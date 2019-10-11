Скончалась экс-зав.отделом культуры ЦК Компартии Киргизии Умтул Орозова

14:29 12.10.2019

Скончалась телережиссер и общественный деятель Умтул Орозова



На 80-м году жизни 11 октября скончалась заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, телережиссер и общественный деятель Умтул Орозова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.



В ведомстве напомнили, что она родилась в 1940 году в семье первого дирижера и народного артиста Киргизской ССР Шейше Орозова. Окончила факультет режиссуры Московского института имени А.Луначарского.



Трудовую деятельность Орозова начала в газете "Комсомольская правда". Долгие годы проработала режиссером, главным режиссером, заместителем председателя в Кыргызском государственном комитете теле- и радиовещания. В 1980-1986 годы была руководителем отдела культуры ЦК КП Кыргызстана, в 1986-1991 годы работала председателем Кыргызского государственного комитета теле- и радиовещания (КТР). В 1989-м была избрана депутатом Верховного Совета СССР.



Татьяна КУДРЯВЦЕВА