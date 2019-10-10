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|Осужденный в 2018 году на 10 лет каз-министр Бишимбаев вышел на свободу. За какие заслуги такое УДО?
13:03 11.10.2019
Куандык Бишимбаев вышел на свободу
Экс-министр Куандык Бишимбаев вышел на свободу, передает Zakon.kz.
Фото освобожденного Бишимбаева разместил в Instagram Санжар Алтаев.
Подробности выясняются. Суд пока не предоставил информацию, на каких условиях осужденный был освобожден.
О задержании бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева стало известно 10 января 2017. По громкому коррупционному делу проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократном получении взяток. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам заключения. В декабре 2018 года Бишимбаев подал ходатайство о переводе в колонию-поселение. Но суд удовлетворил ходатайство частично - в январе 2019 года его перевели для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3 в Шымкенте.