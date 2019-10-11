Путин сказал, что у казахов никогда не было государства. Правда ли это?

14:39 12.10.2019

Выступая на молодежном форуме на Селигере в августе 2014-о года, Путин сказал, что у казахов никогда не было своей государственности, а президент Назарбаев ее создал. Наверняка, Владимир Владимирович хотел лишь сделать комплимент своему коллеге, но добился обратного эффекта. Наши восточные соседи обиделись.



Оставляя за рамками этой статьи сам факт недовольства граждан дружественной страны и целесообразность подобных заявлений, хочется рассмотреть, а правду ли сказал российский лидер?



История нам показала, что кочевые государства быстро создаются и быстро распадаются. Несмотря на то, что предки казахов входили в состав степных империй древности, собственного ханства или хотя бы улуса они не образовали. Да и само слово "казах" хоть и известно много столетий, долгое время означало свободного искателя приключений, а не было именем народа.



Нам достоверно известно, что в состав казахов помимо тюрок в древности вошли иранские племена восточных скифов. А в более позднее время ими были ассимилированы несколько монгольских родов.



Но говорить о выделении казахского народа из большой массы кочевников восточной части Золотой Орды стоит к середине лишь 15-о века. Правда, этот процесс носил не этнический характер, а политический. Иными словами, между тогдашними узбеками и тогдашними казахами языковых и культурных отличий еще не имелось. Зато ими правили независимые ханы, которые увели своих людей в разные части степи.



Азиатская половина Орды всегда была достаточно самостоятельной. Но все же, проводимые центральной властью реформы затрагивали и ее. Например, местные кочевники тоже стали мусульманами (правда, не все), когда эта религия была объявлена государственной. Они даже начали называться узбеками, в честь хана Узбека, самого могущественного из всех монархов степной империи.



Но сдержать распад единого государства не могло уже ничто, и в 1420-м году в казахских степях возникла новая держава – Узбекское ханство. В середине 15-о века его правителем был некомпетентный Абулхайр, который был вынужден уступить часть страны западным монголам – ойратам, а сам сбежал в свою столицу под защиту крепких стен.



В это время основной военной силой ханства стали ногайцы, а наибольшую прибыль ему приносили мусульманские торговцы. Зато к остальному населению, т.е. простым кочевникам, власть относилась с пренебрежением. Да и пострадали от войны с монголами они сильнее всех.



Именно поэтому люди начали разбегаться к более успешным лидерам, которые могли бы их защитить. А среди тех, кто уходить не стал, зрело недовольство. Оппозицию возглавили братья-чингизиды Керей и Жанибек, которые вскоре увели на юг, в Семиречье, до 200 тысяч человек.



Как пишет тюркский историк Мухаммад Хайдар: "Начало правления казахских султанов с 1465-о года, а Аллах лучше знает". Их новых подданных стали звать узбеки-казаки, т.е., вольные узбеки, но потом название сократилось.



Пусть современная территория Казахстана была завоевана несколько позже, народ появился именно когда хан Керей, как старший из братьев, был поднят на белой кошме, т.е., выбран верховным правителем.



Правда, его потомки не сумели удержать единство государства, и вскоре ханство развалилось на три жуза. С тех пор казахи жили родовым строем и управлялись старейшинами и мелкими беками. Объединялись они только для отпора общему врагу, да и то, лишь если он был очень силен.



Тем не менее, в глазах кочевников ханство не прекратило своего существования. Оно считалось единым – просто управлялось разными людьми. И то, что жузы входили в состав Российской империи по отдельности, а русские чиновники 19-о века по ошибке назвали казахов киргиз-кайсаками, ситуации не меняет.



Государство казахов было, и возникло оно даже раньше, чем русские княжества объединились в царство.