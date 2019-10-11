Греческая православная церковь признала "сестрой" Украинскую "церковь" Порошенко

07:42 13.10.2019

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Эксперты прогнозируют разрыв ее отношений с РПЦ



Архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Против этого решения выступили только семь митрополий. Русская церковь пока воздерживается от комментариев, объясняя, что позицию должен определить Священный синод. А опрошенные "Известиями" эксперты считают: заявление Элладской церкви приведет к тому, что РПЦ разорвет с ней отношения.



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По пути Рима

В субботу, 12 октября, состоялось внеочередное заседание Архиерейского собора Элладской православной церкви, на котором ее предстоятель архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним предложил признать автокефалию ПЦУ. По его мнению, это поможет укрепить отношения двух автокефальных православных церквей-сестер: Русской и Украинской.



По данным греческого агентства "Ромфеа", архиепископ Иероним сообщил на соборе, что ранее синодальные комиссии церкви по каноническим вопросам и межправославным отношениям изучили украинский вопрос. Они пришли к выводу, что "нет никаких препятствий к признанию автокефальной церкви Украины и полному принятию и поддержке Вселенского патриархата со стороны Элладской церкви".

По итогам заседания Архиерейский собор большинством голосов решил признать каноническое право Вселенской патриархии даровать автокефалию ПЦУ, а также право архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима принимать дальнейшие решения по этому вопросу. Против такого постановления высказались только семь митрополий.



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- Оценка сегодняшнего решения собора Элладской церкви и его последствий будет дана Священным синодом Русской православной церкви на его ближайшем заседании, - сообщил "Известиям" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. - Он всесторонне изучит данное решение, в том числе в части возможных последствий для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью.

Аналогичный комментарий предоставили в Синодальном отделе внешних церковных связей.

Опрошенные "Известиями" эксперты ожидают негативных последствий прошедших событий.

- Грустно, что собор Элладской церкви принял такое решение. Оно будет иметь самые плохие последствия - можно предположить, что Русская православная церковь разорвет отношения с Элладской церковью, - допускает профессор Московской духовной академии, богослов Алексей Осипов.

Схожее мнение высказал и его коллега, протоиерей Владислав Цыпин. Но оба они призвали дождаться решения священноначалия.



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Сам факт признания ПЦУ Алексей Осипов назвал "знаком деградации религиозного сознания". Ответственность за происходящее он возлагает на главу Константинопольского патриархата Варфоломея.

- Печально, что Варфоломей пошел по пути Рима, хоть и на тысячу лет позднее, - он тоже, как и папы римские, добивается власти над церквями, - полагает эксперт.



Выбор сделан



Источники "Известий" в церковных кругах канонической Украинской православной церкви уверены, что сегодняшние события не принципиально изменят религиозную ситуацию в стране. Почти за 30 лет церковного раскола большая часть верующих свой выбор сделала, и признание новых структур со стороны Элладской церкви мало что может изменить. Вместе с тем они не исключили вероятности, что под давлением Константинополя по пути Эллады могут пойти и другие православные церкви, где весьма сильно влияние греческого духовенства. Это Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская православные церкви. И тогда это может привести к усилению раскола в мировом православии.



Напомним, что РПЦ не признает Православную церковь Украины, а дарование ей томоса (документа о признании самостоятельной церковью) Константинопольским патриархатом расценивает как нарушение канонов. Последствием предоставления автокефалии УПЦ стал разрыв отношений между РПЦ и Фанаром.



Справка "Известий"

Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ томос об автокефалии 6 января этого года.

Решение Константинополя было неоднозначно воспринято в православном мире. Сербская православная церковь одной из первых заявила о непризнании легализации раскола на Украине. Польская церковь выступила против предоставления автокефалии тем, кто отступил от церкви и при этом был лишен священнического рукоположения. В Албанской церкви считают, что при принятии решения по Украине следовало учесть мнение УПЦ Московского патриархата, так как это крупнейшая религиозная структура в стране. Поддержку канонической церкви выразили Православная церковь Чешских земель и Словакии и Православная церковь в Америке.



Борис Клин