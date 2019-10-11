В страшной аварии разбился с семьей казахстанский футболист вратарь Байтеряков

22:14 13.10.2019

Казахстанский футболист потерял семью в страшной аварии

ДТП произошло в Восточно-Казахстанской области.



Казахстанский футболист Илья Байтеряков попал в аварию в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

Информацию опубликовал в Telegram журналист Айдын Кожахмет.



"Автомобиль, которым управлял сам Илья, перевернулся на трассе Семей – Усть-Каменогорск. Младший сын и отец 35-летнего экс-футболиста скончались сразу. Сам Илья и его старший сын находятся в тяжелом состоянии. Илья в коме. Мать и супруга тоже пострадали, но состояние их расценивается как нормальное. Хотя, сложно применять это слово, учитывая масштаб трагедии", - написал Кожахмет.



Байтеряков выступал вратарем за "Семей", "Энергетик", "Казахмыс", "Акжайык", "Восток" и "Атырау".