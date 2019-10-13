 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.10.2019
01:34  Москва готова закрыть "сирийский проект", - В.Мухин
00:59  Вице-министрессу КазМинобраза Жакыпову уличилили в плагиате 52% диссертации
00:39  Узник замка БишСИЗО-1. Экс-кыр-през Атамбаев отказался выходить из тюремной камеры
00:23  Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб. Путин собрался к саудитам, - Н.Сурков
00:21  Эрдоган вмешался в аравийские планы Путина, - И.Субботин
00:20  Над Турцией нависла тень Геноцида армян 1915 года
00:10  Bloomberg: Нашествие беженцев на Европу? Эрдоган блефует

00:09  Уникальный экземпляр Корана XVI века пытались нелегально вывезти из Узбекистана в Кыргызстан
00:08  Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
Воскресенье, 13.10.2019
22:14  В страшной аварии разбился с семьей казахстанский футболист вратарь Байтеряков
21:50  Самый богатый этно-клан России Шишхановых-Гуцериевых погряз в долгах
19:25  Японию смыло супер-тайфуном "Хагибис" - 33 утонувших, миллионы эвакуированных, миллиарды ущерба
15:04  Топ-модель Ирина Шейк будоражит Восток откровенными фото
15:03  Змеиные клубки иностранных интересов в Ливии, - С.Кожемякин
10:16  Тандем "Остапов Бендеров" и "Украинагейт": как два прохиндея из СССР порушили планы Трампа и стали причиной его импичмента
09:46  Эрдоган играет с США, ЕС и РФ как кошка с тремя мышками, - С.Шелин
09:27  Вместе с Азией. Путин определил контуры нового, но совершенно другого, двуполярного мира
08:13  Курды объявили о 75 убитых турецких военнослужащих и 7 подбитых танках
07:50  Нжде меня, и я вернусь. Как два лидера саммит срывали, - репортаж А.Колесникова с саммита в Ашхабаде
07:42  Греческая православная церковь признала "сестрой" Украинскую "церковь" Порошенко
05:03  Обвиненный в коррупции рос-губернатор Челябинской области Дубровский бежал в Швейцарию
00:37  В результате крушения Ан-72 в Конго, погиб российский летчик Садовничий, ранее осужденный в Таджикистане
00:10  Опубликовано полное собрание мемуаров имперского исследователя ЦентрАзии Петра Семенова-Тян-Шанского
00:07  Мисс Таджикистана отказалась выходить в бикини на конкурсе "Miss Tourism World"
00:04  Пороки и "пророки" Центральной Азии, - И.Джорбенадзе
Суббота, 12.10.2019
20:33  Узбекистан. СНГ - побоку, да здравствует Евразийский союз?
18:18  Турецкая армия выбила курдов из сирийского города Рас-эль-Айн
18:05  Узбекистан. Это сладкое слово "модернизация", или Игры власти на иллюзиях людей, - Б.Мусаев
15:11  Почему таджикская молодежь в драках хватается за ножи?
15:04  В Ташкенте начат снос улицы Лашкарбеги (бывшая Орджоникидзе-Бухарина)
15:03  Нефтяники Актюбинской области бастуют, требуя повышения зарплаты
14:44  Елбасинда посадила на субботнике елочку. Пиар по-ленински (фото)
14:43  Цивилизация против варварства. Мусульмане и христиане против монголов в битве при Кесе-даг
14:39  Путин сказал, что у казахов никогда не было государства. Правда ли это?
14:29  Скончалась экс-зав.отделом культуры ЦК Компартии Киргизии Умтул Орозова
14:27  "Пора валить" или массовый "экспорт" людей из Казахстана
11:51  В "Талибане" разгорается внутренняя гражданская война, - А.Серенко
09:08  Двоевластия в Казахстане нет... Есть Я и слухи "беглых воров", - Елбасы
01:01  В школах и вузах Казахстана необходимо официально запретить обращения к учителю "апай"/"агай", - Н.Нуртазина
00:58  Душанбинский зоопарк - парк смерти и боли
00:57  Черное на Красном: что будет с нефтяными ценами после взрыва на иранском танкере
00:55  Ветер с Востока. Как Китай осваивает постсоветское пространство, - А.Корженевская
00:52  Отвечает ли строительство АЭС в Узбекистане интересам страны? - А.Ильхамов
00:50  American Conservative: США нужно сократить число своих "союзников"
00:48  Простите за все: как Америка извиняется перед Китаем
00:42  Эрдоган ввел курдский вопрос в большую политику, - С.Тарасов
00:40  Как живут ягнобцы? Репортаж из труднодоступной местности Таджикистана
00:37  Беспредел местных властей - главная угроза для будущего Узбекистана, - Юлий Юсупов
00:36  Динлины - европеоидная раса в самом сердце Азии
00:09  КырТорг. Кредитное рабство ради тоя, - "ВБ"
Пятница, 11.10.2019
23:17  При разминировании злосчастной Арыси погиб майор Акишев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
00:08 14.10.2019

...Украинские вооруженные силы выполняют приказ верховного главнокомандующего и отходят на указанные позиции. Нацисты концентрируются на передовой. Сразу перейдут к активным боевым действиям и… получат сокрушительный ответ ополченцев. Речь идет о бесконтактном боестолкновении с применение систем залпового огня и т.п. Удар должен быть совершенно испепеляющим!

На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.

Потери

В ответ на подписание так называемой формулы Штайнмайера, украинские национал-фашисты перешли к активным противоправным действиям. Военизированные формирования вышли из-под всякого контроля со стороны государства и всей системы национальной безопасности страны.

У избранного молодого украинского президента нет сил и средств для того, чтобы обуздать бандитов. Зеленский еще не набрал достаточный политический вес, чтобы с открытым забралом ответить на вызов. Причем этот вызов не столько ему, сколько будущему украинской государственности.

Бесконтрольные военизированные формирования в любом государстве должны быть нейтрализованы. Вариантов два. Первый: они должны быть разоружены и взяты под контроль, включая помещение в специальный фильтрационный лагерь для проведения специальной работы с этим контингентом, выявлением зачинщиков, командиров, финансистов и т.п. для дальнейшего их интернирования.

Второй: в случае особой опасности (а ситуация именно такова) они, при оказании вооруженного сопротивления, должны быть уничтожены физически.

Третьего не дано.

На Украине нет сил и средств для реализации второго варианта. Аваков, под которым и полицейские силы, и значительная часть националистических бандформирований, на измене. Использовать армейские части не желательно, чтобы не опрокинуть страну в гражданскую войну. Уничтожение внутренних банд-формирований - это вообще не функция армии.

Как это не парадоксально прозвучит, остается одна сила, способная дать бой фашистам. Это донбасское ополчение.

Белецкий и его бойцы заявили, что они не уйдут с передовой, в частности, из населенных пунктов Золотое и Петровское. И замечательно. Надо даже простимулировать, чтобы в короткое время туда подтянулось как можно больше нациков.

А дальше развязка.
Украинские вооруженные силы выполняют приказ верховного главнокомандующего и отходят на указанные позиции. Нацисты концентрируются на передовой. Сразу перейдут к активным боевым действиям и… получат сокрушительный ответ ополченцев. Речь идет о бесконтактном боестолкновении с применение систем залпового огня и т.п. Удар должен быть совершенно испепеляющим! И сразу после этого следует заявление республик о готовности немедленно приступить к отводу войск по формуле Штайнмайера. В знак подтверждения намерений в небо взлетят белые ракеты.

После такой военно-политической конструкции облегченно вздохнет народ по обе стороны конфликта. От беспредела беснующихся нацистских горилл люди устали везде.
Особо хочу заметить, что в выигрыше в большей степени будет именно Киев. Поскольку ополчение освободит украинские власти от невменяемой силы, которая вот уже 5 лет разрушает весь созидательный конструктивизм в многострадальной стране, что называется, на корню. Не Россия, а именно необузданный национал-экстремизм является главным врагом позитивных проукраинских перемен.

Увы, во всей этой схеме есть почти непреодолимое препятствие. Некому отдать приказ действовать, многие заинтересованы всего лишь в имитации. В том числе и в Москве…

13 октября 2019
Александр Жилин

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571000880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2019 года №182
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр Аскар Мамин и Премьер-Министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приняли участие в открытии Казахстанско-монгольского бизнес-форума
- Назарбаев рассказал, почему ушел с поста президента
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2019 года №745
- Сенаторы высказали ряд замечаний Минфину по уточнению бюджета на 2019 год
- Заместитель Премьер-Министра РК Б. Сапарбаев с рабочей поездкой посетил Атыраускую область
- Кадровые перестановки
- Генпрокуратура по обращению партии "Ак жол" рассмотрит проблему задержки госорганами субсидий сельхозпроизводителям
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  