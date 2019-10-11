Самый богатый этно-клан России Шишхановых-Гуцериевых погряз в долгах

21:50 13.10.2019

Самый богатый клан России на грани разорения

Самый богатый в России клан Гуцериевых на грани разорения, сообщает Forbes.

Так, банку "Траст" Микаил Шишханов, племянник Михаила Гуцериева, задолжал 320 миллиардов рублей. Еще 500 миллиардов рублей требует вернуть Сбербанк. 77 миллиардов просит вернуть с процентами ВТБ. Плюс 10 миллиардов надо вернуть другим банкам, а всего почти на триллион рублей.

Общее богатство Гуцериевых оценено в 5,65 миллиарда долларов.