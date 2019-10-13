Эрдоган вмешался в аравийские планы Путина, - И.Субботин

00:21 14.10.2019

13.10.2019 19:28:00



Анкара бросила вызов Эр-Рияду и Абу-Даби



Госвизит президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится 14 октября. На следующий день он поедет в Эмираты. После того как турецкие силы вошли в северо-восточные районы Сирии, стало очевидно, что лидеру РФ и его аравийским визави не удастся избежать этой темы. Опрошенные "НГ" эксперты отметили, что и у Абу-Даби, и у Эр-Рияда были свои виды на подконтрольные курдам земли, ставшие зоной операции.



На сайте Кремля сообщается, что в Эр-Рияде Путин проведет встречу с королем Сальманом и наследником престола – принцем Мухаммедом. Арабские источники телеканала Al-Arabiya уточняют, что общая сумма коммерческих документов, которые должны подписать Москва и Эр-Рияд 14 октября, достигает 2 млрд долл. Собеседники Al-Arabiya в то же время обращают внимание на то, что переговоры на высшем уровне будут вестись в условиях высокой региональной напряженности вокруг Ирана. Позже, 15 октября, Путин отправится в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). И в Абу-Даби, и в Эр-Рияде предстоит насыщенный разговор о судьбе Ближнего Востока и Северной Африки.



Накануне в интервью RT, Al-Arabiya и Sky News Arabiya Путин подчеркнул важную роль, которую играют Саудовская Аравия и Эмираты. "ОАЭ вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль, – сказал президент. – Не открою большой тайны, если скажу, что мы находимся в постоянном контакте с руководством ОАЭ", – отметил Путин. Саудовскую Аравию он назвал "дружественной страной". "У меня сложились хорошие отношения с королем, а также с наследным принцем, у нас развиваются отношения практически по всем направлениям", – добавил президент. По его словам, королевство – "одна из ключевых стран", которая в силу своих возможностей оказывает воздействие на региональную ситуацию.

Две аравийские монархии – в числе главных региональных соперников Ирана, с которым Россия – наряду с Турцией – сотрудничает в Сирии. Путин заявил, что РФ будет содействовать улучшению отношений между Тегераном и аравийскими столицами. "У такой крупной державы, как Иран, которая тысячелетиями находится на этой территории, не может не быть своих интересов, и к ним нужно относиться с уважением, – сказал российский лидер. – Для того чтобы разобраться в этих нюансах, тонкостях и проблемных вопросах, нужно вести диалог. Без диалога невозможно вообще решить ни одной проблемы". Озабоченности этих стран можно разделять, но решать проблемы между собой должны они сами, подчеркнул президент РФ.



Однако сложность представляет еще и соперничество Саудовской Аравии и ОАЭ с Турцией. Северо-восточные районы Сирии, где 9 октября началась военная операция "Источник мира" под эгидой Анкары, были предметом интереса аравийских столиц: они считались потенциальными защитниками арабских племен, проживающих на этих территориях. Эр-Рияд официально выделял Вашингтону миллионы долларов для стабилизации северо-востока Сирии. Дипломатические посредники ОАЭ и Саудовской Аравии открыто проводили встречи с командирами курдских отрядов народной самообороны (ОНС).



"Путин будет обсуждать (в Саудовской Аравии и ОАЭ. – "НГ") вопрос о северо-восточной Сирии", – выразил уверенность в разговоре с "НГ" исполнительный директор катарского центра современных исследований "Хармун" Самир Сейфан. После начала операции "Источник мира" судьба этих провинций является главной проблемой. "Россия не против (турецкой. – "НГ") кампании, потому что ОНС координирует свои действия с США и у них есть прочная база для переговоров с сирийским режимом", – сказал эксперт. По его словам, боевые действия со стороны турецких сил помогли бы российской стороне выполнить две задачи: ослабить ОНС и повлиять на их гибкость в переговорах с Дамаском, а также создать дистанцию между Турцией и США.



"Путин попросит Саудовскую Аравию и Эмираты наладить нормальные отношения с сирийским режимом и оказать содействие восстановлению его членства в Лиге арабских государств, – допускает Сейфан. – Еще одна важная проблема, которая стоит перед Путиным, – обсуждение вопроса о содействии работе созданного недавно Конституционного комитета Сирии". Это, как говорит эксперт, необходимо, чтобы достичь компромисса по поводу того, как должен выглядеть новый Основной закон Арабской Республики. Не менее важным вопросом для России остается и то, кто будет финансировать восстановление Сирии. "Так что это важный визит для Путина – полный не только значимых вопросов, но и сложностей, потому что Саудовская Аравия и Эмираты не могут пойти против США", – считает Сейфан.

Бывший спецпредставитель Госдепа по политическому переходу в Сирии Фредерик Хоф заявил "НГ", что Путин может либо позволить решению США об оптимизации своего присутствия в северо-восточных районах Сирии говорить самому за себя, либо привлечь внимание к ненадежности Вашингтона как союзника и партнера. "Он также может попытаться убедить саудовцев больше не вкладывать деньги в стабилизацию северо-восточных районов, освобожденных от ИГ ("Исламское государство" – запрещено в РФ. – "НГ"), утверждая, что режиму Башара Асада необходимо восстановить контроль над всей Сирией". Саудовскую сторону, по словам эксперта, можно попытаться убедить в том, что сокращение иранского влияния в Сирии идет успешно. "На самом деле президент Путин считает Иран важным с точки зрения выживания Асада. Но он может попытаться убедить саудовцев, что это не так", – сказал Хоф.



Вероятно, штрихом к тезису о ненадежности США может стать "молчание" их средств ПВО в ночь на 14 сентября, когда важнейшие объекты саудовской нефтяной промышленности стали мишенью комбинированной атаки, которую приписали Ирану и лояльным ему силам. Впрочем, 11 октября Пентагон сообщил, что перебросит на саудовскую территорию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и один комплекс THAAD. Вашингтон, как отметили в оборонном ведомстве, не ищет вооруженного конфликта с Тегераном, но будет поддерживать свои военные возможности в регионе. Помнит ли на этом фоне саудовский правящий дом о проявленном ранее с его стороны интересе к российским ЗРК С-400, покажут переговоры 14 октября.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

13.10.2019