Пороки и "пророки" Центральной Азии, - И.Джорбенадзе

00:04 13.10.2019 Пороки и "пророки" Центральной Азии



Кто в Киргизии установил памятник Путину, почему узбекские чиновники теряют сознание на работе, и за что в Таджикистане мужья избивают до полусмерти своих жен?



В полиции побитую женщину могут встретить вопросом: "А разве ты не сама виновата?"



Сколько бы ни гордились государства Центральной Азии своей "цивилизованной" жизнью и "продвинутостью" на разных стезях, в основном вся эта вербальщина остается на уровне пустого бахвальства. Иностранные СМИ пишут о государствах региона, как о некой диковинке со знаком минус. И даже в тех республиках, которые делают конкретные шаги (часто остающиеся на уровне витринных) к принятому в цивилизованном обществе образу жизни, привычная практика и менталитет все же берут верх.



В частности, агентство Reuters рассказало о том, что, по оценкам западных экспертов, Узбекистан стал страной с "великолепными инвестиционными условиями". Но отметим, что этого удалось достичь, в том числе и потому, что тамошние чиновники работают аж по 15 часов в сутки, после чего еще и "помогают" на сборе хлопка.



Правда, "у этих переработок есть и обратная сторона: госслужащие даже на официальных мероприятиях теряют сознание или засыпают". В общем, после трех лет такой работы без выходных такие обмороки и засыпание на ходу - дело обычное. "В результате иностранные предприниматели, приезжающие в страну, вынуждены решать дополнительную необычную задачу во время встреч с местными чиновниками: им надо следить, чтобы собеседник не заснул", - иронизируют журналисты.



А по данным узбекских СМИ, в республике усилена борьба с "модой", пришедшей в нее с Ближнего Востока - на хиджабы и бороды. Глава Ферганской области Шухрат Ганиев негодует: ведь у узбеков есть своя национальная одежда, собственные традиции, и ими надо гордиться, а не менять в угоду иностранщине.



В Туркмении лучше стучать, чем перестукиваться



Вообще-то, борода не сугубо ближневосточная "растительность", но и скандинавская, российская - да мало ли где вообще она может произрастать! Но в Узбекистане ее обладателей, появившихся на людях с "неухоженной растительностью" (а каковы критерии ухоженности?) приглашают в "компетентные органы", проводят соответствующую беседу, после которой мужчины приобретают "нужный" облик. Что же до внешнего вида женщин, Ганиев строго предупредил: никаких хиджабов.



То ли дело Киргизия - демократии куда больше! Но зато туго живется в этой стране простому люду, а тем, кто по разным причинам не имеет документов и определенного гражданства - тем более. И проблемами их занимается не государство, а отдельно взятые правозащитники-энтузиасты. На сайте Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН размещен материал, посвященный одному из них - Азизбеку Ашурову.



"Вместе со своей командой юристов Ашуров исколесил всю Киргизию на старенькой „Ладе", взбирался на опасные горы верхом на лошади, преодолевал пешком большие расстояния, разыскивая в отдаленных общинах людей без документов и определенного гражданства, - пишет автор статьи. - В 2003 году Азизбек Ашуров создал организацию „Юристы Ферганской долины без границ", в рамках которой он помог более чем 10 тысячам человек (ставшими лицами без гражданства из-за распада Советского Союза) получить гражданство Кыргызстана. В их числе - две тысячи детей и подростков, у которых отныне появится возможность учиться, путешествовать, работать и в будущем - зарегистрировать брак". Недавно киргизский правозащитник получил от ООН премию Нансена - за заслуги в области защиты прав беженцев.



Заслуги еще одного человека - президента РФ Владмира Путина - отмечены в Киргизии памятником. Он установлен на горнолыжной базе "ЗиЛ" вблизи Бишкека. Местные средства массовой информации широко растиражировали фотографии этого творения. Кому пришла в голову "блестящая" идея воздвижения памятника здравствующему лидеру великой державы, не уточняется, да оно и ни к чему - ведь это вполне укладывается в традиции "цивилизованного Востока". Прорабатывается и идея переименования в честь президента России одной из улиц в Бишкеке и присвоения его имени одной из горных вершин в Чуйской области.



Туркмен призвали сплотиться против Запада



Туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова тоже отличили, но лишь у него на родине: присвоили ему звание почетного старейшины страны. Как пишет издание InfoAbad, в соответствующем постановлении поясняется: этого звания глава государства удостоен за "образцовый, созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины". А также "с учетом многочисленных просьб и предложений, поступающих от общественных организаций и наших граждан, работающих в различных отраслях производства".



Интересно, кто именно так горячо ходатайствовал за присвоение Бердымухамедову столь почетного в Туркмении звания: полуголодные люди, выстаивающие многодневные очереди за хлебом и другими продуктами первой необходимости? Те, кто в массовом порядке лишен права выезда за границу на работу и учебу; женщины, лишенные права красить волосы в светлые тона, а ногти - в любые; девушки, насильственно проверяемые на наличие девственности; или лица, принудительно занятые на хлопковых плантациях, и другие жертвы рабства? Напомним, по данным международной правозащитной организации Walk Free Foundation за 2018 год, Туркмения стала лидером рейтинга распространения рабства среди стран Европы и Центральной Азии. "Индекс рабства" здесь самый высокий.



Отметим, что у Бердымухамедова уже не хватает места на пиджаке для медалей и орденов - их около двадцати. Он и народный коневод Туркменистана, и заслуженный архитектор, и дважды герой, и т. д. Награждения следуют одно за другим, в то время как официальные СМИ республики помалкивают о процветающей в ней коррупции, которая, как сказано в докладе британских аналитиков в The Foreign Policy Centre, стала неотъемлемой принадлежностью экономической жизни Туркмении. На эту же тему вещает французский телеканал France 24, подчеркивая, что "Туркменистан страдает от продолжительного экономического кризиса, в котором наблюдаются гиперинфляция в жизни простых людей и повсеместная нехватка продовольствия".



"Весело" живется и в Таджикистане - особенно замужним женщинам и их детям. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад "Насилие на каждом шагу" о положении женщин в этой центрально-азиатской республике с приведением ужасающих фактов их постоянного физического и морального истязания. В нем отмечается, что уголовная ответственность за семейное насилие как таковое законом по-прежнему не предусмотрена, а пострадавшие от насилия в семье женщины не обеспечиваются надлежащей защитой, доступом к убежищам и другим службам помощи, хотя к этому государство обязывает закон.



Как в Ташкенте все женщины оказались "злоумышленницами"



"То, как в Таджикистане реагируют на обращения пострадавших от семейного насилия, зачастую оставляет их в опасности, - говорит Стив Свердлов, старший исследователь Отделения HRW по Европе и Центральной Азии. - Должностные лица пренебрегают своими обязанностями по исполнению соответствующего закона". Сами пострадавшие, адвокаты и сотрудники служб помощи говорят, что милиция зачастую игнорирует закон, а жертвам насилия не обеспечивается ни надлежащая защита от издевательств, ни доступ к приютам.



По данным организации "ООН-женщины" (структура, занимающаяся вопросам гендерного равенства), с насилием в семье сталкивается по меньшей мере 20% женщин и девочек. Особо отмечается, что в Таджикистане "не предусмотрена уголовная ответственность за гендерное насилие в отношении женщин, включая бытовое, изнасилование в браке и сексуальное насилие". Все запросы международных организаций, связанные с насилием в семье и его предупреждением, правительство республики оставляет без ответа.



Между тем женщины терпят многолетние издевательства от мужей и партнеров, включая изнасилование, нанесение колото-резаных ран, удушение, избиение острыми и тяжелыми предметами, такими как лопата, кочерга, утюг, табуретка и прочее. Их лишают пищи и новой одежды, запрещают пользоваться кухней и санузлом, общаться с родителями. "Наши собеседницы рассказывали о полученных в результате истязаний травмах, таких как повреждение жизненно важных органов и внутреннее кровотечение, сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы, перелом челюсти, множественные гематомы, а также психоэмоциональный стресс", - информируют правозащитники.



И при этом почему-то сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры, не выслушав жуткие истории до конца, выпроваживают женщин вопросом: "Разве ты не сама виновата?" В общем, насильники редко привлекаются к уголовной ответственности и предстают перед судом и, по словам Свердлова, они таким образом "получают сигнал о допустимости подобного поведения". По словам пострадавших, даже в женских ресурсных центрах и приютах при оказании психологической помощи акцент нередко делается на примирении жертвы с насильником, на убеждении вернуться в жестокий брак, где они продолжали подвергаться домашнему террору.



Заметим, что проблема насилия в семье остро стоит в государствах Центральной Азии в целом. Избить жену, выгнать ее с детьми из дома, не обеспечив ни кровом, ни пропитанием, стало своеобразной традицией. Равно как и многоженство, практика не оформления официального брака, похищение невест и прочие противозаконные действия со стороны "сильного пола", на которые государства региона реагируют редко и вяло.



Ирина Джорбенадзе Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570914240

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Приняты поправки в законодательство по вопросам АПК

- Премьер-Министр Аскар Мамин принял участие в открытии VIII Глобального саммита по городскому туризму

- Рабочий график первого президента

- В Мажилисе презентованы поправки, направленные на дальнейшее стимулирование туристской деятельности

- Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы

- Тимур Кулибаев покинул еще один пост

- Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта

- В отношении судебного приговора по делу К. Сыроежкина

- В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения

