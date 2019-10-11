Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе "Miss Tourism World"

00:07 13.10.2019

Сабрина Зухурова отказалась от участия в конкурсе "Miss Tourism World" из-за дефиле в "бикини"



Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе "Miss Tourism World": все в шоке, но Сабрина горда и не жалеет об этом.



Сабрина Зухурова из Таджикистана прошла несколько туров конкурса "Miss Tourism World" и попала в ТОП - 5. Но потом отказалась танцевать в "бикини" и жюри сминусовали ей 50 баллов. Но она все равно осталась в ТОП - 10 лучших участниц конкурса "Miss Tourism World".



"Я в бикини решила не выходить. Не нужна мне корона, мне честь и гордость дороже. Это был прямой эфир, и когда объявили, что "Мисс Таджикистан" отказалась выходить в бикини, все были в шоке, но я была горда и не жалею ни о чем", - сказала "АП" Сабрина.









Сабрина также добавила, что она не знала, что надо будет танцевать в бикини и готовила национальный танец.



"До выхода мы должны были выходить перед жюри в естественном виде – без макияжа и прически. Я очень надеялась попасть в ТОП-5 конкурса. И попала. А тут сказали, что мы должны танцевать в бикини, и я отказалась", - отметила Сабрина.



Конкурс "Miss Tourism World" проходит в Китае с 20 августа. В нем участвуют девушки из 90 стран мира. Финальный день конкурса состоится 10 октября.



Сабрина попала на этот конкурс случайно, организаторы увидели ее в Instagram и выслали приглашение: девушка с удовольствием согласилась выступить от имени Таджикистана.



О себе девушка рассказала, что родилась 13 октября 1995 года в Таджикистане. Закончила факультет экономики Национального таджикского университета с отличием. Работает в "Ориенбанке". И именно этот банк профинансировал выступление девушки в конкурсе.



Ранее Сабрина уже участвовала в подобных конкурсах. Например, в "Miss Union" 2019 года в Ташкенте она заняла первое место, а в 2018 году девушка участвовала в "Топ модель СНГ" в Армении и стала "Мисс зрительских симпатий".



Манзума Фируз