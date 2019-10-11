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|Японию смыло супер-тайфуном "Хагибис" - 33 утонувших, миллионы эвакуированных, миллиарды ущерба
19:25 13.10.2019
Япония во власти сокрушительного тайфуна
Число жертв самого мощного за последние 60 лет тайфуна "Хагибис" достигло 33 и продолжает расти, сообщило в воскресенье агентство Kyodo. 19 человек числятся пропавшими без вести, почти 200 получили травмы различной степени тяжести. Более 7,6 млн человек получили рекомендацию готовиться к эвакуации, а свыше 1,7 млн – о необходимости непосредственной эвакуации. В токийских аэропортах отменено более 800 рейсов, примерно 425 тыс. домов обесточено. Тайфун обрушился на остров Хонсю в субботу вечером. К воскресенью для спасения людей и борьбы с наводнением в префектуры Нагано и Сайтама были направлены около 27 тыс. спасателей и военных. Сумма ущерба пока не может быть подсчитана, поскольку многие районы остаются затопленными. Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ телеграмму с выражением соболезнований в связи с большими человеческими жертвами и масштабными разрушениями.