Турки закусились с курдами. России "под шумок" надо ликвидировать Идлибский гнойник, - "СП"

10:21 11.10.2019 Наступление Эрдогана: Россия предала и курдов, и сирийцев

Почему Москва не дает четкой оценки турецкой агрессии на Ближнем Востоке



Андрей Полунин

Леонид Ивашов

Михаил Александров



В Сирии - новый виток войны. 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на сирийской территории. Ее цель - занять 30-километровую полосу от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований.

"Наша миссия - предотвратить создание террористического коридора на нашей южной границе и принести мир этот район", - написал Эрдоган в Twitter. Он добавил, что операция также поможет возвращению сирийских беженцев, число которых в Турции превышает 3 млн., но при этом войска "сохранят территориальную целостность Сирии".



Буквально через несколько минут после этого турецкий телеканал CNN Turk сообщил, что в турецкий МИД вызвали посла США, чтобы разъяснить ему детали операции.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина турецкий лидер предупредил о начале операции заранее в телефонном разговоре.



В тот же день турецкие военные перешли в наступление. Как сообщило Минобороны Турции, за сутки авиация и артиллерия турецких вооруженных сил, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия" нанесли удары по 181 объекту курдов на северо-востоке Сирии.



В первые часы турецкие войска ограничивались авиа- и артиллерийскими ударам, однако к вечеру появились сообщения о полноценных наземных боях вдоль всей границы к востоку от Евфрата, в том числе с заходами на сирийскую территорию.



В результате бомбардировок есть погибшие и раненые. Так, руководство курдов сообщило Reuters о гибели пяти мирных жителей и десятках раненых. Сирийские демократические силы (SDF), включающие курдов, заявили о гибели троих бойцов. Агентство France Press со ссылкой на правозащитников сообщало о гибели 11 человек, из которых восемь - гражданские.



Заметим, для НАТО операция в Сирии не стали неожиданной. Анкара предупреждала альянс о начале операции и обещала, что все ее действия будут "адекватными и взвешенными", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее, спокойной реакцию международного сообщества не назовешь.

Президент США Дональд Трамп, едва подтвердив журналистам, что американские войска покинули зону проведения операции, пообещал, что "разрушит турецкую экономику", если Анкара будет проводить наступление против курдов и истреблять их. Трампа поддержали сенаторы США: предложили ввести санкции против Эрдогана и ряда турецких чиновников и ведомств.



Вскоре к хору негодующих присоединилась Европа. Совета ЕС призвал Турцию "прекратить односторонние боевые действия", которые ставят под угрозу борьбу с "Исламским государством"* и грозят новыми потоками беженцев.

Не остались в стороне и страны арабского мира. Так, МИД Египта выступил с инициативой срочно созвать Лигу арабских государств в связи с "грубой и недопустимой атакой на суверенитет братской арабской страны".

Кульминацией стал созыв экстренной встречи Совбеза ООН по инициативе пяти членов из Европы - Франции, Великобритании, Германии, Польши и Бельгии.



Эрдоган в этой обстановке сохранил хладнокровие. Он заявил, что жесткие заявления Трампа лишь призваны успокоить общественность. Настоящие действия США - отвод войск и невмешательство - свидетельствуют о реальном отношении к ситуации, заявил он.

В ответ госсекретарь Майкл Помпео заявил телеканалу PBS, что США не давали Турции "зеленого света" на операцию в Сирии.



Как выглядят сценарии развития событий в Сирии, какую роль в них может сыграть Россия?



- Американцы делают хорошую мину при плохой игре, - считает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. - По существу, они сдали курдов туркам, но сейчас пытаются сохранить лицо - показать, что они люди принципиальные. Отсюда инициативы Конгресса США в поддержку курдов - явно популистского, даже пропагандистского характера. Плюс Трамп грозит санкциями и осуждает Турцию. Но раз осуждает - что ж он давал согласие на турецкую операцию?!

Все, уверен, было заранее оговорено. Просто Турция как военный союзник в этом ключевом регионе - объективно - для США важнее курдов. В итоге политика сидения на двух стульях - поддержки курдов и поддержки хороших отношений с Турцией - явно дала трещину.

Трамп это понимает: он довольно прагматичный политик. Потому и пошел на уступки Анкаре.

"СП": - С точки зрения России, турецкая операция вредит Сирии?



- Для нас ничего особо вредного не происходит. Что ж мы будем за курдов сейчас вписываться, если они в течение многих лет нам по существу вредили? Снюхались с американцами, проводили враждебную Дамаску политику, на переговоры с режимом Башара Асада не шли. Возможно, курды и участвовали в каких-то неформальных переговорах, но позитивной роли не играли - выступали как плацдарм американского влияния в регионе.

И хорошо, я считаю, что курды получат сейчас по мозгам от Турции - будут знать, что за союзничек у них в лице Вашингтона.



Курды, видимо, считали, что они самые умные - сейчас всех переиграют: и территорию себе захапают, и независимость получат под американским патронатом.

В то же время, замечу, как российская сторона предлагала курдам вариант автономии в составе Сирии - и это для них был наилучший вариант, реализуемый и де-факто и де-юре.



Курды на такие переговоры с Москвой не пошли. А если бы пошли, всего, что происходит сейчас, не было бы. В этом случае на территории курдов вошли бы правительственные войска Сирийской Арабской армии, встали бы на границе с Турцией - и вопрос был бы решен.



"СП": - Как будут развиваться события теперь?



- Участь курдов, я думаю, будет незавидной. Если они будут продолжать сопротивление Турции - турки будут просто продвигаться дальше, и захватывать все больше и больше районов.



Что же касается нашего союзника Асада - мы и так не контролируем приграничный район, где сейчас идут боевые действия. Что там курды, что курды с американцами, что турки - разница невелика. Учитывая, что сейчас у РФ неплохие отношения с Турцией, турки для нас даже лучше.



С другой стороны, турецкая операция открывает нам возможность для кинжального удара по Идлибу. Сейчас турки вошли в курдский регион, и там завязли. Так что, если мы нанесем удар по Идлибу, максимум, что сможет сделать Анкара - отделаться общими фразами и осудить наши действия.



Предпринять что-то серьезное против нас турки не смогут. Во-первых, у них самих рыльце в пушку - они вторглись на территорию суверенного государства. Во-вторых, у турок все ресурсы на этом участке задействованы.

"СП": - Почему нам надо разобраться с Идлибом?



- Там сохраняется прозападная вооруженная сирийская оппозиция, которую надо ликвидировать. Иначе она будут бесконечно воевать - а неподалеку от Идлиба наша авиационная база. Так что, повторюсь, надо было бы воспользоваться ситуацией, и вопрос решить.



"СП": - Турецкая операция ставит крест на территориальной целостности Сирии?

- Задача склеивания Сирии - это задача самого Дамаска. Мы, конечно, за территориальную целостность, но прилагать для этого какие-то сверхусилия нам нет смысла.

Если Дамаск сможет впоследствии договориться с курдами - что ж, хорошо. Может, нынешняя ситуация с американцами подтолкнет курдов к правильному решению.

- События в Сирии развиваются весьма драматично, - отмечает академик Академии геополитических проблем, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов. - Турция начинает уничтожение курдских формирований, и изгнание с территории Сирии граждан страны в лице курдов. Именно граждан, потому что в 2011 году Башар Асад предоставил курдам сирийское гражданство.



Да, неоднозначные отношения с курдами были в период военных действий, тем не менее, сирийские курды выступали одним из военных инструментов по разгрому и уничтожению антироссийских формирований, захвативших Сирию, и курды действовали в союзе с правительственной армией.



Другое дело, что они и до начала конфликта, и во время него поддерживали отношение с США. Но эта мера, я считаю, была вынужденной, потому что никто, включая Россию, курдам на тот момент не помогал. По сути, американцы этим воспользовались, чтобы сделать курдов инструментом давления, в то время как курды защищали свои национальные интересы, а главное, своих граждан.

Как бы то ни было, сейчас со стороны Турции происходит агрессия против иностранного государства. А со стороны России, я считаю, совершается акт предательства - мы, по сути, граждан Сирии отдаем под мясорубку турецких вооруженных сил.



Этого нельзя делать. Есть тысячи путей мирного урегулирования, и любые длительные переговоры, пусть малыми шагами, лучше уничтожения воинов и мирных жителей.



Де-факто, Россия выразила согласие на турецкую операцию и захват турками части территории Сирии. Этим мы предаем и сирийцев, поскольку официальная позиция Дамаска - сформированная не под влиянием российской дипломатии - это освобождение Сирии от всех иностранных войск, от любого иностранного присутствия.

Ситуация, я считаю, складывается крайне неблагоприятная. Именно курдская проблема может сломать позитивный астанинский процесс сирийского урегулирования.



* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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