РК - Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Приказом руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы от 8 октября 2019 года Утенов Айдар Есенович назначен заведующим Секретариатом помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы", - сообщил в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Он также проинформировал, что приказом руководителя канцелярии Елбасы Томашов Елдар Серикович освобожден от должности заведующего Секретариатом помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в связи с переходом на другую работу.



---



В ЗКО произошли кадровые изменения

Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда, 8 октября



Указом Президента Республики Казахстан №180 от 02 октября 2019 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан" на должность судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области назначена Шара Зайнуллина, с освобождением от должности председателя районного суда №2 района Бәйтерек.

Этим же Указом в связи с уходом в отставку освобожден от занимаемой должности председатель Уральского городского суда Биржан Мамбетов.

Провожая судью в отставку, председатель областного суда Бек Аметов поблагодарил его за многолетний и плодотворный труд в судебной системе, пожелал здоровья и активной жизни в отставке, а назначенному председателю суда пожелал успешной работы.

Вновь назначенному судье пожелал успешной работы на судейском поприще, быть верными долгу и осуществлять правосудие во благо защиты законных интересов граждан и юридических лиц, стать достойными членами судейского корпуса.



---



Национальным Банком Республики Казахстан согласованы руководящие работники финансового рынка

nationalbank.kz, 8 октября



Давлетшина И.Н – член Правления АО "SkyBridge Invest" (протокол №43/РЦБ от 06.09.2019);

Сарсенова Н.В. – управляющий директор - член Правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (протокол №44/РЦБ от 09.09.2019);

Дыбыспаев К.Б. – управляющий директор - член Правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (протокол №45/РЦБ/Т от 20.09.2019);

Мадиева А.М. – Заместитель Председателя Правления – член Правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (протокол №46/РЦБ от 25.09.2019);

Елемесов А.Р. – член Совета директоров – независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (протокол №47/РЦБ от 25.09.2019);

Темирбаев Б.М. – управляющий директор – член Правления АО "Казпочта" (протокол №48/РЦБ/Т от 26.09.2019);

Азбеков Ж.К. – член Совета директоров – независимый директор АО "First Heartland Jysan Invest" (протокол №49/РЦБ от 26.09.2019);

Пан Е.В. – член Совета директоров АО "First Heartland Jysan Invest" (протокол №50/РЦБ от 26.09.2019);

Орынбаев Е.Т. – Председатель Совета директоров АО "First Heartland Jysan Invest" (протокол №51/РЦБ от 26.09.2019).



-----------------------------------



Кадровые перестановки

Новые назначения и отставки в МВД, Военном институте Сил воздушной обороны, Академии правосудия, Казахстанской федерации бокса, НПП "Атамекен"

10.10.2019 / кадровые перестановки



Пресс-служба МВД Республики Казахстан, 9 октября



Приказом Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Дархан Канатбеков освобожден от занимаемой должности.

Временное исполнение служебных обязанностей председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД возложено на первого заместителя председателя этого же Комитета Тенизжана Джанибекова.



---



Новый начальник возглавил летный военный институт Казахстана

mod.gov.kz, 9 октября



Новый глава Военного института Сил воздушной обороны назначен в Актобе. Приказом Министра обороны РК руководство военным ВУЗом поручено генерал-майору авиации Даурену Косанову.

Главнокомандующий Силами воздушной обороны Казахстана генерал-майор авиации Нурлан Карбенов представил нового начальника личному составу института. Он отметил профессиональные и личные качества Даурена Косанова и пожелал ему плодотворной работы.

"Вам доверяют руководить не просто Военным институтом Сил воздушной обороны. С сегодняшнего дня в ваших руках – будущее всей военной авиации Казахстана. От того, как вы будете готовить курсантов, зависит безопасность воздушных рубежей страны", – отметил главнокомандующий, обращаясь к новому начальнику института.

Генерал-майор авиации Даурен Косанов – опытный военный летчик. Он окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Начинал службу в Ушаральском истребительном полку, командовал эскадрильей истребителей Су-27 в Талдыкоргане, был начальником штаба Карагандинской и командиром Шымкентской авиационных баз.

Как военный летчик генерал-майор Косанов освоил несколько типов самолетов: штурмовик Су-25, истребитель-бомбардировщик Су-27, многофункциональный истребитель Су-30СМ.

С 2013 года Даурен Косанов командовал Военно-воздушными силами Казахстана. В 2015 году Указом Президента РК ему было присвоено звание генерал-майора авиации. Его военные заслуги отмечены государственными наградами – орденом "Айбын" II степени, медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін", "За безупречную службу" 1, 2 и 3 степени, а также юбилейными наградами.



---



Зауреш Баймолдина - новый ректор Академии правосудия

пресс-служба Верховного Суда, 9 октября



Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева представила профессорско-преподавательскому составу Академии правосудия нового ректора. Им стала кандидат юридических наук, профессор Зауреш Баймолдина.

"Зауреш Хамитовна имеет большой опыт работы в научно-академической среде, работала на руководящих должностях в госорганах. До назначения на должность была членом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - отметила А.Кыдырбаева, представляя нового ректора.

А.Кыдырбаева подчеркнула нацеленность Академии на реализацию 18 шага Плана Нации. Ее основной задачей отмечена подготовка судей новой формации, ведение научно-исследовательской деятельности по дальнейшему развитию судебной системы. "Академия в ближайшее время должна полностью переформатировать свою деятельность, выстроив четкую и системную работу по подготовке качественных кадров для судейского корпуса", - сказала А.Кыдырбаева.

Председатель коллегии Верховного Суда поздравила вновь назначенного ректора, пожелала ей успешной и плодотворной работы, обозначив приоритетные задачи Академии.



Справочно:

Баймолдина Зауреш Хамитовна

1985-1994 годы - преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана юридического факультета Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова,

1994-1996 годы - начальник отдела экономического законодательства, начальник Управления регистрации юридических лиц, Главного управления Министерства юстиции,

1996-2005 годы - заведующая кафедрой, декан предпринимательско-правового факультета, доцент, профессор Казахского государственного юридического института,

2005-2006 годы - начальник Управления нормативно-правового обеспечения, заместитель директора Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства охраны окружающей среды,

2006-2008 годы - главный эксперт, главный инспектор Отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента,

2008-2012 годы - инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента,

2012-2017 года - заместитель Министра юстиции,

с декабря 2017 года по настоящее время работала членом Центральной избирательной комиссии.



---



Тимур Кулибаев покинул кресло президента Казахстанской федерации бокса

kfb.kz, 9 октября



Тимур Кулибаев покинул кресло президента Казахстанской федерации бокса. О сложении полномочий он объявил на годовой конференции федерации.

"Как вы знаете, мне оказали доверие, переизбрав меня президентом Национального Олимпийского комитета. После изменений, принятых в законы о спорте, НОК занимается распределением бюджетных средств между олимпийскими видами согласно ранжированию. Эта работа уже год ведется и во избежание конфликта интересов, я принял решение сложить с себя полномочия президента Казахстанской федерации бокса. Как президент Национального Олимпийского комитета я буду полностью курировать развитие спорта, в первую очередь бокса, поскольку здесь все вопросы мне понятны и известны", - сказал Тимур Кулибаев.

На пост президента Казахстанской федерации бокса избран Кенес Ракишев, который до сих пор занимал должность вице-президента по международным связям.

Члены исполнительного комитета, учитывая заслуги и большой вклад Тимура Кулибаева в дело развития отечественного бокса, избрали его почетным президентом федерации.

"Я думаю, что мы все проделали очень хорошую работу, которой можем гордиться, - отметил Тимур Кулибаев, который был руководителем Казахстанской федерации бокса на протяжении 10 лет. – У нас есть два олимпийских чемпиона, 11 чемпионов мира, Кубок Вэла Баркера. Самое главное то, что мы построили эффективную систему подготовки спортсменов высокого международного уровня. Федерация бокса стала моделью для всех остальных федераций и всех других я призываю использовать по модели, которую мы наработали в федерации бокса Казахстана, - отметил Кулибаев.

В конференции приняли участие руководители Национального олимпийского комитета, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, представители Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, управления физической культуры и спорта Астаны.

Здесь были вручены корпоративные награды Казахстанской федерации бокса.

Знак "Қазақстан боксын дамытудағы еңбегі үшін" ("За заслуги в развитии казахстанского бокса") получили заслуженный тренер РК, судья по боксу Каримжан Абдрахманов (Алматы), менеджер команды Мангистауской области Абу Джолдасов, и президент ОО "Столичная федерация бокса" Диас Сулейменов.

Знак "Қазақстан боксының ардагері" ("Ветеран казахстанского бокса") вручен заслуженному тренеру РК Василию Лавриненко (Костанайская область), заслуженному мастеру спорта Серику Нурказову (Карагандинская область), тренеру Виктору Окованцеву (Северо-Казахстанская область), заслуженному тренеру РК Анатолию Торопову (Карагандинская область).

В 2019 году самыми значимыми для боксеров стали выступления на чемпионате Азии и чемпионате мира.

На первенстве континента с 16 по 27 апреля в Бангкоке завоеваны две золотых медали, их Казахстану принесли Турсунбай Кулахмет и Бек Нурмагамбет, две серебряные (Закир Сафиуллин, Камшибек Кункабаев) и три бронзовых (Темиртас Жусупов, Санатали Толтаев, Василий Левит).

На чемпионате мира в Екатеринбурге с 6 по 22 сентября команда выиграла золото (Бекзад Нурдаулетов), серебро (Камшибек Кункабаев) и четыре бронзы (Сакен Бибосынов, Аблайхан Жусупов, Турсунбай Кулахмет и Василий Левит).

В 2020 году с 3 по 14 февраля в Китае пройдет азиатский квалификационный турнир перед Олимпиадой. Мировая квалификация запланирована во Франции с 13 по 24 мая. Перед сборными командами стоит задача завоевать максимум олимпийских лицензий – восемь для мужчин и пять для женщин.

Уже через два месяца после мирового квалификационного турнира, 24 июля, откроются летние Олимпийские игры. Боксерам предстоит в максимально короткие сроки пройти период восстановления и выйти на пик соревновательной формы к Токио.



---



Юлия Якупбаева назначена заместителем председателя правления НПП РК "Атамекен"

atameken.kz, 8 октября



Решением Президиума НПП РК "Атамекен" Юлия Якупбаева назначена заместителем Председателя Правления.

Юлия Константиновна Якупбаева родилась в 1977 году в городе Алматы. Окончила Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит". За двадцать лет трудового стажа прошла путь от специалиста до руководителя высшего звена.

В разные годы трудилась в Национальном банке РК, Ассоциации финансистов Казахстана, НЭПК "Союз "Атамекен". Занимала должность заместителя Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" (октябрь 2014 г. – апрель 2019г.).

Возглавляла Ассоциацию финансистов Казахстана (февраль 2017г. – август 2018 г.). Занимала должности независимого директора-члена Совета директоров ряда компаний (АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "НК "Kazakh Tourism"). Являлась членом Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

С 2017 года член Общественного Совета Министерства здравоохранения.

С апреля по сентябрь текущего года занимала должность – Советника Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен".

Имеет ряд государственных и общественных наград. Награждена Почетной грамотой Первого Президента РК Н.Назарбаева, юбилейными медалями к "20-летию Независимости Республики Казахстан" и "25-летию Независимости Республики Казахстан", Общественным орденом "Мерей" Ассоциации финансистов Казахстана, медалью НПП РК "Атамекен" 2-й степени "За верность делу" и т.д.

Ранее занимавшая эту должность Алена Романова назначена Исполнительным секретарем Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен". Источник - nomad.su

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570775760

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Приняты поправки в законодательство по вопросам АПК

- Премьер-Министр Аскар Мамин принял участие в открытии VIII Глобального саммита по городскому туризму

- Рабочий график первого президента

- В Мажилисе презентованы поправки, направленные на дальнейшее стимулирование туристской деятельности

- Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы

- Тимур Кулибаев покинул еще один пост

- Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта

- В отношении судебного приговора по делу К. Сыроежкина

- В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения