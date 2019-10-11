Беспредел местных властей - главная угроза для будущего Узбекистана, - Юлий Юсупов

00:37 12.10.2019

Продолжаются беззаконные случаи отъема собственности, в том числе ранее приватизированной, со стороны нашей бюрократии - настоящих хозяев Узбекистана. Причины в подавляющем большинстве случаев - коррупционные мотивы. Земля, помещения, прочее имущество приглянулись кому-то еще.



Причем все это происходит вопреки Указу Президента РУз от 17 января 2017 г. "О мерах по дальнейшему упрощению процедур и ускорению реализации объектов государственной собственности для использования в предпринимательских целях", где черным по белому написано: "Запретить: … инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов, со стороны государственных, в том числе контролирующих, правоохранительных органов и судов".



Вот вопиющий случай попытки захвата приватизированной собственности СП "Constant Trading": "Со стороны Ферганского городского хокимията, по прямому указанию хокима области, было инициировано судебное дело в Административном суде Ферганы по изъятию предприятия на баланс хокимията. Предметом иска городского хокимията послужил вымышленный (без единого подтверждающего документа) предлог, что в далеком 1994 году при преобразовании госпредприятия в АО "Буюк Ипак Йули" были недооценены какие-то активы на сумму 23,9 млн сумов, в связи с чем хокимият требует у суда восстановить срок исковой давности, аннулировать все предшествовавшие приватизации документы и нормативно-правовые акты, и изъять у нынешнего владельца СП "Constant Trading" фабрику с передачей на баланс хокимията Ферганы". Полный правовой беспредел, причем подкрепленный судебным решением.



Ранее я уже рассказывал об аналогичном случае - ситуации, сложившейся вокруг компании "Совпластитал".



Люди, от имени государства занимающиеся самым настоящим рейдерством, лишают нашу страну будущего, так как незащищенность прав собственности - самый главный фактор, мешающий экономическому развитию.



Таких чиновников нужно НЕМЕДЛЕННО увольнять, заводить на них уголовное дело и судить. Причем делать это публично, чтобы другим неповадно было.



Судей, которые выносят очевидно неправовые решения, выгонять с позором и также привлекать к уголовной ответственности. Ну и кончено же нужна кардинальная судебная реформа.



Только так мы сможем построить правовое государство и создать предпосылки для устойчивого экономического развития.



Юлий Юсупов

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Пятница, 11 Октября 2019