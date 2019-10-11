Цивилизация против варварства. Мусульмане и христиане против монголов в битве при Кесе-даг

14:43 12.10.2019

В середине 13-о века большей частью исламского мира владели тюрки-сельджуки. Если смотреть на всю историю, это были, пожалуй, лучшие правители мусульман. Они поддерживали равновесие между двумя основными течениями ислама, суннизмом и шиизмом, неплохо относились к представителям других религий и давали им участвовать в управлении. Даже с пришлыми европейскими христианами часто случался мир и взаимовыгодное сотрудничество. Науки и искусства находились на непревзойденном для средневековья уровне.



С терпимостью и культурой навсегда покончило монгольское нашествие, после которого восток уже не оправился и навсегда выбыл из гонки цивилизаций.



Но мусульмане не сдались без боя.



Несмотря на смерть Чингисхана в 1227-м году, монгольские завоевания не прекратились. Потомки великого хана лишь собрались на родине, чтобы определиться с конкретными направлениями экспансии. Среди главных целей стали Китай, Русь и Малая Азия, где тогда правила сельджукская династия.



Мелкие набеги, что случались при покорении Ирана, который принадлежал государству Хорезмшахов, заставили сплотиться даже вечно враждующих мусульман и восточных христиан этого региона. Главной силой тут была армия Конийского султаната, а к ней присоединились отряды его союзников – абхазов и греков из Никеи и Трапезунда. К войску также примкнули армянские и грузинские дворяне, уже пострадавшие от нашествия и 2 тысячи наемников-франков из Палестины.



Таким образом, в бою должны были сойтись представители цивилизации и варварства. Мусульмане и христиане трех разных конфессий совместно выступили против монголов. Первых вел на битву сельджукский султан Кей-Хосров II, вторыми командовал Байджу, человек незнатного происхождения, но хороший военачальник. Правда, должность он получил по жребию, а не из-за своих заслуг.



Сражение состоялось 1 июля 1243-о года у горы Кесе-даг на востоке современной Турции. Сельджуки привели около 80 тысяч человек, у их противника сил было в 2-2,5 раза меньше.



К тому времени монголы уже изгнали множество тюркских племен на запад. Войско Конийского султаната от этого заметно увеличилось, но между местными воинами и эмигрантами особой дружбы не водилось. Полностью доверять своим полководцам Кей-Хосров II не мог.



Тем не менее, он не стал отсиживаться за высокими стенами города Сиваса, и не дожидался атаки врага, а предпочел решить дело во встречном бою. Интересно, что в этом сражении турки использовали почти европейскую тактику (возможно, из-за большого количества христиан в их армии): пехоту с флангов прикрывали всадники в тяжелой броне.



При этом, монголы воевали в той же манере, что и сами сельджуки двести лет назад: опирались на конных лучников и использовали ложные отступления.



Авангард турок пошел в атаку. Монголы бросились врассыпную, но тут же ударили на него со всех сторон, когда противник был окружен. За разгромом лучших сил сельджуков последовало общее наступление, в котором отличились те армянские и грузинские князья, что предпочли подчиниться монголам.



Хотя большая часть армии султана еще не вступила в сражение, довериться своим эмирам Кей-Хосров не мог. Он оставил поле битвы, с ним бежали и остальные воины.



Монголы еще несколько суток не занимали лагерь, без боя брошенный сельджуками. Боялись западни, ведь их все еще было в два раза меньше. Но вскоре они поняли, что страшиться нечего, и разграбили брошенные богатства.



Восточная часть Анатолии вошла в состав империи чингизидов, но над остальным Конийским султанатом сохранилась власть Кей-Хосрова. Конечно, о самостоятельной политике он уже не помышлял, и во всем слушался монголов. Власть сельджуков заметно ослабла.



Через пятьдесят лет начнется восхождение племени кайы, ранее бежавшего на запад от наследников Чингисхана. В следующем столетии оно станет основателем нового великого государства – Османской империи.