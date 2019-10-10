Зачем Узбекистан заманивают в ЕАЭС?

16:10 11.10.2019 На эту тему рассуждает политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев



Досым Сатпаев



На прошлой неделе председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко во время визита в Ташкент заявила о том, что Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Чуть позже первый заместитель председателя сената олий мажлиса Садык Сафаев заметил, что конкретных решений еще не принято, хотя эта тема обсуждается уже три года, то есть фактически с момента прихода Шавката Мирзиеева к власти.



Фактор Усманова



Понятно, что российская сторона будет активно лоббировать вступление Узбекистана в ЕАЭС. Для Кремля важно вернуть эту республику в сферу своего геополитического влияния, так как первый президент Узбекистана Ислам Каримов осторожно относился к России и видел в ней потенциальную угрозу. В результате Узбекистан вышел из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также отказался войти в Евразийский экономический союз. Более того, в концепции внешней политики Узбекистана декларировалось неучастие страны в военных блоках и ограниченное участие в международных организациях, которые могут повлиять на политический суверенитет страны.



Но после смерти Каримова и мощной чистки политической элиты Узбекистана, которая привела к нейтрализации большинства представителей "старой гвардии" первого президента, вокруг Шавката Мирзиеева сформировался новый ближний круг, где одну из ключевых позиций занимает российский олигарх Алишер Усманов, который имеет не только тесные контакты с российской политической и бизнес-элитой, но также когда-то породнился с Мирзиеевым. Племянник Усманова Бабур (он погиб в 2013 году в автокатастрофе) был женат на племяннице Шавката Мирзиеева.



Понятно, что наличие рядом с президентом Узбекистана "своего человека" в лице Усманова Россия активно использует как дополнительный лоббистский инструмент реализации политических и экономических интересов в этой центральноазиатской республике, в том числе "обрабатывая" руководство Узбекистана по поводу необходимости вхождения в ЕАЭС.



Российские интересы



В сфере геополитики Узбекистан для России важен по нескольким направлениям.



Во-первых, как важный игрок в обеспечении региональной безопасности. А это значит, что еще одной задачей Москвы будет попытка вернуть Узбекистан в ОДКБ.



Во-вторых, как возможная замена Казахстану в качестве стратегического партнера в Центральной Азии, учитывая, что в России с настороженностью наблюдают за казахстанским полутранзитным периодом, неясными политическими перспективами страны после ухода первого президента Нурсултана Назарбаева с политической сцены и за ростом национал-патриотических настроений в республике.



В-третьих, попытка втянуть Узбекистан в ЕАЭС также связана с тем, что России все меньше нравится чрезмерная инвестиционная и экономическая активность Китая в Центральной Азии на двусторонней основе, а также в рамках проекта "Один пояс, один путь". Кстати, Узбекистан, уже ввел безвизовый режим (на семь дней) для граждан КНР с 1 января 2020 года. А усиление военного присутствия Китая в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана и согласие Пекина построить до 30-40 пограничных постов на границе Таджикистана с Афганистаном указывают на то, что Россия со временем потеряет монополию на военно-политическое присутствие в Центральной Азии.



В-четвертых, для России также важно уменьшить влияние США в регионе. Кстати, в сентябре в Нью-Йорке прошла очередная встреча глав внешнеполитических ведомств пяти центральноазиатских стран и США в формате "С5+1". Предыдущая встреча проходила в августе 2019 в Казахстане. А первая встреча была в Узбекистане. В глаза бросается то, что количество таких встреч в формате "С5+1" в последнее время увеличивается, что говорит о взаимной заинтересованности США и всех стран Центральной Азии поддерживать связь по разным вопросам. Хотя у США довольно ограниченное поле для маневров в Центральной Азии, так как из пяти стран Центральной Азии три государства являются членами Организации Договора о коллективной безопасности, два государства входят в Евразийский экономический союз, практически все страны региона участвуют в работе Шанхайской организации сотрудничества. Россия имеет в Кыргызстане и Таджикистане свои военные базы. А Китай является крупнейшим кредитором экономик эти двух стран, а также одним из крупных инвесторов во всех странах региона.



Что касается самого важного экономического партнера для США в Центральной Азии, то им традиционно являлся Казахстан. Но, скорее всего, еще одним экономическим и военно-политическим партнером для США будет Узбекистан, который сейчас проводит либерализацию своей экономической политики и который также является одним из важных игроков во внутриафганском мирном процессе. Таким образом, именно Казахстан и Узбекистан могут представлять наибольший интерес для США с точки зрения поддержки американских инициатив в сфере безопасности (экономической и военной). Естественно, все это не устраивает Россию и Китай.



Семь раз отмерь



В июне текущего года Шавкат Мирзиеев на 20-м пленарном заседании сената олий мажлиса также заявил о том, что 70% узбекского товарооборота идет с Россией и ЕАЭС и что Узбекистану необходимы новые рынки сбыта. Понятно, что для Ташкента важно увеличить экспорт своей сельхозпродукции, автомобильной продукции Uz-Daewoo и товаров текстильной промышленности в Россию и в другие страны ЕАЭС. При этом, по мнению президента РУз, у соседних стран есть преимущество по географическому положению.



"Мы далеки от дорог. У наших соседей есть выход к морю. Мы сейчас много импортируем, но каждый доллар - это наше богатство, потому что мы платим валюту. В Россию мы выходим через Казахстан, у которого свои интересы. Никто не собирается облегчать нам путь", - сказал Мирзиеев, параллельно намекнув, что после гипотетического вступления Узбекистана в ЕАЭС придется открыть границы, что приведет к росту импорта и может ударить по многим узбекским предприятиям. Неудивительно, что Садык Сафаев также подчеркнул, что экспертная группа изучает все плюсы и минусы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.



Конечно, с приходом Мирзиеева к власти внешняя политика Узбекистана стала более проактивной. Об этом говорит тот факт, что в сентябре этого года Узбекистан вступил в Тюркский совет (Совет сотрудничества тюркоязычных государств), куда Узбекистан также не входил, в первую очередь в связи с тем, что Ислам Каримов имел напряженные отношения с Турцией, которую подозревал в попытках занять место "старшего брата" в регионе вместо России. Также в Ташкенте негативно восприняли то, что некоторые узбекские оппозиционеры нашли убежище именно в Турции. Но Тюркский совет – это не ЕАЭС, так как объединение тюркоязычных государств имеет больше формальный характер на основе культурно-гуманитарного и языкового единства, без каких-либо попыток передать часть экономического суверенитета в руки наднационального органа, как это наблюдается в ЕАЭС.



Ташкенту следует принять во внимание тот факт, что если Узбекистан станет членом Евразийского союза, то, как и Казахстану, этой республике придется постоянно отражать информационные вбросы из России, где часто звучат заявления, которые ставят под сомнение суверенитет других членов ЕАЭС, будь то призывы ввести единую валюту или создать наднациональный парламент. Например, недавнее заявление председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова о том, что ЕАБР будет прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, вызвали оправданно негативную реакцию в Казахстане, где на официальном уровне заявили, что вопросы денежно-кредитной политики и валютного регулирования полностью остаются в компетенции центральных банков стран ЕАЭС. Поэтому формирование валютного союза и введение единой валюты не предусматриваются.



Возможно, переговорный процесс по поводу вступления или невступления Узбекистана в это региональное объединение займет время. Известно, что Россия и Узбекистан уже создали специальную рабочую группу для анализа преимуществ и рисков вхождения Узбекистана в ЕАЭС, которая должна представить результаты своей работы до конца 2019. Хотя есть прецедент Таджикистана, который обдумывает свое участие в деятельности ЕАЭС еще с 2015 года, постоянно заявляя о том, что внимательно изучает все возможные плюсы и минусы. При этом интересно, что, в отличие от Узбекистана, Таджикистан политически и экономически был более тесно привязан к России. Судя по всему, количество минусов явно перевесило все обещанные плюсы. Но не менее интересно и то, что Москва также сильно не давила на Душанбе в этом вопросе, считая Таджикистан с его дырявой таджикско-афганской границей не слишком ценным партнером в рамках ЕАЭС, в отличие от того же Узбекистана. Возможно, в России также исходили из того, что вступление Узбекистана в ЕАЭС рано или поздно заставит Таджикистан самому попроситься в это региональное объединение.



Сыр в мышеловке



Но Ташкент, как и Душанбе, также внимательно наблюдает за постоянными взаимными перепалками между членами ЕАЭС, которые обвиняют друг друга в нарушении правил функционирования союза, а также в использовании нетарифных методов регулирования и протекционизме. Беларусь регулярно бросает такие обвинения в адрес России. Кыргызстан считает, что Казахстан создает искусственные препятствия для экспорта кыргызской продукции. Кстати, некоторые кыргызские политики, например, уверены, что если бы Кыргызстан взаимодействовал с Казахстаном по правилам ВТО, то получил бы больше преимуществ, чем в рамках ЕАЭС.



Конечно, оптимисты заявляют, что вступление Узбекистана в ЕАЭС приведет к снижению таможенных пошлин для узбекского экспорта в Россию. Но примерно об этом говорили и во время вступления Казахстана, Беларуси или Кыргызстана в ЕАЭС. Поэтому никто не даст гарантий, что после присоединения Ташкента к союзу у этой республики не возникнут аналогичные проблемы с экспортом своей продукции, учитывая, что в России после введения антироссийских санкций сделали ставку на импортозамещение и поддержку собственного бизнеса, что автоматически увеличило протекционистские меры. Кстати, недавно в Ереване в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже заявил, что желание защитить своих производителей в отдельных случаях превалирует над целями и задачами интеграции, а решения Суда Евразийского экономического союза часто игнорируются государствами-участниками объединения.



В то же самое время Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан объединяет один общий фактор, который связывает их с Россией, – это трудовая миграция. В прошлом году мигранты перевели в Кыргызстан почти $2,5 млрд, и более 90% средств составили поступления из России. Объем денежных переводов частных лиц из России в Таджикистан по итогам прошлого года составил $2 млрд 553 млн. Но в 2018 именно Узбекистан опередил другие страны Центральной Азии по объему денежных переводов из России, которые в минувшем году составили $4,082 млрд. Кстати, специалисты уже упомянутого Евразийского банка развития, анализируя плюсы для Таджикистана в случае вступления в ЕАЭС, подсчитали, что членство этой республики в Евразийском союзе может привести к увеличению объемов трудовой миграции на 10–15%, а рост денежных переводов из России составит 15–25%, так как таджикским гастарбайтерам будет намного легче искать работу в России и защищать свои права благодаря членству. Кроме этого, в докладе Евразийского банка развития акцент делался и на росте инвестиций в экономику Таджикистана.



Судя по всему, основные доводы российской стороны в переговорах с Узбекистаном будут идти вокруг таких же плюсов, которые, если приглядеться, на самом деле являются минусами. Ведь статус страны - поставщика гастарбайтеров указывает на то, что внутри этой страны существуют неразвитый рынок труда, высокая безработица, слабая экономика и низкий уровень жизни, который приводит к утечке рабочих рук и мозгов. И если членство в ЕАЭС для Узбекистана будет иметь плюсы только в увеличении трудовой миграции в Россию или Казахстан, а также приведет к росту денежных переводов от мигрантов, то страна так и застрянет в роли поставщика дешевой рабочей силы, не повысив качество собственного человеческого капитала, а также производительность и квалификацию трудовых ресурсов. А это поставит крест на всех попытках Мирзиеева провести модернизацию экономики.



Что касается российских инвестиций, то даже без участия Узбекистана в ЕАЭС в этой стране уже осуществляют свою деятельность около 1200 предприятий с участием российского капитала. В настоящее время российские инвестиции в экономике Узбекистана превышают $8,5 млрд. В основном это связано с деятельностью российских компаний "Газпром" и "Лукойл". Кроме этого, российская "Зарубежнефть" планирует создать совместное предприятие в Узбекистане для добычи нефти. В рамках проведенного недавно российско-узбекского форума межрегионального сотрудничества было заявлено, что Россия вложит в Узбекистан $21 млрд в виде инвестиций. Более того, еще в 2017 был подписан контракт на поставку в Россию свежей и переработанной плодоовощной продукции на сумму $612 млн. При этом одним из главных совместных проектов между Россией и Узбекистаном должно быть строительство первой атомной электростанции в республике при участии российской компании "Росатом", что для Москвы также является геополитическим проектом, учитывая, что появление российской АЭС в Узбекистане на долгие годы привязывает атомную сферу этой страны к России в плане подготовки специалистов, ремонта и обслуживания атомной станции.



Таким образом, не будучи членом ЕАЭС, Узбекистан не будет обделен вниманием России, которая считает эту республику слишком важным игроком в регионе, чтобы отталкивать его даже в случае отказа Ташкента от быстрого вхождения в ЕАЭС. А что касается поиска новых рынков для сбыта узбекской продукции, то дополнительной альтернативой может быть Китай, который уже сейчас занимает второе место после России в списке основных торговых партнеров Узбекистана. Источник - Forbes.kz

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