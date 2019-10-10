Рос-шоу-фрик Малахов приехал извиняться в посольство Кыргызстана (видео)

16:04 11.10.2019

Андрей Малахов приехал в посольство Кыргызстана в РФ



После высказываний телеведущего о гражданах Кыргызстана пользователи соцсетей требовали от него извинений. Малахов в итоге попросил прощения.



БИШКЕК, 10 окт - Sputnik. Российский телеведущий Андрей Малахов приезжал в посольство Кыргызстана в РФ. Эту информацию подтвердили в пресс-службе дипломатического представительства.



Ранее в социальных сетях появилось видео, где Малахов выходит из машины и направляется к посольству.



Работающий в Москве кыргызстанец Тимур Саралаев опубликовал селфи с ведущим, сделанное в здании дипмиссии.



"Малахов признался, что тот скандал был уроком для него. Я в ответ сказал, что мы, кыргызы, великодушный народ, и крепко пожал ему руку", - прокомментировал Саралаев.









В диппредставительстве рассказали, что Малахов и глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров пришли на встречу с послом Аликбеком Джекшенкуловым. Они обсудили вопросы сотрудничества.



Ранее в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" обсуждалось ДТП с участием таксиста из Кыргызстана, который столкнулся с мотоциклистом - сыном миллиардера Александром Маруговым. Впоследствии мотоциклист скончался.



Во время эфира представитель посольства КР извинился перед матерью погибшего. При этом гости передачи и сам ведущий посчитали, что имело место заказное убийство. "Дай ему 100 тысяч долларов, и они сделают счастливыми всю его семью, весь аул и всех родственников, которым до конца жизни не заработать такие деньги, где зарплата 10 долларов", - заявил Малахов.



Пользователи кыргызстанского сегмента соцсетей, в том числе известные личности, сочли поведение телеведущего оскорбительным и потребовали извинений. В итоге после окончания одной из программ Малахов обратился к кыргызстанцам и сказал: "Кечирип коюнуздар!" ("Прошу прощения!").



Илья Питалев