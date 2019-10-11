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|Турецкая армия выбила курдов из сирийского города Рас-эль-Айн
18:18 12.10.2019
Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Турецкая армия совместно с частями Свободной сирийской армии в субботу захватила сирийский город Рас-эль-Айн. Перед захватом город подвергся интенсивным ударам авиации и артиллерии турецких войск, пишет ТАСС. Сообщений о погибших мирных жителях пока не поступало. За четыре дня проведения операции "Источник мира" на территории к востоку от реки Евфрат свыше 100 тысяч сирийцев были вынуждены спасаться бегством.
В целом, за трое суток армия Турции и силы ССА захватили 20 поселков в сирийских провинциях Хасеке и Ракка. Число погибших мирных жителей достигло 20.
Как сообщило в субботу министерство национальной обороны Турции, в боях погибли 415 террористов, к которым Анкара относит членов курдского ополчения.