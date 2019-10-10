 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Душанбинский зоопарк - парк смерти и боли
00:58 12.10.2019

Зоопарк или парк смерти? Активисты Душанбе бьют тревогу в связи с ситуацией в столичном зоопарке

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Там нет нормального ухода, животные сидят без еды и воды, звери доживают свои дни в условиях страшной антисанитарии, пишут в соцсетях.

Душанбинский зоопарк приглашает посетителей. Билеты для взрослых – 2 сомони, для детей – 1 сомони.

Уже несколько дней в таджикском сегменте Facebook не прекращаются возмущения активистов по поводу плачевного состояния душанбинского зоопарка.

По сообщениям группы Фонда помощи бездомным животным, на днях там умерли страус и олень.

"Это не зоопарк, а парк смерти и боли. В каких условиях живут братья наши меньшие? Без слез смотреть нельзя", - отмечает автор поста.

Сообщение автора и фотографии умершего страуса и оленя с распиленными рогами не оставили равнодушными многих граждан.

В комментариях к посту они выразили не только свое негодование по поводу деятельности столичного зоопарка, но и отметили ряд недостатков.

Активисты потребовали от столичных властей поскорее обратить внимание на положение зоопарка и если нет возможностей создать нормальные условия для животных, закрыть его вовсе.

Активисты предложили срочно создать петицию о закрытии зоопарка и написать обращение к мэру города.

Люди, посетившие зоопарк, свидетельствуют, что там нет нормального ухода, животные зачастую сидят без еды и воды, звери доживают свои дни в условиях страшной антисанитарии.

Фирдавс Мухаммадиев, один из активистов в соцсетях, заявляет, что некоторые животные, особенно, медведи, болеют, и нет за ними нормального ухода.

"Животные мучаются, и равнодушно смотреть на них нельзя, руководству города срочно нужно принимать какие-то меры", - говорит он.

Весной этого года председатель Душанбе Рустам Эмомали дал поручение проверить санитарно-экологическое состояние столичного зоопарка.

По данным источника, рабочая группа выявила ряд упущений и недостатков в деле содержания животных и ухода за ними. Также были выявлены проблемы, связанные с санитарией, отметили тогда в мэрии.

После этого, мэр дал указания устранить имеющиеся недостатки и упущения, в том числе и по озеленению территории зоопарка.

Новый зоопарк обещают построить уже много лет

Несколько лет назад мэрия заявляла о планах переноса столичного зоопарка. Позже даже назывались даже места, куда он переедет, например, говорили о территории неподалеку от столичного рынка "Корвон".

Говорилось, что "для питомцев будут созданы лучшие условия, отвечающие мировым стандартам - животные смогут жить в своей естественной среде обитания, клетки и вольеры будут просторные, будет обеспечена специализированная медицинская помощь обитателям зоопарка".

Однако до сих пор в этом вопросе нет никаких подвижек.

Сегодня утром мы побывали в зоопарке. О шумихе, поднятой в Facebook, знают не все сотрудники. Простые работники продолжают ухаживать за животными, один из них сказал, что директора по какому-то вопросу вызвали в хукумат города.

По его словам, перед уходом директор поручил накормить животных и птиц, чем они и занимались.

Было видно, что сегодня у питомцев зоопарка веселый день – им дали пищу вдоволь. Львы и медведи не поднимали голову от мяса, птицам разбросали корма, кенгуру и кролики наелись травой и овощами досыта.

По мнению специалистов, наш зоопарк – это зверинец с клетками. Под название "зоопарк", по современным меркам, данное учреждение совсем не подходит.

Вольеры и загоны почти не имеют растительности. Большая часть животных живут на голом цементном полу. Ни один вольер не отвечает требованиям международных стандартов, в том числе и этическому кодексу Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Пыль, разбитый пол в вольерах, грязные водоемы, неухоженные и зачастую больные животные вызывают неприятные чувства у посетителей.

Почти половину территории зоопарка занимают торговые киоски, пункты питания, аттракционы и карусели.

Зоопарк начал функционировать в Душанбе в 1961 году. Сейчас там содержатся 985 питомцев 135 видов животных.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570831080
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