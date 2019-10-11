Эрдоган играет с США, ЕС и РФ как кошка с тремя мышками, - С.Шелин

09:46 13.10.2019

Уловив дух времени и вспомнив свои имперские традиции, Турция ставит на место всех мировых игроков разом.



Никто не решается остановить обнаглевшего правителя. Кроме, разве что, его народа.



Не уверен, что средний россиянин озабочен судьбами сирийских курдов, против которых турки выступили в военный поход, назвав эту акцию "Источник мира". Но присмотреться стоит. Хотя бы для того, чтобы лучше понять сегодняшнюю действительность.

Итак, Тайип Эрдоган обещает занять сирийскую территорию, примыкающую к Турции, длиной 500 км, глубиной 30 км, прогнать оттуда курдские боевые формирования (сообразительные наблюдатели добавляют: и курдов вообще) и навести там порядок, устраивающий его режим.



Казалось бы, весь мир против Эрдогана. Совбез ООН озабочен. Генсек ООН встревожен - ведь потенциальные гуманитарные катастрофы в его ведении. В Евросоюзе толкуют о санкциях. В Конгрессе США уже прямо-таки составляют список этих санкций. Президент Трамп сообщает, что если понадобится, он "разрушит турецкую экономику".



И все это выглядит естественно. Ведь именно курды были главной ударной силой, которая с помощью западных инструкторов и военных поставок сломила квазигосударство джихадистов на сирийских землях. Самое время что-нибудь сделать для боевых соратников.

Даже Владимир Путин в телефонной беседе посоветовал турецкому коллеге не перегибать палку и никакой солидарности с ним не проявил.



Выходит, что страна, пусть не маленькая (82 млн жителей) и не слабая (с многочисленной армией и с военными тратами, выросшими видимо до $25 млрд), но все-таки с экономикой размером с итальянскую (60% от российской), выступает, можно сказать, против всего человечества. И не унывает. Операция, как сообщают турки, идет по плану. Никаких проблем ни с какой стороны они для себя не ждут.

Мало того. Эрдоган с явным сарказмом отзывается об угрозах президента западной сверхдержавы: "Я рассматриваю эти слова в качестве заявлений, которые делаются для того, чтобы предотвратить напряжение в определенных [американских] кругах. В настоящий момент тот факт, что оттуда [с сирийских территорий, где Турция проводит операцию] выводятся [американские] войска, демонстрирует истинные намерения [США]. Они нам заявляли, что не будут выступать против Турции".

И ведь точно не будут. Хотя американские унижения начались даже не с курдов, а с покупки турками российских ЗРК С-400. Но грозный Трамп ждет Эрдогана в гости в ноябре и заранее рассыпается в не лишенных подобострастия комплиментах: "Так много людей с удобством для себя забывают, что Турция - один из крупных торговых партнеров США… С ними хорошо вести дела… Кроме того, помните - и это важно - Турция является важным членом НАТО с хорошей репутацией".

Вообще-то не только репутация, но и просто лояльность Турции как члена НАТО вызывают большие сомнения. Однако генсек этой организации Столтенберг, который ринулся в Анкару посмотреть, что там происходит, рискнул вставить в комплименты лишь пару робких упреков: "Я выразил озабоченность НАТО этой операцией… Хотя Турция имеет законные озабоченности в сфере безопасности… Никакая другая страна НАТО не подвергалась большему количеству террористических нападений, и ни одна страна НАТО не приняла столько беженцев из Сирии, как Турция…"



Йенс Столтенберг коснулся сути. В Турции сейчас около 4 млн беженцев и переселенцев из Сирии, Ирака и Афганистана. А было еще больше. В 2015-м Эрдоган открыл им ворота в Европу, и в ЕС за год перебрались почти 2 млн нелегалов. Европейцы в панике заплатили выкуп (теоретически на обустройство беженцев в Турции, но проверять им не разрешают), и Эрдоган прикрыл ворота. Сейчас он говорит, что деньги кончились, требует добавки и грозит Европе новым нашествием переселенцев. Смешно и думать, что Евросоюз рискнет сейчас из-за какого-то "Источника мира" наложить на него реальные санкции.

И США вряд ли решатся на многое, раз уж выдержали даже зенитно-ракетный скандал, который стараются сейчас перевести в торг о том, на сколько турки отсрочат постановку С-400 на боевое дежурство.



Хотя Турция почти по всем пунктам слабее Европы и во всех отношениях слабее Америки, эрдогановский режим приучил их заискивать перед собой и смиренно терпеть разыгрывание американской и европейской карт в турецких мировых играх.



И к российской карте это тоже относится. Стоит вспомнить, в каких выражениях Владимир Путин отзывался о тамошнем режиме и персонально о Тайипе Эрдогане в конце 2015-го, после сбития турками Су-24. Какие санкции сыпались. Но прошло чуть больше полугода, как ссора сменилась дружбой, военным сотрудничеством и конструктивными переговорами о разграничении сфер влияния в Сирии. На сегодня это единственный случай радикального примирения нашего режима с каким-либо другим, ранее преданным проклятию.



Есть что-то в этой Турции, что заставляет весь мир ее побаиваться. Даже и без ядерного оружия, которым щеголяет Северная Корея, а турки пока не обзавелись.

Турецкая республика возникла в начале 1920-х на обломках Османской империи в качестве первой восточной страны, стремящейся перенять европейский образ жизни, и первого исламского общества со светским режимом. Уже тогда можно было заметить, что эта держава очень плохо переносит зависимость от кого бы то ни было. Да и вообще уклоняется от любых совместных действий, не завязанных на ее прямые интересы. Это поняли большевики, которые помогали Ататюрку победить, а потом были выставлены за дверь. Понял это позже и Черчилль, почти до конца Второй мировой ошибочно воображавший, что Турция откажется от нейтралитета и поможет союзникам против Германии.

После войны туркам пришлось-таки вступить в НАТО. Но никак не ради атлантической солидарности, а только потому, что Сталина живо интересовали проливы. И уже на памяти нашего поколения Турция рвалась в Евросоюз, чтобы стать в нем самой большой страной. С расцветом эрдогановской автократии этот проект потерял реальный смысл, зато превратился в идеальный способ шельмования Европы, которой политкорректная идеология запрещает честно ответить: "нет".



А нынешние десятые годы стали эрой реализации эрдогановской версии "вставания с колен". Дух времени изменился. Вокруг Турции образовался вакуум силы, и она его заполняет.



Любовь с Евросоюзом прошла, и с ним можно не церемониться - ведь собственной политической воли у него нет. Соединенные Штаты поэтапно эвакуируются с Ближнего Востока: при Обаме плавно и чинно, при Трампе - суетливо и крикливо. Россия в целом сильнее Турции, но в ее окрестностях определенно слабее. А большинство стран-соседей - Ирак, Ливан, Сирия - вообще развалились или превратились в декорацию. Есть где разгуляться.



Вот и получается, что режим хоть и не маленькой, но и не сверхбольшой мощи, не связывающий себя условностями и всегда действующий только в собственных интересах, может по любому местному поводу бросать вызов хоть всему миру разом.



И никто не дерзнет остановить. Никто не помешает ему играть как кошка с целым коллективом мышек - и с Вашингтоном, и с Брюсселем, и с Москвой, не говоря уже о мелких и средних ближневосточных авторитетах. Разве что сами турецкие граждане. В последнее время эрдогановский режим не всегда берет над ними верх. Вот, скажем, мэрские выборы недавно проиграл во всех трех мегаполисах - в Стамбуле, Анкаре и Измире. Да и с экономикой у него не все складно.



Назовем это светлой стороной ситуации. Турецкий народ сейчас действительно держит судьбу страны в своих руках. В выяснение его отношений с собственным режимом никто не решается вмешаться.



Сергей Шелин

11 окт. 2019