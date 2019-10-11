Уникальный экземпляр Корана XVI века пытались нелегально вывезти из Узбекистана в Кыргызстан

00:09 14.10.2019

Гражданин Кыргызстана хотел купить книгу за 150 тысяч долларов.



Узбекистанские спецслужбы предотвратили попытку вывоза из страны уникального экземпляра священной книги Корана, передает Zakon.kz со ссылкой на УзА.

Управление Службы государственной безопасности по Ферганской области провело оперативное мероприятие и остановило процесс купли-продажи священной книги.

Житель Бухары, 49-летний Фаррух Шарапов, привез Коран в Ферганскую область, где встретился со своим знакомым, проживающим в Коканде и попросил его помочь в реализации ценной книги. Затем они нашли покупателя из соседнего Кыргызстана и с ним встретились в чайхане на территории села Чимен Ферганской области, граничащего с КР. Согласно договоренности, после получения 150 тысяч долларов США Фаррух Шарапов должен был доставить священную книгу в Кыргызстан окольными путями.

По заключению экспертизы Министерства культуры республики, текст изъятого Корана был написан в XVI веке и приведен в форму книги каллиграфом Муллой Юсуфом Саххофом. Позже, в конце XIX - начале XX веков Коран был отреставрирован.



По мнению специалистов, ориентировочная стоимость имеющей почти пяти вековую историю уникальной книги-рукописи с позолоченными страницами, написанной в стиле Самаркандской школы каллиграфии, составляет 1 млрд 880 млн сумм (77 млн 572 тысяч тенге).

В настоящее время по данному факту ведутся доследственные мероприятия.



С учетом исторической, научной, художественной, а также музейной ценности - это уникальное произведение входит в число книг, запрещенных к вывозу с территории республики. Историческая реликвия будет передана в Государственный музей истории Узбекистана.