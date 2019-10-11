Почему таджикская молодежь в драках хватается за ножи?

15:11 12.10.2019

Мы спросили об этом у студентов Таджикского госуниверситета коммерции, около которого 8 октября произошло убийство.



За неделю МВД сообщила о двух случаях хулиганства с применением ножа. В обоих случаях задержаны молоды люди – 17-19 лет. Одна из жертв - подросток, скончался на месте происшествия.



Вспышки насилия с применением холодного оружия происходят в Таджикистане регулярно.



Почему так происходит, что движет молодым людьми, и как это пресечь – корреспондент "АП" спросил в частности и у студентов коммерческого университета (учащийся именно этого вуза на днях ударил ножом своего однокурсника). А также родителей учащихся.



Абдуллох Гурбати





