Эквадорские индейцы поднялись восстанием на компрадорские элиты. Президент Морено бежал из столицы, - В.Прохватилов

10:27 11.10.2019

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 10.10.2019



Эквадор в пламени народного гнева

Восстание против МВФ – Конфедерация коренных народов Эквадора объявила Великую национальную мобилизацию

В Эквадоре уже неделю продолжаются массовые протесты, вызванные указом № 883 президента Ленина Морено, согласно которому с 1 октября отпускаются цены на автомобильное горючее и отменяются государственные субсидии на топливо в размере $1,3 млрд. в год. По экспертным оценкам, цены на дизельное топливо поднимутся с $1,03 до $2,27, а бензина – с $1,85 до $2,30.

Меры, введенные президентским указом, продиктованы Международным валютным фондом как условие предоставления Эквадору кредита в $10 млрд. Правительство в течение трех лет намерено также обложить налогом ряд наиболее прибыльных компаний и снизить максимальную зарплату в госсекторе, что должно принести в госбюджет $148 млн. Ожидаются массовые увольнения, что даст правительству еще $160 млн.

Президент Национальной федерации пассажирского общественного транспорта Эквадора Абель Гомес объявил о начале бессрочной забастовки, которая парализовала страну.



9 октября тысячи людей, представляющих коренные народы Эквадора, то есть индейцев, а также фермеров, студентов и профсоюзы, прошли маршем по площади в историческом центре Кито, недалеко от здания правительства.



"Демонстранты в масках бросали бутылки с зажигательной смесью и выломанную брусчатку. Облака слезоточивого газа и клубы черного дыма от горящих шин поднимались над колониальным центром города, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО", – пишет France24. Протестующие захватили три нефтяных объекта, остановив их работу.



Среди протестующих тон задают индейцы, составляющие четверть 16-миллионного населения Эквадора. Они твердо намерены добиваться отмены "пакета" мер, введенных указом № 883.



Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE), созданная в 1986 году, имеет богатый опыт успешной борьбы с властью. Массовые протесты, организованные CONAIE, привели к свержению 51-го президента Эквадора Хамиля Мауада в 2000 году, и 52-го – Лусио Гутьерреса – в 2005-м. В ответ на указ Морено о введении в Эквадоре чрезвычайного положения CONAIE объявила о Великой национальной мобилизации (Gran Movilización Nacional) на "священных территориях" индейских резерваций и разрыве диалога с правительством.



Протестующие взяли в кольцо столицу страны Кито, и президент Морено бежал в другой крупный город – Гуаякиль. В ряде районов Гуаякиля, который считается экономической столицей Эквадора, произошли столкновения протестующих с полицией, разграблены магазины и государственные учреждения; на данный момент правительство не контролирует ситуацию.

В телевизионном обращении к народу Морено в сопровождении вице-президента Отто Зонненхольцнера и министра обороны Освальдо Джаррина сказал, что "грабежи, вандализм, насилие указывают на организованное политическое намерение дестабилизировать правительство и нарушить конституционный порядок". По его словам, ответственны за беспорядки "сатрап Мадуро" и бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, вице-президентом у которого был сам Морено. "Мадуро и Корреа стоят за этой попыткой переворота", – заявил Морено.



Рафаэль Корреа, проживающий в Бельгии, призвал эквадорцев к досрочным выборам, отрицая свою причастность к протестам.

Флавия Фрейденберг, эксперт Института правовых исследований Национального университета Мексики, в интервью испанскому изданию El Diario исключила попытку государственного переворота в Эквадоре, о которой говорил Морено: "События, происходящие в стране, напоминают прежние моменты величайшей политической нестабильности в Эквадоре, но нет свидетельств государственного переворота, за исключением того факта, что есть структуры, заинтересованные в скорейшем отстранении от власти Ленина Морено".



По официальным данным, арестовано более 510 протестующих. Число раненых и погибших пока не объявлено, хотя пользователи соцсетей сообщают, что по меньшей мере три человека убиты.



5 октября министр транспорта и общественных работ Эквадора Габриэль Мартинес заявил, что правительство рассматривает вопрос о том, чтобы рекомендовать транспортным компаниям установить тарифы для смягчения роста цен на топливо. Через несколько часов глава профсоюза транспортников Абель Гомес заявил о прекращении забастовки и отметил, что "транспортные профсоюзы не несут ответственности за акты вандализма".



8 октября протестующие захватили здание Национального собрания Эквадора, скандируя: "Fuera Moreno!" (Убирайся, Морено!), а Рафаэль Корреа, который, будучи президентом, провел ряд серьезных реформ социал-демократического характера, обвинил Морено в предательстве.



Социальные реформы Корреа были обеспечены серьезным экономическим ростом, но рост достигался за счет увеличения добычи нефти и иных природных богатств. Доходами от нефти стимулировалось производство большинства отраслей, в первую очередь сельского хозяйства, рыболовства и туризма.

Рафаэль Корреа в короткий срок провел реформы, "успех которых нехотя признают даже недоброжелательные к нему издания глобальной финансовой элиты, – отмечает украинский политолог-социалист Андрей Манчук: – Взяв за образец опыт Уго Чавеса, он перераспределил в пользу социальной сферы нефтяную ренту, поднял налоги для бизнеса и разработал эквадорский вариант "Боливарианской конституции", которая стала базисом его социально-экономической программы. Корреа провозгласил начало процесса "гражданской революции" с опорой на низовые структуры "демократии участия".

Однако падение цен на нефть остановило экономический рост и вызвало социальное брожение еще при Корреа. В 2015 году произошли массовые выступления индейцев, профсоюзных и студенческих организаций. На улицы Кито тогда вышло около ста тысяч человек, манифестации и забастовки протеста длились в течение недели…

Когда президентом стал выдвиженец и соратник Рафаэля Корреа Ленин Морено, нефтяная рента уже не позволяла обеспечивать высокие социальные субсидии, введенные его предшественником. И Морено сменил политическую ориентацию. Он вышел из ОПЕК, чтобы иметь возможность наращивать экспорт нефти. Когда и этого оказалось недостаточно, он обратился за помощью в МВФ, где ему предъявили стандартные условия представления кредита, состоящие в мерах жесткой экономии и снижении государственных расходов.

Сейчас трудно сказать, чем завершится противостояние. Значительная часть страны отрезана от Кито. Протестующие перекрыли многие дороги, на смену экономическим лозунгам пришли политические требования отставки правительства и президента.

В Эквадоре нет серьезной политической силы, которая могла бы объединить страну. Президент Морено, однако, может рассчитывать на поддержку США. Рафаэль Корреа закрыл единственную американскую военную базу в Эквадоре в городе Манта, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Морено пошел иным путем: в августе 2018 года Эквадор и США договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и открыли в Эквадоре совместный офис, где должны присутствовать на ротационной основе американские военные.

Семь стран Латинской Америки выразили поддержку президенту Морено. "Попытки дестабилизировать конституционный, законный, демократический режим" решительно осудили правительства Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Колумбии, Парагвая, Перу и Сальвадора.

С осуждением актов насилия в Эквадоре выступила Организация американских государств. В заявлении на ее сайте содержится призыв к диалогу и отказу от похищения полицейских и военнослужащих, нападений на машины скорой помощи и пожарных служб, а также от уничтожения и разграбления частной и государственной собственности.

Если исход противостояния между властью и протестующими решится в диалоге между руководством CONAIE и президентом Морено, то условием диалога эквадорские индейцы поставили отмену пакета либеральных мер, навязанных стране Международным валютным фондом.

Представитель МИД ДНР в Москве Дарья Митина комментирует события в Эквадоре: "Это вам не шабаши вашингтонских марионеток в Каракасе и Киеве, это народное восстание против империалистического миропорядка и неолиберализма"…