КырТорг. Кредитное рабство ради тоя, - "ВБ"

00:09 12.10.2019 11 октября 2019 17:47 - Виктория Гунгер



В последнее время стали более доступными кредиты для населения. Конечно, процентные ставки еще далеки от желаемых - слишком высоки. Но получение необходимых денег в банке является неплохим подспорьем для граждан. Вот только заемщики зачастую не могут реально оценить свои финансовые возможности и нужность приобретения.



Задолженность идет на снижение



В Кыргызстане официально зарегистрировано 25 банков, 168 микрокредитных компаний и 118 кредитных союзов. По данным Национального банка, в стране 599 тысяч получателей кредитов.



Из них 377 тысяч взяли кредиты в коммерческих банках, около 240 тысяч - в микрокредитных компаниях.

В соответствии с действующим законодательством годовой процент кредитов не может превышать 35,74 процента. Этот показатель каждый год утверждается Нацбанком.

По итогам I полугодия 2019 года задолженность по микрокредитам составила 16 миллиардов 852 миллиона сомов. Но при этом наблюдается положительная динамика погашений. Уровень возвратности составил 90,9 процента, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018–го на 4,5 процента.



Конечно, нельзя говорить о том, что все банковские ссуды одинаково рискованны. В настоящее время экономика построена так, что создавать и развивать бизнес, ремонтировать жилье и покупать хорошие товары с долгосрочным кредитом гораздо проще. Вот только делать это надо разумно.



По словам эксперта по кредитованию экономиста Урмата Карабаева, потребительские кредиты берут обычно на покупку бытовой техники, на проведение различных торжеств.

- Сейчас, например, сезон свадеб, поэтому наблюдается спрос по этому пункту. Осенью много ссуд берут на ремонт и утепление домов. У нас для такого случая есть строительный калькулятор. Когда человек обращается, он не знает, сколько потратит на утепление стен. Мы выезжаем, смотрим, считаем площадь дома и помогаем вывести ту сумму, которая потребуется на это. Данный проект продвигается с международной корпорацией. С ней у нас заключен контракт, который, надо отметить, очень востребован у граждан. Летом люди просят займы на отдых, в том числе на поездки за границу. В последнее время это становится актуально. Молодежь берет займы в основном на отдых, покупку телефонов. Покупают в кредит также шубы, ювелирные изделия, бытовую технику. Молодые девушки в последнее время часто прибегают к кредитам для обеспечения себя приданым, чтобы помочь родителям. Берут такие ссуды чаще на короткие сроки - максимум полгода, - говорит корреспонденту "ВБ" Карабаев.

Кто слишком рискует, тот проигрывает



Запрашиваемые заемщиками суммы варьируются от 50 тысяч до 1,5 миллиона сомов. Правда, от 100 тысяч кредиты выдаются под залог недвижимого или движимого имущества. И последнее усиливает риски.

- Например, для тоев надо смотреть прогноз окупаемости. На "тойские" ссуды уходит около 10 процентов кредитного портфеля. Для этого вида кредитов мы проводим глубокий анализ, так как не всегда тои окупаются так, как предполагают заемщики. Немало рисков и в кредитовании на нужды сельского хозяйства и животноводства. Тут играет роль множество факторов - от погодных условий до ценовой политики на ту или иную продукцию.



В торговле также наблюдается волатильность (изменчивость цен). Клиент часто настроен оптимистично. Но оптимизм оправдывается не всегда. Поэтому мы стараемся в этом плане делать определенные прогнозы.

Однако наиболее рискованные все же потребительские кредиты. В последнее время мужчины начали частенько прибегать к кредитованию для покупки своим дамам меховых и дорогих ювелирных изделий. А это не меньше 500 долларов. Например, недавно мужчина в солидном возрасте взял в кредит 70 тысяч сомов, чтобы купить своей подруге шубу. Не остановили его даже большие проценты. И таких случаев немало, - подчеркивает Карабаев.



В случае, когда заемщик не выполняет обязательства по кредиту, в отношении его начинают действовать нормативы, установленные Нацбанком. Вначале должника предупреждают по телефону, затем посылают официальное извещение о задолженности. Если у клиента есть поручитель, то работают с ним.

- Когда речь идет о залоговом кредите и отсутствии какой–либо реакции со стороны заемщика, мы передаем извещение в Госрегистр и готовим документы для подачи в суд. В целом же, чтобы планировать свою хозяйственную деятельность, предприниматели должны соотносить со своими доходами затраты как постоянные (зарплата персонала, аренда помещения), так и переменные (транспортные расходы, расходы на рекламу). Планируя следующий календарный год, важно понимать, будет ли увеличиваться товарооборот, расти спрос на тот или иной товар. Если да или нет, то почему, - поясняет Карабаев.

Колебания потребительского спроса - это серьезный риск для торговых предприятий. Его называют в числе наиболее значимых и сами предприниматели, и банки, которые оценивают потенциального заемщика - владельца торгового бизнеса. Маркетинговый риск возникает из–за неправильно выбранной ценовой политики, ошибок в оценке рынка, недостатка рекламы, отсутствия выстроенной сбытовой сети. Также маркетинговый риск может быть обусловлен рыночными колебаниями цен, действиями конкурентов, изменением спроса.

- Необходимо учитывать множество факторов, имеющих возможность повлиять на конечный результат такой деятельности. Именно их принято считать факторами риска. Любая предпринимательская деятельность считается рискованной и не может быть точно рассчитана на 100 процентов. Так сложилось, что даже в обычной жизни человек не способен предсказать и спланировать результат своих действий. Когда кажется, что мы учли все факторы, которые могли бы повлиять на окончательный итог принятого нами решения, все равно есть силы, не подвластные нашему влиянию. В условиях современной рыночной экономики невозможно совершенно точно запрограммировать прибыль от произведенных финансовых операций и предпринимательской деятельности в целом, - подчеркивает экономист.

На просторах СНГ в банковском секторе для выбивания долгов прибегают к услугам коллекторов. Иногда последствия становятся непредсказуемыми как для должника, так и для банковского учреждения.

У нас официальных коллекторских компаний не существует. И по сравнению с Россией случаи обращения к коллекторам не так часты. Но неприятностей должникам они доставляют много.

Согласно данным банковского сектора, в городах и южных регионах страны кредиты чаще берут на сферу торговли. В Таласской области речь в основном идет о сельском хозяйстве. В Чуйской основная часть кредитования направлена на покупку скота и развитие животноводства.

Осень - время тоев и свадебных гуляний, когда ссуды во всех регионах берут вовсе не на развитие производства. От традиций и обычаев никуда не уйти. Но, обращаясь в банк за крупной ссудой, стоит правильно оценивать свои возможности и риски. Иначе праздник может лишить крыши над головой...

Легкомысленность

Наталья взяла долларовый кредит на развитие швейного цеха. Поначалу работа шла хорошо, но падение рубля и тенге снизило интерес заказчиков к ее продукции. Единственное, на что работала Наталья долгое время, - выплаты в банк.

- Брала на несколько лет 100 тысяч сомов. Каждый месяц плачу 10 тысяч, - сетует Наталья.

Каныбек долго хотел дорогой сотовый телефон. Просто чтобы "не отставать от друзей". Взял в банке ссуду в 70 тысяч. Парень на тот момент работал помощником юриста в небольшой компании. Зарплата в 15 тысяч практически полностью уходила на погашение долга перед банком и выплат по процентам. В итоге приходилось брать заем во втором, третьем банке, чтобы перекрыть злополучную ссуду. Парень обещает сам себе: после того как погасит долг, никогда больше не будет брать кредиты.

Гульнура взяла 300 тысяч на проведение тоя - 60–летие свекрови. Хотелось показать себя хорошей снохой и блеснуть перед другими келинками. Была уверена: гости подарят деньги и ссуду вернет без проблем, ведь гостей аж 150 человек! Однако то ли сказался кризис, то ли жадность родни, но праздник себя не оправдал. Большую часть долга перед банком женщине еще два года пришлось выплачивать из зарплаты продавца магазина.



а как у них



Американская система кредитования служит образцом для банков многих стран мира. При некоторых условиях кредит в США могут взять и иностранные граждане. С иностранцами сотрудничают далеко не все американские банки, и процентные ставки будут несколько выше.

Десять лет назад средняя процентная ставка на ипотечный кредит в США была приблизительно 8,5. Условия зависели от региона и статуса приобретаемого жилья. Сегодня средняя ставка не превышает 3,7 процента или ниже. Банки, выдающие займы для покрытия ипотеки, вынуждены идти на уступки, чтобы привлечь клиентов.

А вот в странах Евросоюза который год можно получить ипотеку по отрицательной ставке. Таким образом европейцы стимулируют людей брать больше потребительских и ипотечных кредитов, тратить деньги и вкладывать в экономику.

На данный момент частным потребителям можно взять кредит на дом по ставке в 0,5 процента.

Один из крупнейших игроков на рынке жилищного кредитования в России, Сбербанк, объявил о снижении ставки по ипотеке на 0,6 процента. Теперь базовая ставка на готовую квартиру 10,8 процента годовых, минимальная, с учетом скидок и акций типа "молодая семья", 9,6 процента. Источник - Вечерний Бишкек

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