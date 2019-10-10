Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере

00:57 12.10.2019

Рынок еще не забыл скачок котировок после нападения на НПЗ Саудовской Аравии



Михаил Калмацкий

Богдан Степовой

Татьяна Байкова



Очередной инцидент на Ближнем Востоке стал причиной роста мировых цен на нефть, которые уже утром в пятницу превысили $60 за баррель. По словам опрошенных "Известиями" экспертов, взрыв на иранском танкере в Красном море недалеко от берегов Саудовской Аравии может еще больше обострить и без того непростые отношения Тегерана и Эр-Рияда. Дополнительное напряжение в регионе скажется и на нефтяных ценах, которые способны к концу года вырасти до $65–70 за баррель.



Нефтяная атака



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Взрыв на принадлежащем Ирану танкере прогремел рано утром в пятницу. Инцидент произошел в Красном море менее чем в 100 км от саудовского порта Джидда. По сообщениям СМИ, в качестве возможной причины инцидента владелец судна - Национальная иранская нефтяная компания - назвал попадание в танкер двух ракет. В результате два из основных нефтяных резервуаров на судне были повреждены и произошел разлив нефти. Однако танкер продолжил движение в сторону Персидского залива.



Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что применение тяжелой противокорабельной ракеты или торпеды полностью исключить нельзя, но эту версию вряд ли можно считать основной.



- По танкеру могли стрелять из чего угодно - от авиационных боеприпасов до противотанковых управляемых ракет (ПТУР), запущенных с катера, - рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.



Теоретически иранский танкер могли атаковать подводные диверсанты, установив мины еще в порту загрузки, или обстрелять из обычных гранатометов, подойдя к судну в предрассветные часы на быстроходных катерах, предположил в разговоре с "Известиями" военный эксперт Антон Лавров.



- Для демонстративной атаки такого судна не нужно иметь дорогих самонаводящихся тяжелых противокорабельных ракет. Такие повреждения можно было нанести, например, и с помощью ракет "Хелфайр" или других боеприпасов класса "воздух-поверхность", выпущенных с вертолета. Велика вероятность, что могли быть задействованы противотанковые управляемые ракеты, - рассказал Антон Лавров.



Инцидент играет на руку геополитическим противникам Тегерана, считает эксперт по Ближнему востоку Роланд Биджамов. Более того, его целью может быть отвлечение внимания от турецкой операции в Сирии по зачистке северо-востока страны. Однако главными проигравшими в этой истории в любом случае останутся Египет и Саудовская Аравия, считает эксперт.



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- По первым следам можно точно сказать, что это не пираты. Подобный инцидент может стать катастрофическим для акватории. Это очередной удар по туризму Египта, экономика которого очень зависит от этой отрасли, - сказал он "Известиям". - Инцидент отразится на Саудовской Аравии, которая также хочет развивать туризм в своей стране.



Роланд Биджамов отмечает, что для уникального Красного моря, выход которого к Мировому океану очень ограничен, это еще и экологическая катастрофа. Разлив нефти с танкера может привести к серьезному загрязнению акватории.



Стимул для цен



Атака на иранский танкер стала очередным военным инцидентом на Ближнем Востоке, направленным против нефтяной отрасли. Менее месяца назад, 14 сентября, крупнейшие НПЗ и месторождения Саудовской Аравии - "Абкайк" и "Хурайс" - подверглись массированной атаке дронов. Несмотря на то что ответственность за нее взяли на себя йеменские хуситы, Саудовская Аравия и США обвинили в нападении Иран. В результате атаки добыча нефти у крупнейшего в мире экспортера сырья тут же упала более чем вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Это порядка 5% всего мирового производства нефти. Спад спровоцировал резкий скачок мировых цен на нефть. Стоимость эталонной марки Brent на торгах выросла почти на $10 и приблизилась к отметке $70 за баррель.



Ранее, в мае и июне, произошли еще два инцидента с танкерами. 13 июня вблизи Ормузского пролива были атакованы два судна - норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous, которые получили пробоины ниже и выше ватерлинии. 12 мая в районе Персидского залива нападению подверглись сразу четыре судна, принадлежащих Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ. Как стало известно позже, они были подорваны с помощью мин, установленных дайверами.



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Череда инцидентов с применением военных средств создает дополнительную напряженность на Ближнем Востоке и напрямую влияет на уровень мировых цен на нефть, отмечают эксперты "Известий".



Атака на иранский танкер показывает, что ситуация пока далека от стабилизации, считает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.



- После нападения дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии многие утверждали, что это единичный случай и повторения не будет. Рынки тогда достаточно быстро успокоились и сырьевые цены вернулись назад. И хотя до сих пор неясно, кто стоит за атаками на Саудовскую Аравию и иранский танкер, последнее нападение можно расценивать как некий ответный удар. То есть конфликт продолжается, и инвесторы уже начали включать этот риск в свои цены, - сказал "Известиям" эксперт.



На фоне новостей об атаке на танкер нефтяные котировки Brent в начале торгов на Лондонской бирже поднялись более чем на 2% и превысили отметку $60 за баррель. Правда, к середине дня цены отыграли назад порядка 1%. Алексей Коренев считает, что продолжающиеся нападения на нефтяные объекты и суда заметно увеличат колебания цен на мировом рынке нефти. Котировки будут нервно реагировать на любые сообщения об атаках, а продавцы - моментально избавляться от нефтяных фьючерсов.



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По мнению эксперта, подобные провокации могут продолжиться и дальше. При этом стоимость нефти будет во многом зависеть от обострения ситуации на Ближнем Востоке. При относительном спокойствии мировые цены к концу 2019 года будут находиться на уровне $57 за баррель, а при эскалации конфликта - поднимутся до $65–70. В случае же начала реальных боевых действий котировки могут подскочить и до $100 за баррель, предупреждает Алексей Коренев.



Один только фактор нестабильности Ближнего Востока добавляет мировым ценам на нефть дополнительно $2–7 за баррель, рассказал "Известиям" главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его мнению, до конца этого года можно ожидать роста сырьевых котировок, которые к концу декабря поднимутся до уровня $64–67 за баррель.



Вместе с тем эксперт отмечает, что рынок после череды инцидентов стал более спокойно реагировать на новые атаки.



- На фоне новостей о подрыве иранского танкера и подозрений, что это сделала Саудовская Аравия, цена должна была сразу подняться до $65, а не $60 за баррель. Это говорит о том, что рынок с некоторым недоверием воспринимает поступающую с Ближнего Востока информацию, - сказал эксперт.



Антон Покатович отмечает, что последние атаки, особенно на саудовские объекты, стали одной из причин возникновения дефицита на рынке нефти. В результате в IV квартале мировой рынок может не досчитаться 1,5–2,2 млн баррелей в сутки.