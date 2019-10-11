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Змеиные клубки иностранных интересов в Ливии, - С.Кожемякин
15:03 13.10.2019

Змеиные клубки иностранных интересов в Ливии

Знаменитые слова из "Капитала" Маркса о том, что "новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят", применимы ко всем стадиям его развития. Не только юный, но и дряхлый капитализм существует, опираясь на насилие и угнетение. Чужие страдания отсрочивают его гибель и наполняют силой. И чем неустойчивее эта система, тем более ненасытным становится капитал.

Это подтверждает трагическая судьба Ливии. Насильно сбитая с самостоятельного пути развития, она под лицемерные крики о демократии вступила на другой, якобы магистральный путь. Результаты оказались закономерными: страну раздирают кровавые конфликты и подвергают хищнической эксплуатации иностранные корпорации.

Темная глава, наступившая в истории Ливии со свержением Муамара Каддафи, явно не заканчивается. Полгода назад противостояние вступило в очередную фазу обострения. В начале апреля в наступление перешла Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Она опирается на контролирующее восток страны правительство в Тобруке.

Целью военной операции была названа столица - Триполи. Там заседает другой центр власти - "правительство национального единства" (ПНЕ) Фаиза Сараджа. Признанное ООН и большинством государств, оно, однако, держится на штыках исламистов. Из последних составлены значительная часть кабинета и многочисленные ополчения, порожденные интервенцией 2011 года. Положить конец их влиянию и обещал Хафтар.

Но, успешно начавшись, наступление захлебнулось на южных окраинах Триполи. Стороны завязли в позиционных боях, а ополчениям ПНЕ удалось отбить критически важные для обороны пункты: города Гарьян и Эль-Азизия. В этих условиях Хафтар, прежде отвергавший диалог с Сараджем, изменил мнение. "Нам нужно сесть за стол переговоров", - заявил он в конце сентября. Эту идею поддержала Германия, предложившая площадку для международной конференции. 17 сентября и 1 октября в Берлине прошли предварительные встречи представителей МИД ряда стран, обсудивших перспективы урегулирования.

Задача намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Окрыленный последними успехами Сарадж уже поставил условия для своего участия в конференции. Среди них - прекращение огня и отвод "сил агрессора", а также полный разрыв контактов, которые страны мира поддерживают с Хафтаром. Также премьер требует безоговорочного признания прав ПНЕ на руководство силовыми ведомствами и национальной нефтяной корпорацией. В свою очередь фельдмаршал, по утверждению спецпредставителя ООН Гасана Саламе, настаивает на введении в "триполийское" правительство верных ему людей.

Но проблема не только в амбициях этих "калифов на час". Конфликт в Ливии давно превратился в международный. За каждой политической силой стоят интересы зарубежных стран. Причем таких клубков противоречий несколько. Во-первых, франко-итальянский. Корпорации "Тоталь" (Франция) и "Эни" (Италия) прибрали к рукам крупнейшие месторождения нефти и газа и вступили в острую конкуренцию. Заручившиеся поддержкой Парижа войска Хафтара взяли под контроль разрабатываемые "Эни" скважины и вынудили ее эвакуировать значительную часть персонала. Дело дошло до того, что самолеты ЛНА разбомбили объекты компании в Триполи.

Ответные шаги не заставили себя ждать. Опирающийся на Рим кабинет Сараджа аннулировал лицензии французских компаний, среди которых "Тоталь", "Алкатель", "Талес" и т.д. Международным скандалом едва не обернулось обнаружение французских противотанковых комплексов на отбитых у Хафтара складах в Гарьяне. ПНЕ попыталось придать этому факту максимальную огласку. В Париже вынуждены были признать поставки оружия, но заявили, что оно предназначено для антитеррористических операций. Наконец, Сарадж воспользовался для разоблачений трибуной Генассамблеи ООН. "Мы осуждаем поддержку третьими странами Хафтара, что является грубым нарушением резолюций Совбеза", - заявил он.

Второй клубок включает ближневосточные государства. Поддержку ПНЕ оказывают Турция и Катар, в то время как Хафтару помогают Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Политико-идеологические мотивы переплетены с экономическими. Анкара и Доха традиционно поддерживают радикальные группировки, например "Братьев-мусульман". Это объясняет информацию о переброске в Ливию боевиков из Идлиба.

Также Турция защищает заключенные с ПНЕ многомиллиардные контракты (особенно в строительном бизнесе) и хочет использовать Ливию для противостояния Газовому форуму Восточного Средиземноморья - консорциуму из семи стран, среди которых Греция, Египет и Израиль. Его создали в начале этого года для разработки месторождений региона. Анкара считает себя обделенной, с чем, в частности, был связан недавний конфликт вокруг Кипра.

ЛНА регулярно отчитывается об уничтожении турецких боевых беспилотников и радиолокационных станций. Последнее такое сообщение поступило 2 октября. Правительство в Тобруке даже пошло на объявление "из-за турецкой угрозы" всеобщей мобилизации, закрыло воздушное и морское пространство для транспортных средств Анкары и пригрозило их уничтожением. Министерство обороны Турции пообещало ответить "самым эффективным и сильным способом".

В свою очередь в Триполи обвинили Египет и ОАЭ в переброске боевой авиации. На базе ЛНА в Джуфре были уничтожены два транспортных самолета Ил-76. По утверждению ПНЕ, ОАЭ зафрахтовали их у Украины для перевозки оружия.

Заочная дискуссия произошла на сессии Генассамблеи ООН. Если Сарадж обвинил во вмешательстве, помимо Франции, ОАЭ и Египет, то президент последнего Абдель Фаттах ас-Сиси бросил ПНЕ упрек в связях с исламистами. "Ливию нужно спасти от хаоса, в который ее ввергают поддерживаемые внешними силами боевики", - заявил он.

К грызне присоединились и более далекие страны. После долгого перерыва в небе Ливии появились ВВС США. Формально - для борьбы с террористами. За последнее время они нанесли четыре массированных авиаудара по югу страны. Все чаще появляется информация об участии в боях на стороне Хафтара российских наемников из "ЧВК Вагнера".

Постоянно ища новые источники прибыли, капитал жадно набрасывается на целые страны, не считаясь со страданиями жителей. Кровь по-прежнему служит ему питательной средой.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1570968180
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