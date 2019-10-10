Динлины - европеоидная раса в самом сердце Азии

00:36 12.10.2019

Древняя история Сибири на протяжении многих веков так или иначе связана с динлинами. Что это за народ? Откуда появились динлины? Кто стал их потомками?



Наиболее полно сведения о динлинах представлены в работах Г.Е.Грумм-Гржимайло, собравшем все известные к тому времени сведения о них, содержащиеся в письменных источниках. Позднее к динлинскому вопросу обращались многие ученые, в том числе Л.Н.Гумилев, однако все они так или иначе базировали свои исследования на работах Грумм-Гржимайло.



Сведения о динлинах



Согласно китайской историографии, первая из китайских династий полулегендарная Ся, в III тысячелетии до н.э. вела войну с населявшими северо-западные территории Китая племенами жун и ди, причем, эти народы всегда упоминаются вместе, что дает основание считать их единым народом жун-ди. Следует обратить внимание, что война Ся с жившими к югу от Гоби жун-ди носит завоевательный характер, а жун-ди указываются как аборигены. Китайцы выиграли "тысячелетнюю" войну с "рыжеволосыми дьяволами", оттеснив их на север.



Вновь народ "ди" появляется в китайских источниках в связи с завоеваниями хунну в III веке до н.э. К ним источники относят бай-ди ("белые ди") в горной части Сычуани, Ганьсу и в Шэньси, чи-ди ("красные ди") в степной и бома в северной Сычуани. Танские хроники в череде покоренных Модэ племен называются племена чи-ди, по данным Н.В.Кюнера, проживавшие в Северной Монголии до предгорий Саян.



Разбитые хуннами (сюннами в северокитайской транскрипции) чи-ди были вытеснены в степь, где под самоназванием "дили" заняли пространство к западу от Ордоса. Постепенно в китайских источниках этноним "чи-ди" стал заменяться "дили"-"динлинами", но постепенно и этот этноним транскибируется и заменяется на "гаочэ" ("гаогюй"), а затем "тэлэ". С этих пор динлины в чистом виде не упоминаются, но они встречаются как доминирующий компонент прежде всего в теле.



Что касается распространенной версии о родине динлинов в Минусе, миграция чи-ди (динлинов) на север в Минусу произошло в III в. до н.э. Возможно, что они и ранее проникали в Минусинскую котловину - археологи фиксируют в "карасукскую эпоху" появление там северокитайского элемента.



Поэтому представляется неверным связывать динлинов с племенами тагарской культуры. Вероятно, следует говорить, что племена тагарской культуры входили в состав динлинов, а не наоборот, а территория расселения динлинов в целом не ограничивалась, как часто считается, лишь Минусинской котловиной.



Таким образом, можно с уверенностью проследить генетическую связь древних аборигенных народов северо-западного Китая и Монголии жун-ди и средневековых телесов. К племенной группе теле, чьи потомки по сей день живут на территории Саяно-Алтая принадлежат, например, современные телеуты, хакасы и уйгуры.



Антропологический облик динлинов



Есть все основания считать динлинов особым народом европейской расы.



Многие неверно связывают афанасьевскую культуру позднего неолита именно с динлинами. В афанасьевские времена племена ди (динлинов тогда еще не было) локализуются в северном Китае и Монголии. По мнению Г.Ф.Дебеца, это указывает на существование автохтонно развивавшейся в Сибири другой палеоевропейской ветви.



Афанасьевцы имели "резко" выступающий нос, сравнительно низкое лицо, низкие глазницы, широкий лоб. Все эти признаки говорят о принадлежности их к европейскому стволу. Но от современных европейцев они отличаются значительно более широким лицом. В этом отношении они сходны с верхнепалеолитическими черепами Западной Европы - с "кроманьонским" типом в широком смысле этого термина.



Но их идентичность с европейскими народами не подтверждается. Так Г.Ф.Дебец указывает, что "тип этот является недифференцированным общим прототипом европейского расового ствола". Кроме того, с очень основательной аргументацией он делает вывод, что южная степная полоса Сибири была заселена европеоидами еще в палеолите, что исключает версии об их происхождении как в следствие миграции ямников с запада, так и ди с юго-востока.



Носители андроновской культуры близки к афанасьевцам, но не тождественны им. Андроновцы сформировались в казахстанских степях, а в Минусе появились как пришельцы.



В отличие от предыдущих, расовый тип населения карасукской эпохи крайне смешанный. Наблюдается примесь к европеоидному брахикранному типу узколицого монголоидного элемента, относящегося к дальневосточной расе. Источник монголоидного элемента очевиден, а брахикранный европеоидный элемент сопоставляется с автохтонным афанасьево-андроновским населением на севере и ди на юге.



Именно этот европеоидно-монголоидный субстрат был присущ собственно динлинам и передан ими своим потомкам. Вот как описывают динлинов, а затем и уйгуров древние китайцы: с толстым носом, большими глазами и с сильно развитою волосяной растительностью на лице и на всем теле и, между прочим, с бородой, начинавшейся под нижней губой, с пышными усами и густыми бровями.



Однако, повторю, не следует связывать наличие европеоидного типа на юге Сибири исключительно с переселением ди из северного Китая. Как указывает Дебец, европеоидный тип прослеживается здесь еще с палеолита и ярко представлен еще в афанасьевской культуре. Однако не следует исключать и генетическое родство европеоидного населения юга Сибири и севера Китая.



Но не автохтонные сибирские европеоидные неолитические племена стали предками динлинов, а смешавшиеся с ними ди.



Предки и потомки динлинов



Оттесненные Ся на север Китая и Монголии племена жун-ди на протяжении почти 2,5 тысячелетий не попадали в сферу интересов китайцев.



Одна из ветвей жун-ди, племя хунь-юй, обитавшая на южной окраине Гоби, в III веке до н.э. стала известна как хунну.



Под натиском хунну остальные ветви прежде единого народа ди вынуждены были мигрировать с насиженных мест.



Бай-ди обнаруживаются на Памире, в Ишкашиме и в Гиндукуше.



Бома встречаются в Прибайкалье.



Чи-ди в целом сохраняют локацию западнее Ордоса. Уже под именем дили они проникают в Минусу, Алтай, Тянь-Шань и Казахстан. Ряд исследователей, основываясь на китайских данных о существовании западных динлинов на Иртыше, прослеживают динлинские корни в древних кыпчаках (кюе-ше) и найманах, предках казахов.



Начиная со II века этноним "дили" или "динлин" начинает меняться в сторону "теле", который получает однозначное доминирование в IV веку.



К современным потомкам динлинов-теле следует отнести уйгуров, хакасов, алтайцев, не исключая, естественно, более древнее наследие саков, юэчжей и тагарцев.



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