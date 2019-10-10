 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган ввел курдский вопрос в большую политику, - С.Тарасов
00:42 12.10.2019

Эрдоган ввел курдский вопрос в большую политику

После того, как Анкара начала боевую операция восточнее Евфрата, создавая на границе с Сирией так называемую зону безопасности, и вступила в прямые боевые столкновения с отрядами сирийских курдов, на Западе громко заговорили не о возможностях сирийского урегулирования, а о курдском вопросе.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

На Западе о курдах на Ближнем Востоке никогда не забывали, но предпочитали рассуждать о них вполголоса. Конечно, специалисты много знают об этом народе с его древней историей, который в разные времена в разных формах пытался самоопределиться. Создавались курдские ханства, эмираты, королевства, республики, автономии, но большинство из попыток завершались неудачно.

В итоге большинство курдов, расселенные на достаточно обширных местах своего исторического проживания, оказались разделенными между четырьмя государствами: Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. После окончания Первой мировой войны и распада Османской империи так называемый курдский проект получил шанс на реализацию. Предполагаемый статус курдской государственности, охватывающей юг Турции, северные районы Ирака и Сирии, был обозначен в статьях Севрского договора 1920 года. Но так и остался на бумаге, до определенного момента если и вызывал интерес, то лишь у историков. Курды продолжали вести борьбу за создание своего государства, но в их перспективы мало кто верил, даже несмотря на то, что иракские курды к концу 2005 года смогли получить автономию в постсаддамовском Ираке.

Курды вели борьбу в Турции, Сирии и Иране. Однако только феномен "арабской весны", затем появление в регионе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали самым неожиданным образом придавать курдской проблеме особое содержание. Гражданская война в Сирии между доминирующим во власти арабо-алавитским меньшинством и оппозиционно настроенным арабо-суннитским большинством, появившаяся необходимость защиты курдских территорий от джихадистов привели к формированию органов самоуправления и отрядов самообороны в северных провинциях Сирии. Потом США выставили курдов в качестве передового отряда по борьбе с боевиками в Сирии, заставляя балансировать между собой и Дамаском, оказывали им серьезную финансовую и военно-техническую поддержку.

Так произошло то, к чему вели лидеров сирийских курдов американцы, когда курды стали открыто говорить о готовности вести переговоры о будущем государственном устройстве страны со сторонами конфликта, что им все равно, кто будет править в Дамаске. Конечно, такой ход событий не мог не настораживать Турцию, где в восточных вилайетах доминируют курды, которые еще лет 10 назад вели с правящей Партией справедливости и развития (ПСР) закрытые переговоры о возможности преобразования унитарного государства в федерацию. При этом глава партии Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал, что федеративная курдская область в Турции плюс курдская автономия в Ираке образуют государство под турецким протекторатом, а Анкара получит открытый доступ к энегоресурсам Мосула и Киркука.

Но этим планам не суждено было сбыться. И когда Анкара стала реализовать боевую операция восточнее Евфрата, создавая на границе с Сирией так называемую зону безопасности, вступила в прямые боестолкновения с отрядами сирийских курдов, на Западе громко заговорили не о возможностях сирийского урегулирования, а о курдском вопросе. Особенно усердствуют в этом отношении американцы. Республиканцы в Палате представителей США вслед за своими коллегами в Сенате готовят законопроект о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией на северо-востоке Сирии. "Президент Эрдоган и его режим должны столкнуться с серьезными последствиями за жестокое нападение на наших курдских союзников на севере Сирии, - говорится в проекте подготовленного ими документа. - Эти санкции являются не только ответом на кровопролитные атаки. Конгресс долгое время беспокоит сотрудничество турецкого режима с противниками США, такими как Россия".

А сенатор Сюзан Коллинз выразила опасения, что американские союзники, курды, "могут быть безжалостно убиты". Что касается президента США Дональда Трампа, то он считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у Вашингтона есть три варианта действий. "Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет, - написал в Twitter Трамп. - У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником для заключения соглашения между Турцией и курдами". В свою очередь представитель Государственного департамента США заявил, что Вашингтон "введет санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии".

Это заявление связано с тем, что, по данным Госдепа, "власти США не контактировали с сирийским правительством по вопросу проведения Анкарой операции на севере Сирии". Не молчит и Евросоюз, который опасается, что военная операция Турции подорвет политический процесс и приведет к новым потокам беженцев, главным образом курдов. На будущей неделе главы МИД стран ЕС намерены обсудить в Люксембурге действия Анкары в Сирии и, как сообщается, дать "очень ясный сигнал Турции с призывом прекратить односторонние военные действия". Таким образом, независимо от истинных намерений Анкары, избранный ею сценарий действий ведет не к нивелированию, а к актуализации курдского вопроса, что в перспективе может привести к иракизации не только Сирии, но и самой Турции, когда движущей силой возможной дезинтеграции могут выступить курды.

Тогда "курдская карта" в Сирии в действительности станет козырной в руках Запада, который уже стал посылать соответствующие сигналы Анкаре. На наш взгляд, все еще только начинается.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570830120
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