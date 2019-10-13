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Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб. Путин собрался к саудитам, - Н.Сурков
00:23 14.10.2019

13.10.2019 16:22:00

Визит Путина в Саудовскую Аравию – новое продвижение РФ на Ближний Восток

Об авторе: Николай Юрьевич Сурков – старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО(У) МИД РФ.

Король и кронпринц Саудовской Аравии настроены на конструктивный диалог с президентом России.

Отношения между Россией и Королевством Саудовская Аравия (КСА) развивались неравномерно. Как показывает исторический опыт, сдвиги совпадали со значимыми для всего Ближнего Востока событиями. Первый прорыв произошел в начале 1990-х на фоне Кувейтского кризиса. СССР тогда осудил агрессию Ирака и поддержал действия международной коалиции по освобождению Кувейта. Это дало повод восстановить дипотношения, разорванные еще в 1938 году. Однако дальнейших подвижек не последовало, поскольку Эр-Рияд искал гарантов безопасности, а занятая решением внутренних проблем Россия на эту роль не годилась. В середине 1990-х отношения между странами даже ухудшились из-за поддержки саудовскими благотворительными фондами сепаратистов на Северном Кавказе.

Интерес к развитию отношений вновь проявился в начале 2000-х годов. Обстановка в регионе тогда заметно обострилась: в Палестине вспыхнула вторая интифада, а в Персидском заливе назревал новый кризис вокруг Ирака. Россия к тому времени окрепла и стала играть более заметную роль в международных делах, в том числе на Ближнем Востоке. РФ стала активным участником ближневосточного квартета посредников, занимавшегося проблемой палестино-израильского урегулирования, а весной 2003 года Москва пыталась предотвратить американское вторжение в Ирак. Со схожих позиций выступал тогда и Эр-Рияд.

Страны присматривались друг к другу. Россия воспринимала аравийские монархии, и прежде всего КСА, как потенциальных инвесторов и крупных импортеров вооружений, а для арабов Россия представлялась возможным противовесом США, чья политика явно грозила дестабилизировать регион. Все это привело к попыткам установления диалога на высшем уровне. В сентябре 2003 года Москву посетил фактический правитель Саудовской Аравии наследный принц Абдалла бин Абель Азиз Аль Сауд. Однако дальше обсуждения перспектив сотрудничества в нефтегазовой сфере и подписания ряда второстепенных соглашений дело не продвинулось. Для саудовцев приоритетом были связи с США, а Россия оставалась малопонятным партнером.

Очередной всплеск интереса саудовского руководства к России был связан с обострением ситуации вокруг иранской ядерной программы после 2005 года. Эр-Рияд был озабочен тем, что Москва строила АЭС в Бушере, поставляла оборонительное вооружение Ирану и оказывала ему политико-дипломатическую поддержку. Встал вопрос о том, чтобы как-то повлиять на позицию России. В феврале 2007 года в КСА по приглашению саудовского короля побывал президент РФ Владимир Путин. Эр-Рияд проявил интерес к закупкам российского оружия, что на Ближнем Востоке обычно считается платой за политическую поддержку. Однако Москва продолжала последовательно выступать против усиления санкционного давления на Тегеран, и разговоры о возможных военных контрактах с КСА постепенно сошли на нет.

Сирия как повод для сближения

Новый повод задуматься о взаимодействии с Москвой Эр-Рияду дал сирийский кризис. Еще в 2013 году в Москву дважды приезжал глава саудовской разведки принц Бандар бин Султан. Речь на встрече шла о ситуации в регионе. Скорее всего предпринимались попытки убедить Кремль отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. Эффект получился обратный, а осенью 2015 года Россия впервые со времен СССР отправила в Сирию экспедиционные силы, доказав способность эффективно проецировать силу вдали от своих границ и защищать союзников. Судя по всему, после этого в Эр-Рияде пришли к выводу, что Россия стала серьезным игроком на Ближнем Востоке и с ней необходимо налаживать устойчивый диалог.

Интенсивные контакты на уровне первых лиц стартовали уже в 2015 году. Основную роль в них сыграл наследный принц Мухаммед бин Салман, который неоднократно приезжал в Россию, а также встречался с Путиным на полях различных международных мероприятий. Кульминацией российско-саудовского сближения стал визит в Москву осенью 2017 года короля Салмана бин Абдель Азиза.
Переговоры двух лидеров позволили если не полностью устранить, то значительно сгладить разногласия по целому ряду важных вопросов. В первую очередь это касалось ситуации вокруг Сирии. Эр-Рияд выразил готовность способствовать диалогу между оппозицией и правительством в Дамаске. Обозначилось и более спокойное отношение руководства КСА к фигуре Асада.
Представители КСА дали понять, что рассматривают его как важного участника процесса урегулирования и берутся убедить сирийских оппозиционеров снять требование о его немедленной и безоговорочной отставке. КСА отмежевалось от любых исламистских группировок в Сирии, и в первую очередь от бывшей "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ). Саудовские представители декларировали свою нетерпимость к любым проявлениям экстремизма и пообещали перекрыть каналы финансирования вооруженных группировок.

При этом саудовцы дали понять, что рассматривают РФ как силу, способную ограничить иранское влияние в Сирии. Еще с 80-х годов прошлого века Эр-Рияд видит в Тегеране главный источник угрозы, считая, что иранцы проводят политику экспансии на Ближнем Востоке и прокладывают сухопутный "шиитский коридор" к Средиземному морю (Иран–Ирак–Сирия–Ливан). А вот Россию как источник угрозы КСА не воспринимает и рассчитывает, что именно она станет основным партнером для Дамаска и будет продвигать идею вывода из Сирии иностранных (то есть иранских) вооруженных формирований.

Сенсацией московской встречи стало подписание контракта на поставку Саудовской Аравии российских зенитно-ракетных систем С-400. Не исключено, что таким образом Эр-Рияд пытался намекнуть российским производителям вооружений, что помимо Ирана в регионе есть покупатели щедрее и перспективнее. Другим важным и потенциально прибыльным направлением сотрудничества должна была стать ядерная энергетика. В 2017 году стороны согласовали программу сотрудничества в сфере мирного атома, которая включает в себя как строительство различных объектов, так и обучение персонала.

Московская встреча короля Сальмана и президента Путина задумывалась как начало принципиально нового этапа в развитии российско-саудовских связей. Однако по прошествии двух лет с того исторического визита заметных сдвигов не наблюдается, особенно в том, что касается создания прочной экономической или военно-технической базы двусторонних отношений. Будет ли реализован контракт на поставку С-400 – неизвестно, а пока что Эр-Рияд предпочитает тратить десятки миллиардов долларов на продукцию американского оборонно-промышленного комплекса. Крупных сделок в ядерной области тоже нет, поскольку королевство не спешит подводить итоги тендеров. Объемы саудовских инвестиций в российскую экономику остаются скромными: примерно 2 млрд долл. вместо обещанных 10 млрд. Заметные изменения произошли только в объемах товарооборота, который за пару лет вырос с нескольких сотен миллионов до 1 млрд долл., главным образом за счет стремительного увеличения экспорта в КСА российских зерновых.
Визит с большой нагрузкой
Визит Путина в Саудовскую Аравию 14 октября станет поводом подвести если не окончательные, то по крайней мере промежуточные итоги российско-саудовского сближения.

Очевидно, что повестка дня встречи будет чрезвычайно широкой. Политическая часть наверняка будет включать обсуждение обстановки, сложившейся в Персидском заливе после инициированного Дональдом Трампом выхода США из ядерной сделки с Ираном и возобновления полномасштабных антииранских санкций. Тем более что летом РФ выступила с инициативой о создании в этом регионе системы коллективной безопасности и предотвращения конфликтов наподобие ОБСЕ. Эта инициатива вызвала осторожный интерес со стороны региональных игроков, но вряд ли она получит развитие, если ее не примет Эр-Рияд.

Другой ключевой темой остается Сирия. Саудовская Аравия может сыграть важную роль в решении вопроса Идлиба, выступив, например, в качестве посредника между базирующимися там группировками и правительством. Одновременно необычайно остро стоит вопрос о восстановлении страны, для чего необходима масштабная экономическая помощь, в том числе от богатых стран-нефтеэкспортеров. Наконец, Россия заинтересована в том, чтобы вывести Сирию из региональной изоляции и вернуть Дамаску место в Лиге арабских государств, а для этого тоже требуется саудовская поддержка, ведь КСА является фактическим лидером арабского мира. В свою очередь, для Эр-Рияда по-прежнему актуально противодействие иранскому влиянию в Сирии, особенно в свете обещаний Трампа вывести оттуда американский контингент.
Не менее важна будет экономическая составляющая визита российского президента и прежде всего обсуждение сотрудничества в нефтяной сфере, поскольку РФ И КСА являются ключевыми игроками в рамках формата ОПЕК+. Согласование стратегии для поддержания сбалансированных цен имеет большое значение в условиях политических рисков, с которыми сталкивается Ближний Восток. Другой перспективной темой является продовольственная безопасность Саудовской Аравии, которая в силу природных условий не может полностью обеспечивать свои потребности в продуктах питания. Между тем у РФ уже есть положительный опыт крупных поставок зерна на Ближний Восток. Так, Египет примерно 70% зерна закупает в России. Диалог на уровне первых лиц может стимулировать и реализацию крупных инвестиционных проектов.

В свете недавних разрушительных ударов йеменских хуситов по нефтяным месторождениям и другим объектам в Саудовской Аравии новый импульс может получить военно-техническое сотрудничество. Эффективность используемых саудовцами американских комплексов ПВО вызывает серьезные сомнения, а значит, может оживиться интерес к российской продукции аналогичного назначения. Тем более практика показывает, что даже если российские политические инициативы не всегда оказываются востребованы на Ближнем Востоке, то наши оружие и зерно неизменно пользуются спросом.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571001780
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