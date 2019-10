Тандем "Остапов Бендеров" и "Украинагейт": как два прохиндея из СССР порушили планы Трампа и стали причиной его импичмента

10:16 13.10.2019 Арестованные в США выходцы из СССР, бизнесмены Игорь Фруман (из Белоруссии) и Лев Парнас (из Украины)



Бизнесменам уже предъявлены обвинения в нарушении законодательства о финансировании выборов в США - незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Трампа 325 тыс. долларов



Арестованные в США выходцы из СССР, бизнесмены 53-летний Игорь Фруман (из Белоруссии) и 47-летний Лев Парнас (из Украины), которых считают главными действующими лицами разгоревшегося скандала, получившего прозвище "Украинагейт", были задержаны американскими властями в международном аэропорту Даллес в штате Вирджиния, когда собирались вылететь в столицу Австрии, Вену.



Русская служба BBC выяснила, кто такие Фруман и Парнас, чем они известны на Украине, что их связывает и какую роль они сыграли в организации переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Бизнесменам уже предъявлены обвинения в нарушении законодательства о финансировании выборов в США - незаконно пожертвовали различным структурам, связанным с Республиканской партией и избирательным штабом Трампа 325 тыс. долларов. Кроме того, они пытались оказать политическое влияние не только для продвижения своих собственных финансовых интересов, но и для продвижения политических интересов некоего украинского чиновника, который добивался отставки посла США на Украине Мэри Йованович на человека, который представит их деловые интересы. А еще предприниматели выступили посредниками в организации переговоров американских представителей с украинскими чиновниками, добиваясь, в том числе, передачи им контроля над компанией "Нафтогаз".



Выходцы из СССР пока отпущены под домашний арест после выплаты залога в размере 1 млн долларов каждый и предоставлении поручительства о том, что они не будут пытаться покинуть территорию США. Все передвижения Фрумана и Парнаса будут контролироваться с помощью датчиков GPS. На следующей неделе они должны будут вновь предстать перед судом, уже в Нью-Йорке.

Как стало известно, за несколько часов до ареста бизнесмены встречались с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани в отеле Trump International в центре Вашингтона. А на следующий день после ареста в столицу Австрии, куда собирались задержанные, должен был вылететь и Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа.



О существовании этих бизнесменов американские и украинские СМИ впервые узнали в мае 2019 года, после того, как после возвращения на Украину свое первое большое интервью дал предприниматель Игорь Коломойский. Комментируя заявление Рудольфа Джулиани о том, что для "выполнения предвыборных обещаний Владимиру Зеленскому нужно избавиться от криминальных олигархов", включая и самого Коломойского, бизнесмен сообщил, что личный адвокат президента США лишь повторяет то, что ему внушили "два афериста".

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами, - сказал он. - Один - Лев Парнас, а другой - Игорь Фруман. Они ходят здесь по Украине, собирают с людей деньги. Рассказывают, что близки с господином Джулиани. И что они решат с господином Луценко (бывший генпрокурор Украины) любой вопрос", - говорил Коломойский.



Этот тандем предпринимателей упоминался и в жалобе анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил о подробностях телефонного разговора 25 июля Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно это заявление послужило формальным поводом для начала процедуры импичмента президента США в конгрессе, а Фруман и Парнас неожиданно стали ключевыми фигурами в самом громком политическом скандале последних лет.

На прошлой неделе в интервью газете Miami Herald Лев Парнас заявил, что бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани является его "адвокатом и другом". Это в своем Twitter подтвердил и сам Джулиани. Но как именно Парнас и Фруман познакомились с личным адвокатом Трампа, никто так и не смог выяснить.



Уроженец Украины Лев Парнас переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями в 1976 году, когда ему было всего четыре года. В начале 90-х он попытался заняться бизнесом, продавая бытовую электронику и организуя контейнерные перевозки товаров из США в республики бывшего СССР, а затем работал брокером в нескольких компаниях, занимавшихся операциями с ценными бумагами, сообщает BBC.



В 90-е и в начале 2000-х Парнас использовал имя "Ларри Парнелл" и был совладельцем как минимум трех брокерских компаний в штате Флорида.

В 2001 году прокуратура Нью-Йорка возбудила уголовное дело против одной из фирм - Euro-Atlantic Securities, обвинив владельцев в связях с организованной преступностью. В 2003-м власти отозвали лицензию у еще одной брокерской компании, Aaron Investment Group, где Парнас был совладельцем, после отказа выплатить штрафы за допущенные финансовые нарушения. И, наконец, в 2009 году лицензии лишилась еще одна фирма, в которой работал бизнесмен - Basic Financial, LLC.

В прошлом году предприниматель предстал перед судом после того, как бывший деловой партнер обвинил его в отказе вернуть долг размером в 500 тыс. долларов. Деньги Лев Парнас взял на производство в Голливуде фильма под названием "Анатомия наемного убийцы" (Anatomy of an Assassin).



Для того чтобы получить средства, он даже организовал в одном из нью-йоркских отелей встречу потенциального инвестора с актером Джеком Николсоном. Съемки фильма так и не начались, а полученные средства бизнесмен под различными предлогами отказывался вернуть.

Уроженец Белоруссии Игорь Фруман

Игорь Фруман родился в Белоруссии, переехал в США еще в 80-е, но большую часть жизни провел на Украине, откуда в конце концов и перебрался в Майами. В 2005 году он женился на уроженке Одессы Елизавете Наумовой, и развернул в этом приморском городе заметную деловую активность.

Во времена СССР отец Елизаветы - Валерий Наумов - был директором магазина "Фрукты-Овощи" на Дерибасовской, а в начале 90-х стал одним из самых заметных бизнесменов в городе.



Его дочери, по данным украинских СМИ, принадлежит в Одессе ювелирный дом "Отрада". Вместе с Игорем Фруманом она также владеет компанией Otrada Luxury Group, торгующей дорогими машинами, яхтами и элитным алкоголем, бутик-отелем "Отрада" и одноименным пляжным клубом. В Киеве паре принадлежит ресторан Buddha-Bar, а вместе с бизнесменом Сергеем Дябло Фурман выступал совладельцем Балтского молочно-консервного комбината.



В 2013 году комбинат, долги которого превысили 25 млн долларов, объявил о банкротстве.

В 2017 году Елизавета Наумова подала на развод, но спор о дележе имущества супругов продолжается до сих пор.

Что связывает Парнаса и Фрумана

Несколько лет назад оба бизнесмена вошли в попечительский совет благотворительной организации "Американские друзья Анатевки". Фонд, главной целью которого является строительство поселка неподалеку от Киева для еврейских беженцев с востока Украины, создал главный раввин страны Моше Реувен Асман.



В мае этого года на одном из мероприятий организации в качестве почетного гостя должен был выступать Рудольф Джулиани, а организаторы даже заявили, что присвоят адвокату звание почетного мэра местечка.

В последний момент, правда, из-за скандала, разразившегося после публикации New York Times, юрист отменил поездку.



Как выяснилось, главной целью поездки личного адвоката Трампа должны были стать встречи с украинскими чиновниками и поиск компромата на возможного соперника президента США на предстоящих в 2020 году выборах экс-вице-президента Джо Байдена.

Организацией этих встреч как раз и занимались бизнесмены Фруман и Парнас.



В мае 2018 года офшорная компания Global Energy Producers, зарегистрированная бизнесменами в штате Дэлавер, перечислила взнос в размере $325 тыс. в один из избирательных фондов, поддерживающих Трампа. В следующие месяцы Фруман перевел 15 тысяч в предвыборный фонд бывшего губернатора штата Флорида Рика Скотта, 35 тысяч - на избирательную кампанию республиканца Адама Патнама и 50 тысяч - в предвыборный фонд сторонника Трампа Рона ДеСантиса.

На счета еще двух общественных организаций, поддерживающих переизбрание Трампа, - Trump Victory и Donald J. Trump for President - лично Фруман перевел максимально разрешенные законом суммы - по 2700 долларов. Общая сумма пожертвований, сделанных бизнесменами, составила 576 тыс. долларов.



Согласно уставным документам, задачей создания компании были поставки сжиженного газа на Украину с целью снижения зависимости Киева от российского газа.

В числе получателей денежных средств от бизнесменов оказался и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Фруман и Парнас в июне 2018 года перечислили в связанные с ним фонды $117 тыс.

В начале мая 2018 года предприниматели встретились за ужином с Дональдом Трампом в вашингтонском отеле Trump International. Несколько недель спустя они были участниками завтрака в Беверли-Хиллс с сыном главы Белого дома Дональдом Трампом-младшим и Томми Хиксом, вскоре занявшим пост главы Национального комитета Республиканской партии.



В течение следующих месяцев Фруман и Парнас приняли участие в мероприятиях во флоридском поместье Трампа "Мар-а-Лаго" и встретились на Капитолийском холме с несколькими влиятельными республиканцами.

Бизнесмены не скрывали, что могут предложить республиканцам компромат на возможного претендента на президентский пост от Демпартии Джо Байдена, ссылаясь на свои связи в высших эшелонах украинской власти.

Начиная с конца прошлого года, Фруман и Парнас познакомили личного адвоката президента США Роберта Джулиани с несколькими бывшими и действующими генеральными прокурорами Украины, включая Виктора Шокина и Юрия Луценко. Юрист также встречался с тогдашним главой специального офиса прокурора Украины по борьбе с коррупцией Назаром Холодницким, а уже в этом году, после победы на выборах Владимира Зеленского, Джулиани провел встречи с помощником нового президента Адрием Ермаком.



В мае 2018 года Фруман и Парнас навестили в Израиле предпринимателя Игоря Коломойского, которого украинские власти обвиняли в хищении $5,5 млрд из страны. Попытка переговоров закончилась неудачей.



Как стало известно, во время переговоров бизнесмены настаивали не только на получении от украинских властей компромата на Джо Байдена и демократов. Фрумана и Парнаса интересовал и контроль над компанией "Нафтогаз".

При поддержке Рудольфа Джулиани предприниматели настаивали на смене руководства ведущей нефтегазовой фирмы Украины. Похоже, по мнению бизнесменов, близкие соратники Дональда Трампа могли помочь им и в решении этой задачи. Источник - newsru.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570950960

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Приняты поправки в законодательство по вопросам АПК

- Премьер-Министр Аскар Мамин принял участие в открытии VIII Глобального саммита по городскому туризму

- Рабочий график первого президента

- В Мажилисе презентованы поправки, направленные на дальнейшее стимулирование туристской деятельности

- Бердибек Сапарбаев проинспектировал ряд спортивных и медицинских объектов столицы

- Тимур Кулибаев покинул еще один пост

- Антикоррупционной службой продолжается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве легко-рельсового транспорта

- В отношении судебного приговора по делу К. Сыроежкина

- В Акмолинской области работник управления молодежной политики и ряд представителей общественных объединений осуждены за хищения