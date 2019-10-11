Обвиненный в коррупции рос-губернатор Челябинской области Дубровский бежал в Швейцарию

05:03 13.10.2019

На бывшего губернатора Челябинской области Дубровского заведено уголовное дело. Фигурант уже укрылся в Швейцарии



Следственный департамент российского МВД принял к производству уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, а ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается в сумму более 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

"В отношении экс-губернатора Дубровского возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ"). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей", - рассказал юрист.



Дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский уже не является спецсубъектом. Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам. Ранее источник, знакомый с материалами дела, сообщал ТАСС, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии. "Борис Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии", - сказал собеседник агентства.



Борис Дубовский возглавлял Челябинскую область с января 2014 года, в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку. С 2011 по 2014 год Дубровский был генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината.