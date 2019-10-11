В Ташкенте начат снос улицы Лашкарбеги (бывшая Орджоникидзе-Бухарина)

15:04 12.10.2019

Прощаемся с домами на улице Лашкарбеги



В. Микулицкий



Ранее это была улица Орджоникидзе, до этого Бухаринская. Итак, установлено, что сохранятся как памятники культурного наследия два здания: музей С. П. Бородина и Управление экспертизы министерства культуры, остальные здания будут снесены. Со стороны музея Бородина осталось только посольство Латвии, оно готовится к переезду, само здание посольства ценности не представляет - новодел 90-х годов. А вот слева и справа от Управления экспертизы расположены интересные дома, которые жалко потерять. Но они из сырцового кирпича, рассыпающегося за сто лет. И в каждом дворе десяток семей, давно ждущие расселения в благоустроенные квартиры.



В идеале хорошо было бы сохранить фасады и ворота в память об русском Туркестане, но вряд ли этим кто-то займется. Пока есть возможность сохранить эти дома на фотографиях.



Уточнение от Владимира Микулицкого: До революции улица называлась Мельниковская. В советское время Управление экспертизы - это был дом-музей Юлдаша Ахунбабаева, а до революции здесь проживал Ахмат-Хаджи - Султан-Хаджи, по данным 1910 года. Возможно, этот дом знаменитого промышленника Туркестана Сейид Ахмад Ходжи Тила-Ходжаева, которому принадлежал Хлопкоочистительный и маслобойные заводы.