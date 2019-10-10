Будущее СНГ усмотрели в прошлом. Саммит в Ашгабаде чего-то там порешал

21:54 11.10.2019

МИД РФ предлагает членам Содружества создать комиссию историков



Как стало известно "Ъ", в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) может быть создана комиссия историков. С инициативой запуска такого механизма выступила Россия. Целью комиссии должно стать объединение усилий постсоветских стран в противодействии попыткам искажения исторических фактов. Впрочем, пока едва ли не единственной темой, которая не вызывает разногласий у стран содружества, остается Великая Отечественная война. Подготовкой к 75-летию победы над фашизмом 10 октября в числе прочего занимались в Ашхабаде министры иностранных дел стран СНГ.



Исторический акт



10 октября в столице Туркменистана прошло заседание министров иностранных дел стран СНГ. Дипломатам предстояло согласовать документы, которые в пятницу лягут на стол главам государств содружества. Среди бумаг был и проект обращения к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нем осуждаются "любые попытки фальсифицировать историю, предать забвению или девальвировать роль народов стран СНГ в победе над фашизмом", а также содержится призыв к мировому сообществу "решительно противостоять реанимации идеологии нацизма, пропаганде ксенофобии и расизма".



Тема Великой Отечественной войны - беспроигрышна, она объединяет все страны СНГ и практически не вызывает разногласий, сказали в беседе с "Ъ" несколько человек, связанных со структурами содружества. Однако в России все чаще звучит беспокойство в связи с "искажением исторических фактов" западными странами. Поэтому, как стало известно "Ъ", глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с предложением о создании на площадке СНГ комиссии историков.



Как пояснил "Ъ" председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, комитет обратился к членам Совета по гуманитарному сотрудничеству, Совета по сотрудничеству в области фундаментальной науки и Международной ассоциации институтов истории СНГ с просьбой обсудить предложение Москвы.



"В полученных исполнительным комитетом ответах, в частности, отмечалось, что создание подобной комиссии позволит объединить усилия историков для противодействия попыткам искажения исторических фактов, сформировать оптимальные подходы к общему историческому прошлому, а также будет способствовать воспитанию патриотических и гражданских качеств подрастающего поколения, служить укреплению межнационального и межконфессионального согласия",- отметил Сергей Лебедев. Рассмотрение практических шагов по реализации российской инициативы состоится на заседании Совета по гуманитарному сотрудничеству в Бресте 9 декабря. Как ожидается, там будет сформирована рабочая группа из числа ученых из заинтересованных государств-членов СНГ.



Между тем источник "Ъ" в структурах СНГ допустил, что в комиссию войдут не только ученые из стран-членов содружества, но и из Прибалтики.



Однако в таком случае, по его словам, механизм придется переименовать, поскольку, например, экспертам из Литвы законодательно запрещено входить в любые образования, где есть аббревиатура СНГ. Собеседник "Ъ" заверил: цели "подгонять всех под единый стандарт" нет. "Хотелось бы построить такую конструкцию, которая могла бы дать серьезный научный результат, наша цель - совместные исследования, может быть, создание пособий",- уточнил он.



Как СНГ скрепляют сотрудничеством в области инноваций

Собеседники "Ъ" в структурах СНГ уверены, что историки смогут найти общий язык, несмотря на имеющиеся разногласия. В качестве примера, когда политические разногласия не мешают гуманитарному сотрудничеству, они приводят "Минскую инициативу" - трехсторонний проект творческой интеллигенции Белоруссии, России и Украины под эгидой Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. В его рамках, несмотря на кризис в отношениях между Москвой и Киевом, все последние годы успешно реализуются инициативы в сфере науки, искусства и литературы.



Игры СНГ



На министерской встрече 10 октября присутствовали девять министров иностранных дел СНГ. Молдавия была представлена на уровне заместителя министра. Украинская сторона, по данным "Ъ", не ответила на приглашение, что, впрочем, уже превратилось в традицию. Флаг Украины не был выставлен в ходе мероприятий СМИД в здании Министерства иностранных дел Туркменистана - основной площадки встречи. При этом на баннерах, посвященных саммиту СНГ и развешанных вокруг гостиницы, где остановились некоторые делегации, он все же остался.

Сергей Лебедев пояснил "Ъ", что в соответствии с установленным порядком приглашения на мероприятия содружества и пакеты рассматриваемых на них документов направляются всем государствам-членам, включая Украину. Так было и на этот раз.



"Украина является участником 219 международных договоров, заключенных в рамках СНГ: в области экономики, гуманитарного сотрудничества, в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам",- напомнил он.



Помимо обращения в связи с 75-летием победы дипломаты согласовали Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран-членов СНГ, инициированную президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ней идет речь о более тесной координации действий на международных площадках.



Что решили премьеры на заседании совета глав правительств СНГ



Как рассказал журналистам Сергей Лавров, на заседании по инициативе России было также одобрено Заявление министров о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и рассмотрено еще одно предложение - проведении Игр СНГ. Как пояснил осведомленный источник "Ъ", Игры - своеобразный ответ Москвы на допинговые скандалы вокруг российских спортсменов, которых "порой безосновательно" не допускают к международным соревнованиям. Вопрос об Играх вынесут на ближайший совет глав правительств. Первые Игры пройдут в 2020 году в Казани.

Кроме того, по словам Сергея Лаврова, в Ашхабаде были приняты: проект Стратегии сотрудничества в области информационной безопасности, документы об укреплении военного взаимодействия, включая формирование совместного подразделения по гуманитарному разминированию и формированию совместных систем связи. Отметим, что в Москве работе СНГ предают первостепенное значение, несмотря на то что некоторые считают эту структуру малоэффективной. СНГ - это по-прежнему самая представительная региональная организация на постсоветском пространстве и единственная, в которую входят Узбекистан и Туркменистан. Ашхабад в этом году даже согласился взять на себя председательство в содружестве, а 1 января оно перейдет Ташкенту.

Марианна Беленькая, Ашхабад; Елена Черненко

№186 от 11.10.2019, стр. 3