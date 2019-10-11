Нефтяники Актюбинской области бастуют, требуя повышения зарплаты

15:03 12.10.2019

Нефтяники приостановили работы, требуя повышения зарплаты



В Актюбинской области бастуют нефтяники. Сотрудники, находящиеся на месторождении, приостановили все работы. Остальные собрались у центрального офиса компании. Люди говорят, еще месяц назад отправили начальству обращение с требованием поднять заработную плату на 50%. Но пожелание рабочих руководство выполнило лишь частично.



Автор: Ирина Морозова



Около 100 человек рано утром собрались возле офиса компании "Восток нефть и сервисное обслуживание". Сотрудники фирмы еще месяц назад отправили своему начальству письмо с требованием повысить зарплату. Люди уверены, среди работников нефтегазовой сферы страны они получают меньше всех.









Нурлан Шахин, рабочий:



– Мы требуем поднять ежемесячный оклад на 50%. Мы не портим оборудование, ничего не ломаем. Работа у нас тяжелая, самая тяжелая после шахтеров. Но зарплата всего 90 тысяч, максимум у некоторых 120 тысяч.



Своих коллег поддержали и буровики, которые сейчас находятся на месторождении. С утра они приостановили все работы. Говорят, еще месяц назад предупреждали, что сделают это, если их требования не будут выполнены.



– Мы вынуждены приостановить работу до выяснения обстоятельств и поднятия зарплаты.



Люди рассказывают, в сентябре они встречались с генеральным директором компании. Тогда он заявил, что поднять зарплату невозможно. Тем не менее оклады все-таки увеличили. Сейчас, по данным бухгалтерии, средняя заработная плата в фирме составляет 212 тысяч тенге.



Гульнара Кожаниязова, зам. финансового директора ТОО "Восток нефть и сервисное обслуживание":



– Повышение было на 1 сентября с 3-го разряда по 8-й разряд на 20%, с 9-го разряда по 20-й разряд на 8%. Так как численность работников – 900 человек с 8-го разряда по 3-й разряд, количество большое и основная рабочая масса, им повысили на 20%, так как сложный вид работы у них.



Поговорить с протестующими пытался и заместитель акима Актюбинской области. Он уточнил, что в этом году зарплату буровикам поднимают уже во второй раз. В начале года ее проиндексировали на 9%. Теперь увеличили еще на 20. Чиновники пытались объяснить рабочим, что фирма просто не может платить больше, но предложили провести проверку в бухгалтерии.



Кайрат Бикенов, заместитель акима Актюбинской области:



– Со следующего года мы еще ожидаем рост заработной платы. Но если сейчас мы говорим о том, что произошел 29% рост заработной платы, и говорим о том, что у нас есть тариф за услуги, которые не попадают в коридор, конечно, компания будет дальше нести убытки. И насколько эта компания завтра будет работать, большой вопрос.



Когда на месторождении возобновятся работы, неизвестно. Сотрудники говорят, что будут добиваться полного выполнения своих требований. К слову, в ТОО "Восток нефть и сервисное обслуживание" работает больше тысячи человек. Примерно сотня из них – это иностранцы. А повышения зарплаты требуют только граждане Казахстана.