В результате крушения Ан-72 в Конго, погиб российский летчик, ранее осужденный в Таджикистане

00:37 13.10.2019

Российский военный летчик Владимир Садовничий находился на борту самолета Ан-72, который разбился вчера в Демократической Республике Конго.



Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу. По предварительным данным, на борту находились восемь человек: четыре члена экипажа воздушного судна, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента республики Феликса Чисекеди, сообщает Газета.ру.



По данным ТАСС, связь с самолетом была потеряна утром, а спустя несколько часов стало известно, что он разбился на востоке страны. "Связь с транспортным самолетом Ан-72 ВВС ДРК была потеряна через 59 минут после его вылета из города Гома", - приводит ТАСС слова генерального директора Управления гражданской авиации ДР Конго Жана Мпунги. По его словам, военно-транспортный самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента ДРК.



Ан-72 был разработан на украинском предприятии имени Олега Антонова. Первый полет этого военно-транспортного самолета состоялся в 1977 году. В экипаж самолета могут входить от трех до пяти человек. В настоящее время воздушное судно состоит на вооружении ВКС России и ряда других стран.



Владимир Садовничий известен тем, что в 2011 году в Таджикистане был приговорен к лишению свободы за незаконное пересечение границы, контрабанду и нарушение правил международных перевозок.



Позднее приговор пересмотрели, а летчика освободили по амнистии.



"Дело летчиков"



8 ноября 2011 года суд города Курган-Тюбе приговорил летчиков международной авиакомпании Rolkan Investments, россиянина Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам тюремного заключения.



Уголовное дело в отношении летчиков было возбуждено после вынужденной посадки на территории Таджикистана, которую они совершили 12 марта 2011 года, выполняя гуманитарный рейс из Афганистана.



Обвинение утверждало, что на борту одного из Ан-72, на которых пилоты совершили вынужденную посадку в Курган-Тюбе, был обнаружен нелегальный двигатель. Также, по версии прокуроров, самолеты нелегально покинули Кабул, поскольку их самолеты не имели никаких регистрационных документов.



Летчиков задержали и обвинили в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении государственной границы Таджикистана и контрабанде. Предметом контрабанды был признан неисправный авиадвигатель, находившийся в салоне.



Сами пилоты заявляли, что они посадили самолеты из-за нехватки топлива.



Суд над Садовничим и Руденко начался в октябре 2011 года. Прокурор требовал назначить им 13 лет лишения свободы. 8 ноября 2011 был вынесен приговор. Летчиков российской авиакомпании осудили на 8,5 лет колонии строгого режима.



Россия тогда назвала приговор летчикам "необоснованным" и "политически ангажированным".



14 ноября 2011 года тогдашний президент России Дмитрий Медведев призвал своего таджикского коллегу к диалогу по вопросу по "делу летчиков".



"Решение по этому делу вызывает большое количество вопросов - как с точки зрения самого состава преступления, так и с точки зрения того, как этот процесс проходил", - заявил тогда Медведев и пригрозил принять в отношении Таджикистана меры, в том числе "асимметричные".



16 ноября суд города Курган-Тюбе передал материалы дела летчиков для пересмотра приговора в Хатлонский областной суд.



17 ноября Госдума РФ осудила приговор пилотам Ан-72 и потребовала их освобождения из тюрьмы Таджикистана.



В ответ на официальный запрос Прокуратуры Хатлонской области Таджикистана в Генпрокуратуру России Россия отказалась выдать Душанбе, в рамках "дела пилотов", еще одного россиянина, Сергея Полуянова - руководителя авиакомпании Rolkan Investsments Ltd.



Через несколько дней после вынесения приговора было задержано порядка 300 граждан Таджикистана, работавших в городах России. Было объявлено о высылке из РФ 100 таджикских граждан, незаконно находящихся в России. 10 ноября в Москве за нарушение миграционного законодательства были задержаны еще 134 гражданина Таджикистана.



СМИ связали эти факты с делом Садовничего и Руденко.



17 ноября тогдашний генеральный прокурор Таджикистана Шерхон Салимзода заявил:



"С учетом исключительности данного случая и исключительности обстоятельств, судебный приговор пилотам Rolkan будет в значительной мере смягчен судом вышестоящей инстанции".



22 ноября кассационной комиссией срок лишения свободы Садовничего и Руденко был уменьшен до 2,5 лет, а затем еще на два года по действующей в Таджикистане амнистии. Оставшиеся полгода летчики, задержанные в марте 2011-го, уже отбыли во время предварительного заключения и поэтому они были освобождены в зале суда.



24 ноября 2011 года освобожденные пилоты вернулись из Таджикистана домой.