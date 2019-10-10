Скажите, как пейзажист пейзажисту... Елбасы написал маслом 30 картин

20:28 11.10.2019

Назарбаев написал маслом 30 картин сегодня,



Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, чем занимается после сложения полномочий, передает Tengrinews.kz.



"Мечтал наконец собой заняться, но не получается. Я принимаю тех, кто просится ко мне. Я сейчас не вызываю. У меня задача сейчас конституционная. Я занимаюсь партией, я руководитель партии, Ассамблея народа Казахстана и Совет Безопасности, у него много задач. Конечно, не могу отказывать в приглашениях от различных международных форумов, поскольку я теперь почетный председатель Евразийского экономического союза. Меня избрали почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, в понедельник я туда еду.



На таких форумах решаются вопросы Казахстана, отношения, торговля с разными государствами, заключаются соглашения. Я в этих своих делах работаю на Родину, на страну продолжаю работать", - рассказал Назарбаев в интервью "Хабару". Елбасы признался, что рисует маслом, в его галерее 30 картин."Очень мало времени. Давным давно мечта такая была - я потихоньку маслом рисую, пейзажи рисую. Сейчас музей закончится, наверное, выставлю. У меня уже 30 есть, природу рисую. Но не знаю, наверное, это не шедевр, но очень просят друзья, знакомые. Я говорю: "Подожди, сначала закончу, потом выставлю. Там будете уже брать", - рассказал Нурсултан Назарбаев. Также Первый Президент рассказал, каких авторов любит и читает. "Кроме домбры я хотел играть на гитаре. Говорят, когда работу бросаешь, нельзя оставлять и сидеть, надо заставлять мозг работать. Я много читаю сейчас разную литературу, до которой руки не доходили: политическую, естественно, но и художественную, мировую литературу. Книг, собранных у меня много. Я сейчас перечитываю Ремарка, очень интересные жизненные произведения. Когда в молодости читал, не обращал на это внимание, сейчас совсем по-другому смотришь на это. Бальзака люблю читать, Толстого. Так что времени личного, праздного у меня нет.Есть дети, внуки. Больше хочу времени уделять, с ними видеться. Они теперь другие дети, у них столько забот, нет времени. Работают с утра до вечера, бедные и поиграть им некогда. Такой график. Но вот повседневности такой, как у Президента, у меня, конечно, нет. Я наблюдаю за всеми работами, подсказываю, советуются - советую, не просят советы - не советую. Бывает, если вижу, что что-то идет не так, конечно, не могу спокойно сидеть", - заключил Первый Президент.