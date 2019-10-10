 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 11.10.2019
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10:27  Эквадорские индейцы поднялись восстанием на компрадорские элиты. Президент Морено бежал из столицы, - В.Прохватилов
10:26  Наступает развязка войны в Сирии. Победа будет за Дамаском и Москвой, - Д.Минин
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01:03  Выбор Его Величества: кого из Рахмонов выберут таджики? - C.Рустами
00:59  Иран не войдет в орбиту влияния России. Тема партнерства с РФ раскалывает тегеранскую элиту, - "НГ"
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00:34  Турецкая армия начала в Сирии третью операцию, которая станет масштабнее первых двух
00:27  Новый виток войны в Сирии (Сводка событий, видео авиаударов и карта конфликта)
00:02  Курдский вопрос. Еще один ближневосточный конфликт: истоки, подоплека, узлы, - А.Гончаров
Четверг, 10.10.2019
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13:00  В Казахстане тайно осудили на 10 лет гражданина РФ, известного китаиста, доктора наук К.Сыроежкина
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10:20  Радистка Кэт не дала... показаний. Горе-секс-шпионку Юзик выпустили из Иранской каталажки
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Скажите, как пейзажист пейзажисту... Елбасы написал маслом 30 картин
20:28 11.10.2019

Назарбаев написал маслом 30 картин сегодня,

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, чем занимается после сложения полномочий, передает Tengrinews.kz.

"Мечтал наконец собой заняться, но не получается. Я принимаю тех, кто просится ко мне. Я сейчас не вызываю. У меня задача сейчас конституционная. Я занимаюсь партией, я руководитель партии, Ассамблея народа Казахстана и Совет Безопасности, у него много задач. Конечно, не могу отказывать в приглашениях от различных международных форумов, поскольку я теперь почетный председатель Евразийского экономического союза. Меня избрали почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, в понедельник я туда еду.

На таких форумах решаются вопросы Казахстана, отношения, торговля с разными государствами, заключаются соглашения. Я в этих своих делах работаю на Родину, на страну продолжаю работать", - рассказал Назарбаев в интервью "Хабару". Елбасы признался, что рисует маслом, в его галерее 30 картин."Очень мало времени. Давным давно мечта такая была - я потихоньку маслом рисую, пейзажи рисую. Сейчас музей закончится, наверное, выставлю. У меня уже 30 есть, природу рисую. Но не знаю, наверное, это не шедевр, но очень просят друзья, знакомые. Я говорю: "Подожди, сначала закончу, потом выставлю. Там будете уже брать", - рассказал Нурсултан Назарбаев. Также Первый Президент рассказал, каких авторов любит и читает. "Кроме домбры я хотел играть на гитаре. Говорят, когда работу бросаешь, нельзя оставлять и сидеть, надо заставлять мозг работать. Я много читаю сейчас разную литературу, до которой руки не доходили: политическую, естественно, но и художественную, мировую литературу. Книг, собранных у меня много. Я сейчас перечитываю Ремарка, очень интересные жизненные произведения. Когда в молодости читал, не обращал на это внимание, сейчас совсем по-другому смотришь на это. Бальзака люблю читать, Толстого. Так что времени личного, праздного у меня нет.Есть дети, внуки. Больше хочу времени уделять, с ними видеться. Они теперь другие дети, у них столько забот, нет времени. Работают с утра до вечера, бедные и поиграть им некогда. Такой график. Но вот повседневности такой, как у Президента, у меня, конечно, нет. Я наблюдаю за всеми работами, подсказываю, советуются - советую, не просят советы - не советую. Бывает, если вижу, что что-то идет не так, конечно, не могу спокойно сидеть", - заключил Первый Президент.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570814880
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