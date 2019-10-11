Топ-модель Ирина Шейк будоражит Восток откровенными фото

15:04 13.10.2019

Ирина Шейк опубликовала откровенное фото



Ирина Шейк одна из самых обсуждаемых моделей современности. Россиянка крутит романы с американскими звездами, чем только подогревает еще больший интерес к своей персоне.



Звезда выложила в Stories своего Instagram откровенное фото, на котором она в ярко-красном бикини. Модель выгодно подобрала позу и ракурс так, чтобы продемонстрировать все свои прелести.



По мнению поклонников знаменитости, она опубликовала этот снимок неслучайно. Подписчики предположили, что таким образом Шейк дразнит нового избранника, сообщает "7Дней".



К слову, выбор Ирины Шейк пал на экс-супруга Дженнифер Энистон – 47-летнего актера Джастина Теру. Пара развелась в феврале 2018 года.



Роман между Ириной и Джастином закрутился молниеносно. Как писали ранее "Дни.ру", Шейк призналась друзьям, что давно не испытывала такого сильного чувства.



Напомним, этим летом модель порвала с Брэдли Купером, с которым прожила четыре года в гражданском браке. У экс-возлюбленных есть общая дочь Лея. После расставания им удалось найти компромисс в вопросе воспитания девочки без судебного вмешательства.