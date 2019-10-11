Вместе с Азией. Путин определил контуры нового, но совершенно другого, двуполярного мира

09:27 13.10.2019

Путин назначил новый двуполярный мир. Он другой



На Валдайском клубе в Сочи президент России определил контуры нового, но совершенно другого, двуполярного мира.

Создается ощущение, что украинская повестка придумана для того, чтобы отключать общественное сознание от внутрироссийской.



В прошлый четверг, 3 октября, Владимир Путин выступил на итоговой пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", по странной традиции, проводящегося в Сочи. Его выступление можно посмотреть на сайте Кремля.

Важно, что основной аудиторией Владимира Путина были не присутствующие в зале члены клуба, эксперты и гости, а президиум, в котором вместе с распорядителями от Валдайского клуба сидели президент России, президент Азербайджана Ильхам Алиев, Король Иордании Абдалла II, президент Казахстана Касым‑Жомарт Токаев и президент Филиппин Родриго Дутерте. Именно с ними Владимир Путин "стремился порассуждать, что называется, "в долгую" - в историческом, культурном, философском контексте, заглянуть в будущее, очертить его контуры". И они были очерчены Путиным как неисчерпаемая "роль Азии как самой крупной и густонаселенной части света в мировых делах".



Вместе с Азией в широком смысле этого слова теперь находится Россия. Таким образом, наш президент работает над реальным созданием двуполярного мира, только теперь это англосаксы и ЕС с одной стороны и "Индия и Китай, Египет и Иран, Турция и Япония, страны Центральной и Юго-Восточной Азии - наследники великих древних цивилизаций" с Россией - с другой. Это явная заявка на будущее идеологическое доминирование, правда, пока при отсутствии идеологии в собственной стране. Хотя есть и оправдание: пример того, что азиатские государства "сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях". При этом "государства Азии стремятся играть более значимую роль и в мировой политике. Это абсолютно естественный процесс. Они отстаивают собственное мнение по ключевым вопросам международной повестки дня, дорожат независимостью и рассчитывают, что их объективно растущее влияние будет признано. На наш взгляд, это справедливо и в полной мере отвечает сегодняшним, да и будущим реалиям". А "если процесс не остановить - надо его возглавить" - может быть звучит упрощенно, но такая мысль Путина прослеживается по всему его выступлению.



По мнению президента России, основой для нового полюса мира должна стать экономика:

"Основой для выстраивания равноправных, направленных в будущее политических отношений, … между азиатскими странами, безусловно, является экономическое партнерство, которое открывает реальные перспективы для устойчивого и долгосрочного развития всех [участников будущего союза>".



В этой части Владимир Путин делает акцент на логистике, "транспортной взаимосвязанности". Фактически, с его слов, Россия переквалифицируется с добычи на большой транзитный трафик по нескольким основным маршрутам, связывающим Европу и Азию. Среди них

"торговый маршрут север - юг, пройдет через нашу территорию из стран Европы через Каспийский регион в центрально-азиатские государства, Иран и Индию. Другой - Европа - Западный Китай, который соединит российские порты на Балтике с портами Желтого моря. Еще один перспективный маршрут - Арктика - Сибирь - Азия. Его смысл в том, чтобы через Восточную Сибирь - центр Евразии - соединить транспортными магистралями порты Северного морского пути с портами Тихого и Индийского океанов". Новое объединение, которое еще предстоит построить, и к которому Путин приглашает присоединяться, это "Евразийский экономический союз", тот самый ЕврАзЭС. Он может стать основой для "большого евразийского партнерства с потенциальным участием [его> стран, а также участников СНГ, ШОС, АСЕАН и ряда других государств".

Эти направления определят развитие нашей страны в XXI веке. Азимут взят.



В конце своего выступления для целевой аудитории из лидеров Азии Владимир Путин провел презентацию России так, как он ее понимает, и хочет, чтобы понимали другие. Вполне вероятно, что именно этими фразами он обозначил контуры будущих российских идеологем, которые она понесет во внешний мир.



Поэтому Россия:

• "с самого начала … ее создания, формирования - это многонациональная, многоконфессиональная страна".

• "страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство, что очень важно - единство живущих в ней народов".

• многообразна: "многообразие внутри государства - это норма".

• стоит "за неукоснительное соблюдение международного права, укрепление взаимного доверия и уважения".

• строит "межгосударственные отношения, общение на справедливых, демократических началах с упором на положения Устава ООН".

• "сосредоточена на укреплении безопасности и стабильности, на борьбе с международным терроризмом".

• действует "в пользу создания - в том числе и в Азии - системы равной и неделимой безопасности, основанной на широкой коллективной работе".

• "полностью выполняет свои обязанности одного из гарантов существующего миропорядка".

Вот почему, исходя из такого российского исторического опыта, "пришло время поговорить о глобальном "концерте" моделей развития, интересов, культур и традиций, где звучание каждого инструмента важно, незаменимо и ценно. И чтобы "музыка" исполнялась без фальши, без какофонии, а наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнение и интересы всех участников международной жизни".

Так была поставлена точка на пленарном заседании Валдайского клуба, и вряд ли с этим кто-то сможет поспорить.



11 октября 2019

Дмитрий Ефимов