Елбасинда посадила на субботнике елочку. Пиар по-ленински (фото)

14:44 12.10.2019

Сенаторы вышли на субботник



Депутаты и работники Аппарата Сената во главе с Председателем верхней палаты Даригой Назарбаевой приняли участие в традиционном общегородском субботнике.



В этот раз местом для озеленения и благоустройства стало пересечение проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.



В ходе мероприятия в районе было высажено более ста саженцев тополя, сосны, ясеня и сирени.



Деревья и кустарники были доставлены из находящегося в зеленом поясе столицы лесопитомника.



История вопроса.

Представители власти вышли на субботник в Астане 22 сент. 2018 г.





