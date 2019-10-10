Умер первый человек, шагнувший в космос - советский космонавт Алексей Леонов

15:27 11.10.2019

Умер советский и российский космонавт Алексей Леонов: это сообщает "Интерфакс", также смерть Леонова подтвердила его помощница, пишет Настоящее Время.



Леонов стал первым человеком, который вышел в открытый космос. Это произошло 18-19 марта 1965 года, когда космонавт в качестве второго пилота принимал участие в экспедиции космического корабля "Восход-2".



21 июля 1975 года Леонов совершил второй полет в космос, уже в качестве командира космического корабля "Союз-19" по программе "Союз-Аполлон"). В тот раз впервые в мире была проведена стыковка кораблей двух разных стран.



После двух полетов Леонов долгое время заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. После выхода на пенсию в 90-е годы он занялся политикой и был членом Высшего совета партии "Единая Россия".



Также Леонов известен как художник: вместе с фантастом Андреем Соколовым он придумал дизайн серии почтовых марок СССР на космическую тему.