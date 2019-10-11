Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках

08:13 13.10.2019

Курдское информационное агентство ANF News сообщило, что представители "Силы демократической Сирии" (SDF) в боях с турецкой армией уничтожили 7 танков и 75 солдат. По данным агентства, город Рас-эль-Айн, продолжает оказывать сопротивление войскам Турции. Ранее турецкое Минобороны сообщало, что Турция в рамках операции "Источник мира" на севере Сирии установила контроль над городом Рас эль-Айн.

По данным BBC, погибли около 50 бойцов из протурецких сил, известных как Сирийская национальная армия, и один турецкий солдат. Среди мирных жителей погибли около 50 человек по обе стороны границы. Вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий около 100 тыс. человек.



Анкара начала военную операцию 9 октября. Цель Анкары - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. По последним данным, были уничтожены более 400 курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет "этнические чистки" или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.