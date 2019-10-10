В Красном море взорвался (взорван?) иранский танкер "Sinopa" (видео)

16:00 11.10.2019

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море



На танкере в Красном море неподалеку от Саудовской Аравии произошел взрыв. Как сообщает Mirror 11 октября, судно принадлежит национальной нефтяной компании Ирана.



В момент инцидента танкер Sinopa находился недалеко от порта Джидда и направлялся к Суэцкому каналу.



Экипаж судна не пострадал, но два нефтяных резервуара получили повреждения, из-за чего произошел разлив нефти в Красном море, передает ТАСС. За взрывом последовал пожар на корабле, сообщает Press TV.



На данный момент к месту происшествия направлены специалисты. По предварительным данным, взрыв мог произойти в результате теракта.









Ранее в июле "Корпус стражей исламской революции" (ВС Ирана) задержал британский танкер Stenа Imperо в Oрмузском проливе. Судно обвинили в нарушении международных правил и сопроводили в порт Бендер-Аббас для проведения проверок, а отпустили только 25 сентября. На борту танкера находились 23 человека, в том числе трое граждан России.