 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 13.10.2019
00:10  Опубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-Шанского
00:07  Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе "Miss Tourism World"
00:04  Пороки и "пророки" Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
Суббота, 12.10.2019
20:33  Узбекистан. СНГ - побоку, да здравствует Евразийский союз?
18:18  Турецкая армия выбила курдов из сирийского города Рас-эль-Айн
18:05  Узбекистан. Это сладкое слово "модернизация", или Игры власти на иллюзиях людей, - Б.Мусаев
15:11  Почему таджикская молодежь в драках хватается за ножи?

15:04  В Ташкенте начат снос улицы Лашкарбеги (бывшая Орджоникидзе-Бухарина)
15:03  Нефтяники Актюбинской области бастуют, требуя повышения зарплаты
14:44  Елбасинда посадила на субботнике елочку. Пиар по-ленински (фото)
14:43  Цивилизация против варварства. Мусульмане и христиане против монголов в битве при Кесе-даг
14:39  Путин сказал, что у казахов никогда не было государства. Правда ли это?
14:29  Скончалась экс-зав.отделом культуры ЦК Компартии Киргизии Умтул Орозова
14:27  "Пора валить" или массовый "экспорт" людей из Казахстана
11:51  В "Талибане" разгорается внутренняя гражданская война, - А.Серенко
09:08  Двоевластия в Казахстане нет... Есть Я и слухи "беглых воров", - Елбасы
01:01  В школах и вузах Казахстана необходимо официально запретить обращения к учителю "апай"/"агай", - Н.Нуртазина
00:58  Душанбинский зоопарк - парк смерти и боли
00:57  Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере
00:55  Ветер с Востока. Как Китай осваивает постсоветское пространство, - А.Корженевская
00:52  Отвечает ли строительство АЭС в Узбекистане интересам страны? - А.Ильхамов
00:50  American Conservative: США нужно сократить число своих "союзников"
00:48  Простите за все: как Америка извиняется перед Китаем
00:42  Эрдоган ввел курдский вопрос в большую политику, - С.Тарасов
00:40  Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана
00:37  Беспредел местных властей - главная угроза для будущего Узбекистана, - Юлий Юсупов
00:36  Динлины - европеоидная раса в самом сердце Азии
00:09  КырТорг. Кредитное рабство ради тоя, - "ВБ"
Пятница, 11.10.2019
23:17  При разминировании злосчастной Арыси погиб майор Акишев
21:54  Будущее СНГ усмотрели в прошлом. Саммит в Ашгабаде чего-то там порешал
20:47  Вашингтон кинул курдов, кинет и Киев, - А.Запольскис
20:28  Скажите, как пейзажист пейзажисту... Елбасы написал маслом 30 картин
19:55  Казахстан и Китай: анализ последних договоренностей, - Константин Сыроежкин
19:40  Турецкое вторжение в Сирию работает на возрождение Османской империи, - Е.Крутиков
16:10  Зачем Узбекистан заманивают в ЕАЭС?
16:04  Рос-шоу-фрик Малахов приехал извиняться в посольство Кыргызстана (видео)
16:00  В Красном море взорвался (взорван?) иранский танкер "Sinopa" (видео)
15:56  Кыргызский "Белый дом" обнесли забором с не-кыргызским орнаментом. Происки манкуртов!
15:27  Умер первый человек, шагнувший в космос - советский космонавт Алексей Леонов
14:13  Крушение Ан-72 вызвало в Конго... антиправительственные беспорядки. Кабила рвется к власти
13:07  Сезон облав в Таджикскую армию, - А.Арипов
13:03  Осужденный в 2018 году на 10 лет каз-министр Бишимбаев вышел на свободу. За какие заслуги такое УДО?
12:12  Горький сахар. Кто спасет кыргызстанских свекловодов? - В.Аникин
10:27  Эквадорские индейцы поднялись восстанием на компрадорские элиты. Президент Морено бежал из столицы, - В.Прохватилов
10:26  Наступает развязка войны в Сирии. Победа будет за Дамаском и Москвой, - Д.Минин
10:21  Турки закусились с курдами. России "под шумок" надо ликвидировать Идлибский гнойник, - "СП"
10:08  "Свидетелей Иеговы" подозревают в педофилии в Алматы
09:36  КазКадры. Службу внешней разведки Казахстана "Сырбар" вновь подчинили КНБ РК. Масимов усиливает влияние
09:17  Волочь силой? Экс-кыр-през Атамбаев отказался добровольно приезжать в суд
09:12  Такие не тонут. Зять КазЕлбасы Т.Кулибаев оставил еще один спортивный пост - он больше не глава КазФедерации водного спорта
08:37  "Золотая эра" космоса Индии, - И.Дронина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Опубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-ШанскогоОпубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-Шанского
00:10 13.10.2019

ОПУБЛИКОВАНО ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ МЕМУАРОВ ПЕТРА СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО

Завершено издание мемуаров Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, выдающегося исследователя и географа, общественного и государственного деятеля, Вице-председателя РГО с 1873 по 1914 год. Это первое за 100 лет полное и комментированное собрание сочинений Петра Петровича. Пятитомное издание выпущено в рамках совместного проекта Русского географического общества и издательства "Кучково поле".

"Это практически полное жизнеописание Петра Семенова-Тян-Шанского, составленное как им самим, так и его соратниками, друзьями и коллегами. Впервые за долгое время нам удалось собрать все мемуары Петра Петровича в одном издании. До этого они выпускались разрозненно и с огромными временными промежутками. Например, несколько томов вышли маленьким тиражом до революции, в 1911 и 1917 годах, и фактически сразу же стали библиографической редкостью. А часть мемуаров, посвященная путешествию ученого по Тянь-Шаню, была опубликована лишь в 1946 году. Новая редакция – полностью авторская. Основываясь на архивных данных и исторических материалах из Научного архива РГО, мы восстановили, дополнили и исправили неточности в воспоминаниях Петра Петровича, вернули в них изъятые во время предыдущих редакций фрагменты", – рассказал научный сотрудник Музея-усадьбы Петра Семенова-Тян-Шанского Александр Богданов.

Полное издание включает пять томов. Каждый из них посвящен отдельному этапу жизни исследователя. Так, первый том охватывает период детства и юности Петра Петровича, учебы, первого брака и вдовства. Во второй книге приведены описания хода и результатов его экспедиции в Центральную Азию на Тянь-Шань 1856–1857 годов. Третий и четвертый тома посвящены истории разработки и принятия Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 19 февраля 1861 года. Как непосредственный участник этих работ, Семенов-Тян-Шанский подробно описывает события с момента начала работ в 1857 году вплоть до заключительного этапа Крестьянской реформы.

"Сведения, приведенные в этих книгах, – источник уникальной информации, которая теперь стала доступна широкому кругу исследователей и людей, интересующихся историей нашей страны. Петр Петрович – очень яркая, интересная, разноплановая личность. Общественная деятельность, наравне с научной, была важной, неотъемлемой частью его биографии. В своих мемуарах он смог четко передать суть событий, в гуще которых он находился", – отметил Александр Богданов.

Пятый том издания дополняет мемуары Петра Семенова-Тян-Шанского. Он посвящен жизни, а также научной, культурной и общественной деятельности ученого. Основу книги составляет памятный сборник Русского географического общества, изданный в 1928 году к 100-летию исследователя. В него также вошли очерк и библиография трудов Петра Петровича и ранее не публиковавшиеся материалы из Научного архива Русского географического общества.

Приобрести полное издание мемуаров Петра Семенова-Тян-Шанского можно в интернет-магазинах, магазинах Русского географического общества и издательства "Кучково поле".

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) – русский географ, ботаник, экономист, государственный и общественный деятель. С 1873 по 1914 год он занимал должность Вице-председателя Императорского Русского географического общества.

Петр Петрович посвятил деятельности в ИРГО 65 лет жизни. В 1856–1857 годах по поручению Общества он отправился в экспедицию в Центральную Азию для исследования горной системы Тянь-Шаня – по тем временам недоступную для европейцев местность. Исследователь доказал, что, вопреки сложившемуся утверждению, на Тянь-Шане отсутствуют действующие вулканы, а вечные снега на его склонах лежат на очень большой высоте. Кроме того, ему удалось открыть десятки новых, неизвестных науке видов растений и собрать богатейшие коллекции горных пород и растений. Громадной его заслугой является составление первой схемы орографии Тянь-Шаня в виде системы широтных хребтов. За эти заслуги в 1906 году, в ознаменование 50-летия его экспедиции, Петр Семенов получил приставку к фамилии – Тян-Шанский.

Помимо вклада в развитие географической науки Петр Петрович активно занимался государственной и общественной деятельностью. Так, например, он принимал участие во всех трудах по освобождению крестьян в 1861 году. Также по его инициативе и настоянию в 1897 году была проведена первая всеобщая и единственная до революции 1917 года перепись населения России.

За особые заслуги в научной деятельности в 1898 году ИРГО учредило золотую и серебряную медали имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Имя Семенова-Тян-Шанского на картах носят ледник и пик в Центральном Тянь-Шане, хребет к югу от озера Кукунор, вершина Петр Петрович в Монгольском Алтае, вершины в Киргизском Алатау, на Кавказе, Аляске, Шпицбергене. В честь Семенова-Тян-Шанского названо около ста новых форм растений и животных.

Источник - Русское географическое общество
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570914600
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Приняты поправки в законодательство по вопросам АПК
- Премьер-Министр Аскар Мамин принял участие в открытии VIII Глобального саммита по городскому туризму
- Рабочий график первого президента
- В Мажилисе презентованы поправки, направленные на дальнейшее стимулирование туристской деятельности
- Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы
- Тимур Кулибаев покинул еще один пост
- Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта
- В отношении судебного приговора по делу К. Сыроежкина
- В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  