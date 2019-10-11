Наступает развязка войны в Сирии. Победа будет за Дамаском и Москвой, - Д.Минин

10:26 11.10.2019 Дмитрий МИНИН | 11.10.2019



9 октября президент Турции Р. Эрдоган объявил о начале давно им обещанной широкомасштабной военной операции против курдов в Сирии, получившей достаточно издевательское название "Источник мира". Ее формальной целью является создание буферной зоны безопасности вдоль границы, а фактической – полный слом курдского протогосударственного образования на территории этой страны.



При этом Эрдоган и в публичных заявлениях, и в телефонных разговорах с мировыми лидерами, включая Д. Трампа и В. Путина, обещает полностью сохранить территориальную целостность Сирии и покинуть ее пределы сразу после ликвидации "курдской угрозы" безопасности Турции. Операция развивается поэтапно по возрастающей шкале. Турки уже заняли ряд пограничных поселений, накануне по решению Трампа оставленных американскими спецназовцами, а также бомбят и обстреливают курдские позиции на глубине, превосходящей параметры заявленной буферной зоны.



Турецкие самоходки ведут обстрел курдских позиций



Схема предполагаемой турецкой буферной зоны в Сирии

Похоже, в многолетней кровавой войне в Сирии приближается не менее драматический финал. Такое развитие событий стало возможным после того, как президент США Трамп в свойственной ему манере объявил 7 октября через "Твиттер" о выводе американских войск из Сирии (всего около 2 тыс. человек), прежде всего с ее северных границ. Тем самым он освободил пространство для турецкого вторжения.



Американцы покидают пограничный пункт в Сирии

В ответ все силы участников сирийского конфликта пришли в движение. Правительственная Сирийская арабская армия (САА) перебрасывает дополнительные подразделения на северо-восток и готовится вступить в важный город Манбидж, на который претендуют также и турки. Они, в свою очередь, помимо собственных сил, подтягивают сюда из Идлиба и Африна до 14 тыс. боевиков создаваемой ими оппозиционной Сирийской национальной армии (СНА).

Внутри Идлиба непримиримые террористы из запрещенной в России террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) ждут наступления САА, которая, по их мнению, не преминет воспользоваться ситуацией для окончательного сокрушения бастиона вооруженной оппозиции. Сами курды внутри провозглашенного ими образования Рожава проводят многочисленные демонстрации протеста и осуществляют тотальную мобилизацию. Они обещают не сдаваться и бороться до "победного конца", во что, конечно, после фактического предательства их союзников – американцев – мало верится.

Едва ли не последним оружием руководства Рожавы является угроза освободить из подконтрольных ему лагерей в случае продолжения турецкого наступления многие тысячи бывших боевиков ИГ (организация запрещена в России). Однако этот "козырь" мало кого убеждает, поскольку понятно, что освобожденные игиловцы скорее поднимут оружие против самих курдов, чем пойдут воевать с регулярной армией Турции.



Курдские ветераны в Рожаве протестуют против турецких действий

То, что США рано или поздно их предадут, курдам за последние годы многократно говорили и из Дамаска, и из Москвы. На это указывало все. В судьбоносный момент Дамаск довел до курдов свою готовность защитить их от грядущих испытаний при условии, если они незамедлительно признают полный суверенитет Сирии на своей территории; о модальностях устройства этой территории можно будет договариваться в дальнейшем. Можно не сомневаться, что Россия в этом случае также предоставила бы курдам необходимые гарантии.

МИД Сирии, осудивший турецкое вторжение на свою территорию как ничем не оправданную агрессию, в то же время возложил ответственность за происходящее и на "некоторые курдские организации". В его заявлении подчеркнуто, что курдов предупреждали о недопустимости превращения в "инструмент американского проекта, направленного против собственной Родины". При этом министерство заявило, что страна "готова принять всех своих введенных в заблуждение граждан, если они вернутся на праведный путь таким образом, который гарантировал бы единство и территориальную целостность Сирии". К этому же сирийских курдов склоняют их более мощные соплеменники из Иракского Курдистана, чье официальное агентство RUDAW пишет: "Без присутствия США для сдерживания турецкого вторжения поддерживаемый Россией и Ираном режим в Дамаске может быть лучшей надеждой курдов на выживание".



МИД Сирии

И только сейчас до сирийских курдов, по-видимому, начинает доходить, насколько иллюзорны были надежды на заокеанских друзей. Командующий их вооруженными силами СДС Мазлум Абди уже заявил, что "рассматривает возможности партнерства с Башаром Асадом для противостояния Турции". А ведь еще совсем недавно в качестве условия для подобного сотрудничества он выдвигал требование предоставления "Сирийскому Курдистану" политической, административной и территориальной автономии с созданием собственной армии, независимой от САА.



Б. Асад и Мазлум Абди

Времени для колебаний не осталось. Если курды продолжат верить, что при успешном противостоянии турецкой армии американцы будут вынуждены вмешаться на их стороне, то это очередное заблуждение обойдется им дорого. Несмотря на обрушившийся на Трампа, давшего "зеленый свет" туркам, шквал критики в самой Америке по поводу очередной "измены", он уже не передумает. Президент США делает то, что считает выгодным, прекрасно зная: вопреки беснованиям его противников, американское общественное мнение в своем абсолютном большинстве поддерживает вывод войск из всех горячих точек. А ведь это были его предвыборные обещания, выполнение которых перед новым этапом президентской гонки пойдет ему только на пользу.

Пентагон, например, несмотря на отдельные попытки противопоставить по этому вопросу Трампу его генералов, уже заявил, что согласен со своим главнокомандующим. Бессмысленность пребывания в изолированных и находящихся во враждебном окружении анклавах для американских военных была понятна давно. Держали их лишь "честь мундира" и престиж. Чем Пентагон не доволен, так это коварством и вероломством турок. Оказывается, как констатируют американцы, все многомесячные переговоры о создании совместной зоны безопасности в Сирии Генштаб Турции вел с ними лишь для того, чтобы собрать максимально точные разведданные о расположении курдских отрядов. И теперь турецкие авиация и артиллерия наносят по этим точкам тяжелые удары. Однако общего сдержанного подхода Минобороны США к действиям турок это не меняет.

Тем не менее было бы неверным полагать, что теперь у Эрдогана в Сирии полная свобода рук. Можно лишь сказать, что "великие" согласились по умолчанию на его определенные, но строго ограниченные шаги в этой стране. Выход "за рамки" может принести самой Турции тяжелые последствия. Никакой международной юридической поддержки в виде резолюций ООН турецкий президент не получит. Большинство стран мира категорически осудило турецкую интервенцию. Трамп, например, предостерег Анкару от чрезмерно жесткого применения силы против курдов, пригрозив ей санкциями. Вполне в его духе, в основном по меркантильным соображениям, было бы, в частности, возведение препон газопроводу "Турецкий поток", как он это делает в отношении "Северного потока - 2".

Россия и в разговорах лидеров, и в специальных заявлениях проявляет понимание обеспокоенностью Анкары проблемами своей безопасности, но совершенно ясно требует от нее скорейшего возвращения под контроль центральных властей любых частей Сирии, на которых турки присутствуют.



Р. Эрдоган и В. Путин

И дело здесь не в доброй воле Р. Эрдогана. Турецкие эксперты практически единодушны в том, что материальный и политический потенциал Турции попросту не позволяют ей в одиночку удерживать эти пространства, да еще вопреки воле мировых игроков и соседей. Только на расселение беженцев Анкаре нужно $26 млрд. Не в состоянии это сделать и спешно создаваемая ею оппозиционная Сирийская национальная армия. Компромисс с Б. Асадом, по мнению турецких экспертов, неизбежен.

Что касается Дамаска, то его дальнейшие действия, по-видимому, будут зависеть от поведения курдов. Если они в самое ближайшее время будут готовы признать суверенитет Сирии и призвать полностью взять на себя контроль над пограничной полосой, выведя оттуда собственные отряды, то развязка может наступить быстрее, чем многие ожидали. В таком случае Турции неизбежно придется сворачивать начатую операцию, поскольку для ее продолжения не останется никаких обоснований. Будут спасены многие человеческие жизни. Если же курды продолжат колебаться, то Дамаск на какое-то время сосредоточится на освобождении Идлиба, но в конце концов курды все равно будут вынуждены согласиться с ведущей ролью сирийского государства. Однако в этом случае с большими потерями.

В любом случае победа в сирийской войне благодаря проявленному мужеству и дипломатическому искусству будет принадлежать Дамаску, а с ним и поддерживавшей его до конца Москве. Источник - fondsk.ru

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