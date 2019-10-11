Опубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-Шанского

00:10 13.10.2019

ОПУБЛИКОВАНО ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ МЕМУАРОВ ПЕТРА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО



Завершено издание мемуаров Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, выдающегося исследователя и географа, общественного и государственного деятеля, Вице-председателя РГО с 1873 по 1914 год. Это первое за 100 лет полное и комментированное собрание сочинений Петра Петровича. Пятитомное издание выпущено в рамках совместного проекта Русского географического общества и издательства "Кучково поле".



"Это практически полное жизнеописание Петра Семенова-Тян-Шанского, составленное как им самим, так и его соратниками, друзьями и коллегами. Впервые за долгое время нам удалось собрать все мемуары Петра Петровича в одном издании. До этого они выпускались разрозненно и с огромными временными промежутками. Например, несколько томов вышли маленьким тиражом до революции, в 1911 и 1917 годах, и фактически сразу же стали библиографической редкостью. А часть мемуаров, посвященная путешествию ученого по Тянь-Шаню, была опубликована лишь в 1946 году. Новая редакция – полностью авторская. Основываясь на архивных данных и исторических материалах из Научного архива РГО, мы восстановили, дополнили и исправили неточности в воспоминаниях Петра Петровича, вернули в них изъятые во время предыдущих редакций фрагменты", – рассказал научный сотрудник Музея-усадьбы Петра Семенова-Тян-Шанского Александр Богданов.



Полное издание включает пять томов. Каждый из них посвящен отдельному этапу жизни исследователя. Так, первый том охватывает период детства и юности Петра Петровича, учебы, первого брака и вдовства. Во второй книге приведены описания хода и результатов его экспедиции в Центральную Азию на Тянь-Шань 1856–1857 годов. Третий и четвертый тома посвящены истории разработки и принятия Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 19 февраля 1861 года. Как непосредственный участник этих работ, Семенов-Тян-Шанский подробно описывает события с момента начала работ в 1857 году вплоть до заключительного этапа Крестьянской реформы.



"Сведения, приведенные в этих книгах, – источник уникальной информации, которая теперь стала доступна широкому кругу исследователей и людей, интересующихся историей нашей страны. Петр Петрович – очень яркая, интересная, разноплановая личность. Общественная деятельность, наравне с научной, была важной, неотъемлемой частью его биографии. В своих мемуарах он смог четко передать суть событий, в гуще которых он находился", – отметил Александр Богданов.



Пятый том издания дополняет мемуары Петра Семенова-Тян-Шанского. Он посвящен жизни, а также научной, культурной и общественной деятельности ученого. Основу книги составляет памятный сборник Русского географического общества, изданный в 1928 году к 100-летию исследователя. В него также вошли очерк и библиография трудов Петра Петровича и ранее не публиковавшиеся материалы из Научного архива Русского географического общества.



Приобрести полное издание мемуаров Петра Семенова-Тян-Шанского можно в интернет-магазинах, магазинах Русского географического общества и издательства "Кучково поле".



Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) – русский географ, ботаник, экономист, государственный и общественный деятель. С 1873 по 1914 год он занимал должность Вице-председателя Императорского Русского географического общества.



Петр Петрович посвятил деятельности в ИРГО 65 лет жизни. В 1856–1857 годах по поручению Общества он отправился в экспедицию в Центральную Азию для исследования горной системы Тянь-Шаня – по тем временам недоступную для европейцев местность. Исследователь доказал, что, вопреки сложившемуся утверждению, на Тянь-Шане отсутствуют действующие вулканы, а вечные снега на его склонах лежат на очень большой высоте. Кроме того, ему удалось открыть десятки новых, неизвестных науке видов растений и собрать богатейшие коллекции горных пород и растений. Громадной его заслугой является составление первой схемы орографии Тянь-Шаня в виде системы широтных хребтов. За эти заслуги в 1906 году, в ознаменование 50-летия его экспедиции, Петр Семенов получил приставку к фамилии – Тян-Шанский.



Помимо вклада в развитие географической науки Петр Петрович активно занимался государственной и общественной деятельностью. Так, например, он принимал участие во всех трудах по освобождению крестьян в 1861 году. Также по его инициативе и настоянию в 1897 году была проведена первая всеобщая и единственная до революции 1917 года перепись населения России.



За особые заслуги в научной деятельности в 1898 году ИРГО учредило золотую и серебряную медали имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Имя Семенова-Тян-Шанского на картах носят ледник и пик в Центральном Тянь-Шане, хребет к югу от озера Кукунор, вершина Петр Петрович в Монгольском Алтае, вершины в Киргизском Алатау, на Кавказе, Аляске, Шпицбергене. В честь Семенова-Тян-Шанского названо около ста новых форм растений и животных.