"Пора валить" или массовый "экспорт" людей из Казахстана

14:27 12.10.2019

Наверное, у каждого есть знакомый, а то и не один, который переехал на ПМЖ из Казахстана в Россию, Канаду, Америку, Германию и т.д. И еще больше знакомых, которые "собираются" уезжать, "готовят документы" или "как продам квартиру - сразу свалю". И каждый второй твердит: "надо валить, тут нечего ловить". Причин к переезду называется много, но, как правило, это все сводится к "здесь все плохо и лучше не будет". Слышу я это в основном от "славян", тех, кого в Казахстане называют "русские". Возможно среди казахов тоже есть желающие "свалить", но в статье я затрону мытарства именно "русских". Я конечно же понимаю, что это дело каждого, что ему делать с его жизнью, но так как эта тенденция "валить" как-то очень уж на слуху в последнее время, то очень захотелось высказать свою точку зрения на этот счет. Так вот, конкретно я никуда валить не собираюсь. Почему? Для начала, потому что ни один из доводов, из-за которых чаще всего хотят "свалить" для меня не является убедительным.



Давайте разберем по пунктам:



№1 Надо валить, потому что скоро все будет на казахском. Очень уж мне нравится этот довод, особенно когда человек в итоге уезжает в Германию или Америку, например. Английский или немецкий значит выучить - без проблем, а казахский - это архисложный язык. Причем самое смешное, что "скоро все будет на казахском" уже лет как 25. И что-то я как не знал казахского, так и не знаю и прекрасно себя чувствую. А будет все на казахском - найму репетитора и выучу. Я и сейчас потихоньку учу. По-моему, это нормально, что в стране под названием Казахстан - разговаривают и пишут на казахском. Плюс, если уж действительно ВСЕ будет на казахском - выучить язык будет гораздо проще, практика будет каждый день.



№2 Назарбаева не станет и будет плохо. В то же время есть и обратный довод, что сейчас Назарбаев "хапает", "о народе не думает" и потому плохо. Так говорили до его смены, теперь говорят, что он "все равно у руля и все равно все по-старому". В общем, плохо в любом случае. Помимо Елбасы есть еще куча заинтересованных лиц, и если сейчас все так, как есть, значит это нужно и ему, и еще большому количеству людей из "верхушки". А потом, даже если предположить, что будет сильно хуже - ну так может быть тогда и уезжать из страны, когда станет? На мой взгляд тут вероятность 33/33/33%. Либо станет хуже, либо лучше, либо останется примерно также. Поэтому из-за достаточно небольшой вероятности я бы не стал кардинально менять свою жизнь.



№3 Казахи нас погонят! Заберут квартиры!(Читающим эти строки казахам: ребят, вы что ж такие суровые то =)? )Я родился в Казахстане, и за минусом пары лет - жил в Казахстане всю жизнь. И ни разу не сталкивался с прямым проявлением национализма в мою сторону. Да, кривотолки, какие-то косые взгляды - всякое бывает, НО! Я гораздо чаще сталкиваюсь с проявлениями недружелюбия и национализма со стороны "русских". Обслужили плохо в магазине или банке и рассказываешь об этом кому-то, в ответ вопрос, "кто обслуживал - казах?". Ребят, ну с таким отношением вас точно рано или поздно "погонят". Конечно, в каждой нации есть замороченные на предмет крови представители. Но за всю историю взаимоотношений казахов и русских не было серьезных проблем никогда. Будут? Все возможно. Как возможно и то, что "приезжих" в России будут гнать, или что в Германии немцы начнут "гнать" русских (или евреев, или турков, или еще кого).У меня в жилах есть русская, болгарская, украинская, греческая, татарская кровь. У жены - чеченская, польская, немецкая, терско-казачья. Сын у меня соответственно представитель сразу 9 национальностей. Недавно подумал, что когда буду менять паспорт - национальность вообще не буду указывать. Я реально Казахстанец. Я родился в СССР, но на нынешней территории Казахстана. Поэтому и не понимаю, куда же мне "валить" то?



№4 В Казахстане все плохо. Коррупция, уровень жизни низкий и т.д.В 90-ые мы уехали жить на ПМЖ на Украину. Причем по всем тем же причинам, названным выше. Два года прожили - вернулись, в силу обстоятельств. И хорошо, что вернулись. Как раз в Донецке бы сейчас жили. А еще знаю несколько человек, которые вернулись из Канады обратно в Казахстан. Потому что там - не получилось. Чужие они там. В Грецию уезжали люди. Тоже сейчас не сладко. Одними амфитеатрами сыт не будешь. Как правило, все довольны переездом, на словах, т.к. никто, даже сам себе, не хочет признаваться, что ничего особо не изменилось, и уже тем более, что стало хуже. Кто-то "валит" в Россию, в то время как в России люди тоже говорят все время "пора валить". С Россией вообще мне кажется… шило на мыло. Да и не могу я сказать, что в Казахстане все уж так плохо. Минусов хватает, есть своя специфика. Но… лет 10 назад, если выглянуть из окон квартиры моей мамы, можно было увидеть небольшой пустырь, заросший кустарником и небольшими деревьями, разбитые фонари, убитый асфальт. А сейчас - красивые аллейки, скамейки, чистый газон, подстриженные деревья и ТРИ фонтана. (Тут я прям слышу голоса нытиков: "Да.. наотмывали денег"). А еще не так давно я покупал машину. В прошлый раз, когда я совершал покупку автомобиля - у меня это заняло чуть ли не сутки. В этот раз ушло около 1,5 часа. Люблю наши ЦОНы. Важна динамика. Кто хочет видеть хорошее - увидит, кто привык ныть - будет ныть и в Норвегии. Но суть даже не в этом. Где-то действительно хорошо, где нас нет. Но, во-первых, человек быстро ко всему привыкает, и переезд счастья все равно не прибавит. Когда-то "жить плохо" - значило не иметь возможности купить себе телевизор, а сейчас - не иметь себе возможности купить "нормальный" смартфон. По сути, все недовольство своей жизнью строится на сравнении. "У соседа лучше, больше, длиннее". Уж лучше подумайте о то, как чувствовать себя счастливым в любом месте, в любой стране и вне зависимости от наполненности кошелька. "Если в тебе нет Тибета, то Тибет тебе не поможет". Развивайтесь духовно. Во-вторых - как-то это уж очень стыдно, убегать от обстоятельств. Все плохо? А ты что-то предпринял, чтобы было хорошо? Если все будут бежать, расписываться в своей беспомощности, в своем статусе "жертвы" - то кто же сделает "лучше"? Правительство? Назарбаев лично? Ага, придет, и поможет тебе стать профессионалом в своем деле и получать достойную зарплату. Или создать свой бизнес. Во многом в Казахстане даже больше возможностей, я, как предприниматель, это точно могу сказать. Налоги - ниже, чем во многих странах, куда все так рвутся. Незанятых ниш - много. Начать можно без какого-либо стартового капитала (проверено на личном опыте). Проверками не душат.



Да, я не слепой. Минусы все тоже вижу. Просто нытики очень уж надоели. Как бы то ни было, я родился в Казахстане, вырос тут. Значит, я тут нужен. И какими бы не были обстоятельства, я буду стараться менять их в лучшую сторону, а не бежать от проблем черт знает куда.А всем тем, кто хочет "свалить" хочу сказать. Знаете… А валите. Сами управимся.