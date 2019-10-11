В "Талибане" разгорается внутренняя гражданская война, - А.Серенко

11:51 12.10.2019 Военное крыло талибов выступает за сохранение союза с "Аль-Каидой"



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



11.10.2019



В руководстве афганского "Талибана" (организация запрещена в РФ) обострился конфликт между катарской и кветтской группировками. Поводом для этого послужила гибель 23 сентября в южной афганской провинции Гельманд пакистанца Асимы Умара, который являлся руководителем сети "Аль-Каиды" (АК, запрещена в РФ) на Индийском субконтиненте (al-Qaeda in the Indian Subcontinent, AQIS) и личным посланником лидера АК доктора Аймана аз-Завахири в Афганистане. Члены кветтской группировки "Талибана" обвинили в причастности к смерти Асима Умара руководителя политического офиса талибов в Катаре муллу Абдул Гани Барадара.



Утром 10 октября в пакистанском городе Кветта было совершено вооруженное нападение на дом, принадлежащий мулле Абдул Гани Барадару, руководителю катарского офиса "Талибана" и заместителю лидера движения талибов. Как сообщили представители афганской разведки, около 7 часов утра двое боевиков обстреляли дом муллы Барадара, а затем попытались ворваться внутрь. Охрана дома открыла ответный огонь из автоматического оружия. В результате перестрелки были убиты один из нападавших и боевик из охраны дома муллы Барадара.



Очевидно, целью нападения боевиков был сам мулла Барадар. Последние полгода он в основном проживает в столице Катара – Дохе, где в ранге заместителя "повелителя правоверных" (официальный титул лидера талибов маулави Хайбатуллы Ахунда) руководит политическим офисом "Талибана". Мулла Барадар вел переговоры со спецпредставителем Госдепартамента США послом Залмаем Халилзадом, а также представлял "Талибан" на переговорах в Москве. Несколько дней назад мулла Барадар прибыл в Исламабад для консультаций с пакистанскими властями, а также для встречи с американским дипломатом Халилзадом. После этого глава катарского офиса талибов отправился к Кветту, где его ожидал весьма неприятный разговор с членами "Шуры-е-Кветта" (Совета Кветты) - центрального руководящего совета "Талибана".



Как сообщают источники, близкие к афганским силовикам, в ходе встречи с муллой Барадаром семеро членов Совета Кветты открыто обвинили его в причастности к гибели главного эмиссара "Аль-Каиды" в Афганистане Асимы Умара. Ранее "НГ" уже сообщала (см. публикацию от 09.10.2019), что доверенный представитель лидера АК Аймана аз-Завахири был уничтожен 23 сентября афганским спецназом и американскими военными в районе Муса-Кала южной афганской провинции Гельманд. Как подчеркивают кабульские источники "НГ", вместе с Умаром тогда были убиты несколько влиятельных талибов и высокопоставленных оперативников "Аль-Каиды", в том числе Абу Райхан, игравший ключевую роль в поддержании связи между Асимом Умаром и лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири.



"Семеро членов Кветтской Шуры "Талибана" на встрече с муллой Барадаром выразили ему свое недоверие, прямо заявив, что он лично виновен в гибели Асима Умара. По их мнению, Барадар раскрыл американцам точное местопребывание Умара и его людей. Этой информацией воспользовались афганские "коммандос" и американские военные, которые в итоге уничтожили крупного представителя "Аль-Каиды", - рассказали "НГ" источники, знакомые с ситуацией.



Мулла Барадар крайне болезненно отнесся к обвинениям в свой адрес и был вынужден отменить запланированный отъезд в Доху, задержаться в Кветте, чтобы попытаться устранить разногласия с "коллегами по джихаду". Однако, судя по всему, убедить "братьев-талибов" в своей непричастности к гибели Асима Умара Барадару не удалось. Утром 10 октября на его дом было совершенно вооруженное нападение и нет никаких сомнений, что оно было организовано теми членами Совета Кветты, которые равнее бросили в лицо мулле Барадару обвинения в предательстве.



Как сообщают источники "НГ", "убийство лидера "Аль-Каиды" в Афганистане Асима Умара в Гельманде раскололо Совет Кветты на две части": "Одна группа лидеров талибов, представляющих Военную комиссию движения, обвиняет Барадара и его сторонников в измене и выражает сожаление в связи со смертью функционера АК. Другая группа поддерживает муллу Барадара и его катарскую фракцию и пытается защитить его от нападок соратников по джихаду".



Конфликт между двумя группировками в Совете Кветты привел к обострению внутриталибского соперничества - между кветтской и катарской группами и между военным блоком в руководстве "Талибана" и политической фракцией в Дохе. Недоверие к мулле Барадару заставляет лидеров "Талибана" предпринимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности. Так, по сообщениям источников "НГ", "важные лидеры талибов сегодня избегают посещения резиденции Совета Кветты из-за боязни быть убитыми в результате воздушного удара": "Ключевые фигуры в руководстве "Талибана" предпочитают теперь встречаться в других местах. Доверие к мулле Барадару резко снизилось практически среди всех членов центрального руководства движения талибов".

Очевидно, сегодня можно говорить об эскалации острого конфликта между группой муллы Барадара в Катаре и кветтской группой в руководстве "Талибана". В основе этого конфликта лежат, прежде всего, разногласия по вопросу дальнейшего сотрудничества "Талибана" с "Аль-Каидой". Если люди из Военной комиссии Совета Кветты настроены на то, чтобы сохранять и укреплять взаимодействие талибов с людьми доктора Аймана аз-Завахири, то катарская группа муллы Барадара, напротив, является сторонником прекращения сотрудничества "Талибана" и "Аль-Каиды". "Эти разногласия продолжают углубляться, - подчеркивают кабульские источники "НГ". – Сторонники Барадара из политического офиса в Катаре хотели бы достигнуть каких-то договоренностей с США, однако, их соперники из Военной комиссии в Кветте, напротив, намерены в союзе с "Аль-Каидой" продолжать джихад до победы".

Пока, судя по всему, на практике побеждает точка зрения противников муллы Барадара. Источники в администрации провинции Гельманд сообщают, что "талибы спрятали членов и советников сети "Аль-Каида" в своих центрах". Таким образом, ни о каком прекращении сотрудничества "Талибана" с АК в Афганистане речь сегодня не идет.



В обозримой перспективе источники "НГ" предсказывают дальнейшее обострение соперничества между муллой Барадаром и одним из лидеров "непримиримых" в Совете Кветты муллой Закир Каюмом, которого поддерживает мулла Мохаммад Якуб – сын основателя движения "Талибан" муллы Омара. По некоторым данным, именно мулла Каюм является заказчиком нападения боевиков на дом муллы Барадара утром 10 октября. Скорее всего, в борьбе с Барадаром муллу Каюма поддержит и лидер сети Хаккани – самой эффективной группировки внутри "Талибана" - Сиражуддин Хаккани. По словам источников "НГ", близких к афганским силовым структурам, "мулле Барадару скоро будет небезопасно приезжать в Пакистан из Катара, ему также стоит опасаться отставки с поста руководителя катарского офиса талибов".

Следует отметить, что между муллой Каюмом и муллой Барадаром и раньше фиксировалось острое соперничество. Оно было связано с борьбой за власть в руководстве "Талибана". После того, как мулла Барадар в начале 2019 года вышел на свободу из пакистанской тюрьмы и возглавил катарский офис талибов, он, одновременно, получил статус первого заместителя "повелителя правоверных" маулави Хайбатуллы. Это значит, что в случае смерти последнего, именно мулла Барадар должен будет возглавить "Талибан". Разумеется, такая перспектива не устраивает военных лидеров талибов из Совета Кветты, которые руководят террористическими операциями своих боевиков на территории Афганистана и при этом активно взаимодействуют с оперативниками "Аль-Каиды", "Лашкар-е-Тайбы" (организация запрещена в РФ) и другими джихадистскими группировками. Вполне вероятно, что военные вожди кветтской группы хотят сегодня воспользоваться подозрениями в отношении муллы Барадара, обвинить его в измене и устранить физически, тем самым, расчистив мулле Каюму дорогу к титулу "повелителя правоверных".



"Сегодняшняя ситуация в руководстве "Талибана" показывает, что это движение разрывают многочисленные амбиции и противоречия, - подчеркивают кабульские источники "НГ". – Мулла Абдул Гани Барадар, который от имени катарской группы последние полгода вел переговоры с американскими и российскими дипломатами, на самом деле, не в состоянии прогарантировать исполнение каких-либо обязательств. Возможно, именно с этим обстоятельством и было связано решение президента США Дональда Трампа прекратить переговоры с группой талибов в Дохе, так как лидеры "Талибана" в Кветте не собирались выполнять подписанные от имени Барадара договоренности".



Усиление внутренних противоречий и соперничества в "Талибане" ставит под вопрос любые проекты с поисками мирных договоренностей с лидерами боевиков. Фактически, сегодня бессмысленно оказывается вести какие-либо консультации лишь с одной катарской группой – ее представители не имеют возможности повлиять на поведение военного крыла "Талибана" и не способны убедить его вождей не то что прекратить вооруженный "джихад" в Афганистане, но даже отказаться от сотрудничества с "Аль-Каидой". Источник - независимая газета

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