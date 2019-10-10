Двоевластия в Казахстане нет... Есть Я и слухи "беглых воров", - Елбасы

09:08 12.10.2019

Елбасы поставил точку в вопросе двоевластия в Казахстане

Как отметил Нурсултан Назарбаев, сплетни запускаются специально людьми, которые не хотят стабильности в стране.



Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев прокомментировал вопрос двоевластия в Казахстане во время интервью телеканалу "Хабар", передает корреспондент Zakon.kz.

- Я слышу это все, читаю, смотрю. Это, как говорят, от лукавого. Сплетни специально запускаются людьми, которые не хотят стабильности в Казахстане. Хотят, чтобы здесь драка была, раздвоение было и так далее. Это наши беглые воры, предатели Родины, они оттуда запускают, чтобы спокойную жизнь народа нарушить. Это не имеет никакого основания под собой, поскольку Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Такое не только у нас, это французский вариант, российский вариант, отчасти американский вариант. То есть президент Токаев избран всенародно, он является президентом, - сказал Назарбаев.

Он добавил, что, согласно закону, он является председателем Совета безопасности, который решает вопросы внутренней и внешней политики, согласовываются кадры.



- Но это коллегиальный орган, я только председатель, а там членами являются все руководители страны, где мы коллективно решаем, чтобы не допустить ошибок. И мой статус, тоже определенный конституционным законом Елбасы, или казакша айтканда, ұлт көшбасшысы, - уточнил Первый Президент.



По его словам, его задача на этой должности заключается, во-первых, в том, чтобы обеспечить работу Совета безопасности, руководство политической партией Nur Otan, Ассамблеи народа Казахстана, а также председательства во многих международных органах, в создании которых он принимал участие.



- Мы потом поговорим на эту тему. То есть, работы хватает. Приглашают – я туда еду, потому что там провожу интересы Казахстана, нахожу новых друзей для Казахстана, инвесторов для Казахстана, поэтому я в этом ключе продолжаю работать. Конечно, президент Токаев советуется со мной, и когда обращаются, я с высоты своего опыта жизненного и практического, ради страны такие советы даю. Но советы советами, но решение принимает тот, кто берет эти советы. Поскольку сам наш Президент объявил первым пунктом повестки дня преемственность и это преемственность от того, что было сделано. И я тоже хочу, чтобы преемственность была – курс на развитие, курс на стабильность страны сохранялся дальше, - объяснил Елбасы.



В качестве примера он привел слова Уинстона Черчилля, где он говорил, что "у меня никакого сомнения нет, что отдавать власть намного приятнее, чем принимать ее".

- Я вот думал, что же за такое выражение. Потому что принимать – значит, брать на себя ответственность, большую ответственность перед народом, перед всеми. Сможешь ли ты это делать или не сможешь. Если не сможешь, зачем туда идешь? Еще есть такая пословица, это греческие философы еще сказали: "Власть надо давать тому, для кого это тяжелая работа, а не для того, кому это вожделение". Я совсем с другой позиции на это смотрю, - заключил Назарбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан